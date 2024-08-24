Встретимся на Московском вокзале и уже в 9:30 выедем в Выборг. По пути вам расскажут о природе Карельского перешейка и погрузят в историю окрестностей.

В 12:30 прибудем в город и отправимся осматривать средневековый Выборгский замок. Он был основан шведами в 1293 году на небольшом острове в Финском заливе и с тех пор неоднократно перестраивался.

Замок представляет собой мощное каменное сооружение с башнями, стенами и рвом. Внутри можно увидеть различные экспозиции, посвящённые истории Выборга, а также посетить музейные залы (за доплату).

Далее пообедаем в скандинавском ресторане и направимся на Выборгский пивоваренный завод через каменный лабиринт. Вас ждёт дегустация разных сортов пива, а главный пивовар откроет тайны производства напитка.

После этого поедем в гостиницу на заселение. Затем пойдём гулять по центру города, слушая местные легенды. Вы увидите собор Петра и Павла, Рыночную площадь, Спасо-Преображенский собор, башню Ратуши, а также бастион Панцерлакс. Посетим Ганзейский двор, где просмотрим представление с интерактивами, которое даст возможность ощутить атмосферу Средневековья.

За дополнительную плату желающие смогут прогуляться на сапах и каяках.