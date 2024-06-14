Мы погостим у Талви Укко, который подготовил для вас интересные развлекательные программы и побываем в историческом парке «Бастионъ». В свободное время вы сможете отдохнуть в аквапарке «Акватика».
Описание тура
Организационные детали
Начало экскурсии — станция метро «Улица Дыбенко». Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Проживание. В двухместных или трёхместных номерах в гостиницах «Уют», «Ладога Фьорд»/«Белые мосты». Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Карелию: Старая ладога, Олонецкие мосты, визит к Талви Укко и знакомство с Петрозаводском
В 07:30 стартуем от станции метро «Улица Дыбенко». Первым делом направимся в Старую Ладогу — первую столицу Руси. Здесь осмотрим Ладожскую крепость. После этого остановимся на Мурманском шоссе и заглянем в Фермерский комплекс, где вы сможете подкрепиться свежей выпечкой, кофе или чаем.
Далее доберёмся до Олонецких мостов, погуляем и насладимся осенними пейзажами. В 12:30 сделаем перерыв на обед в кафе, а затем поедем в гости к карельскому Деду Морозу — Талви Укко. По прибытии посетим Чайный дом, а после у вас будет свободное время, в которое предлагаем вам поучаствовать в интерактивных развлекательных программах, покататься в оленьих и собачьих упряжках.
Вечером доедем до гостиницы, заселимся и отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску. После ужина советуем посетить аквапарк «Акватика».
Заповедник "Кивач", водопад Ахвенкоски и "Рускеала"
После завтрака отправимся в заповедник «Кивач», где находится одноимённый водопад. Посетим дендрарий, чтобы познакомиться с флорой Карелии, и зайдём в Музей природы, в котором представлена экспозиция, рассказывающая об обитателях карельских лесов и истории заповедника.
Заглянем в питомник хаски, пообщаемся с хвостатыми друзьями, и потом зайдём пообедать. Следующая локация — водопад Ахвенкоски. Его территория оборудована, что увеличивает удовольствие от прогулки. Кстати, здесь проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие…». Сможем пройтись по подвесным мостам.
К 14:30 доберёмся до знаменитого горного парка «Рускеала» и первым делом осмотрим Мраморный каньон со смотровых площадок. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить самые интересные места. Советуем посетить Итальянский карьер, чтобы увидеть причудливые узоры на мраморных глыбах, отправиться на водную прогулку по озеру или на экскурсию «Подземная Рускеала». Любители активного отдыха могут прокатиться на троллее. Зайдите в местное кафе, которое порадует вас традиционными карельскими и европейскими блюдами.
Вечером, около 21:30, прибудем в гостиницу и переночуем.
Достопримечательности Сортавалы или музей «Город викингов»
Сегодня предлагаем вам выбрать программу дня. Вы можете отправиться изучать достопримечательности Сортавалы или побывать в историческом парке «Бастионъ».
Если вы хотите исследовать Сортавалу, то с 10:00 до 12:30 у вас будет возможность посетить музей Кронида Гоголева и полюбоваться коллекцией произведений знаменитого российского художника. Далее вас ждёт обед и обзорная экскурсия по городу. Вы заглянете в Центр шунгита и Музей минералов, продегустируете карельские бальзамы и настойки, зайдёте в магазин форелевого хозяйства, чтобы порадовать себя покупками местных деликатесов. Вечером прикоснёмся к истории в хуторе «Милка».
Желающие побывать в парке «Бастионъ» также стартуют в 10:00. На территории музея вы увидите оружие викингов, мастерские, попробуете медовуху и даже сможете поучаствовать в исторической фотосессии. Также здесь работает тировая зона.
После 20:00 мы вернёмся в Санкт-Петербург. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 990 ₽
|Пенсионеры
|12 890 ₽
|Школьники
|12 890 ₽
|Студенты
|12 890 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в гостинице
- Трансфер из/до Санкт-Петербурга
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе (кроме дополнительных)
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Санкт-Петербурга
- Остальное питание
- Доплата за одноместное размещение - 2 000 руб
- Входной билет в парк Рускеала - взрослые 550 руб., лица 60+ и студенты - 350 руб., школьники 7+ - 300 руб., дети до 7 лет - бесплатно
- Вход на экотропу с подвесными мостами над водопадами - взрослые - 400 руб., пенсионеры, студенты, школьники до 13 лет - 300 руб
- Вход в музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб
- Вход в «Бастионъ» - взрослые - 550 руб., школьники, студенты, пенсионеры - 450 руб
- Тировая зона - от 150 руб
- Карельский зоопарк - взрослый - 700 руб., детский (от 3 до 12 лет) - 400 руб
- Активный отдых в туркомплексе «Чёрные камни»
- Полет на троллее в горном парке - 2 000 руб
- Прокат лодки в Рускеала - 1200 руб. за 40 мин. (лодка до 4 чел.)
- Водная прогулка на самоходной платформе в Рускеала (30 мин.) - 400 руб
- Интерактивные программы и катания на упряжках в «Вотчине Талви Укко»
- Дополнительные экскурсии: маршрут «Подземная Рускеала» (2 000 руб. - взрослые, 750 руб. - школьники, 1000 руб. - студенты) проход по экотропе над водопадом (400 руб. - взрослые, 300 руб. - пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
- Аквапарк «Акватика» - взрослые - 380 руб. пенсионеры, студенты, дети от 12 лет - 330 руб. дети от 7 до 12 лет - 300 руб. дети от 4 до 7 лет - 150 руб. (цены указаны за час)
- Обратите внимание, что стоимость тура для студентов, пенсионеров и школьников составляет 10 890 руб
- Стоимость тура на даты с 03.01.2024:
- Взрослый билет - 11 990 руб
- Для студентов, пенсионеров и школьников - 11 890 руб