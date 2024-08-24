Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу

Попробовать местное пиво, приготовить выборгский крендель и отдохнуть в парке «Монрепо»
Рецепт незабываемого уик-энда прост: собираем небольшую сумку и уезжаем в Выборг! Этот город никого не оставит равнодушным, ведь здесь вас ждут удивительные пейзажи и аутентичная архитектура.

В нашем небольшом путешествии вы
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увидите Выборгский замок, погуляете по центру города, попробуете финскую уху и местные наливки, а ещё узнаете секреты приготовления пива от главного пивовара.

Полностью погрузиться в атмосферу Средневековья нам поможет театрализованное представление с интерактивами.

Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу
Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу
Дух Средневековья: тур выходного дня по Выборгу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия. В периоды высокого спроса (майские и зимние праздники, белые ночи и другие) могут устанавливаться дополнительные условия, о которых вам сообщит наш специалист.

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Выборг» 3* / «Дружба» 3*/ «Виктория» 4*. За доплату возможно одноместное размещение или повышение уровня номера. Стоимость тура указана при двухместном размещении в номере уровня «стандарт».

Питание. В стоимость входят завтрак в отеле и два обеда с дегустациями. Остальное питание оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Выборгский замок, дегустация пива и Ганзейский двор

Встретимся на Московском вокзале и уже в 9:30 выедем в Выборг. По пути вам расскажут о природе Карельского перешейка и погрузят в историю окрестностей.

В 12:30 прибудем в город и отправимся осматривать средневековый Выборгский замок. Он был основан шведами в 1293 году на небольшом острове в Финском заливе и с тех пор неоднократно перестраивался.
Замок представляет собой мощное каменное сооружение с башнями, стенами и рвом. Внутри можно увидеть различные экспозиции, посвящённые истории Выборга, а также посетить музейные залы (за доплату).

Далее пообедаем в скандинавском ресторане и направимся на Выборгский пивоваренный завод через каменный лабиринт. Вас ждёт дегустация разных сортов пива, а главный пивовар откроет тайны производства напитка.

После этого поедем в гостиницу на заселение. Затем пойдём гулять по центру города, слушая местные легенды. Вы увидите собор Петра и Павла, Рыночную площадь, Спасо-Преображенский собор, башню Ратуши, а также бастион Панцерлакс. Посетим Ганзейский двор, где просмотрим представление с интерактивами, которое даст возможность ощутить атмосферу Средневековья.

За дополнительную плату желающие смогут прогуляться на сапах и каяках.

Выборгский замок, дегустация пива и Ганзейский дворВыборгский замок, дегустация пива и Ганзейский дворВыборгский замок, дегустация пива и Ганзейский дворВыборгский замок, дегустация пива и Ганзейский двор
2 день

Парк «Монрепо» и кулинарный мастер-класс

После завтрака отправимся в парк «Монрепо». Название этого места в переводе с французского означает «мой покой». Пройдёмся по аллеям вдоль Выборгского залива, насладимся пением птиц и отдохнём на скамье около столетней берёзы.

В 12:30 заглянем в ресторан, чтобы пообедать финской ухой со сливками и попробовать выборгские северные наливки. После этого вас ждёт мастер-класс по выпечке местного кренделя. Вам расскажут о его истории, поделятся рецептами, а затем вы сами поучаствуете в процессе изготовления лакомства.

До 18:00 — свободное время. Рекомендуем посетить выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, выставочный центр «Эрмитаж — Выборг», дом-музей Ленина, музей Шоколада или Рыцарский дом в костеле Святого Гиацинта. Также советуем забежать на городской рынок.

К 21:00 вернёмся в Санкт-Петербург. До новых встреч!

Парк «Монрепо» и кулинарный мастер-классПарк «Монрепо» и кулинарный мастер-классПарк «Монрепо» и кулинарный мастер-классПарк «Монрепо» и кулинарный мастер-классПарк «Монрепо» и кулинарный мастер-класс

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Выборг»15 000 ₽
Отель «Дружба»15 600 ₽
Отель «Виктория»17 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, два обеда с дегустациями
  • Трансфер от/до вокзала Санкт-Петербурга
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Прогулка на сапах и каяках
  • Одноместное размещение (уровень «стандарт»):
  • «Выборг» 3* - 16 750 руб
  • «Дружба» 3* - 17 800 руб
  • «Виктория» 4* - 21 500 руб
  • Одноместное размещение (уровень "стандарт плюс"/ "улучшенный"):
  • «Выборг» 3* - 17 300 руб
  • «Дружба» 3* - 18 750 руб
  • Одноместное размещение (уровень "улучшенный"/ "улучшенный с видом на залив"):
  • «Выборг» 3* - 18 800 руб
  • «Дружба» 3* - 20 050 руб
  • Одноместное размещение (уровень «полулюкс»):
  • «Виктория» 4* - 27 750 руб
  • Трёхместное размещение:
  • Одноместное размещение:
  • "Выборг" 3* - 14 700 руб. ("стандарт плюс"), 15 150 руб. ("улучшенный")
  • "Дружба" 3* - 15 200 руб. ("стандарт"), 15 500 руб. ("улучшенный"), 15 950 руб. ("улучшенный с видом на залив")
  • "Виктория" 4* - 18 900 руб. ("полулюкс")
  • Скидка для пенсионеров и студентов - 250 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал (около памятника Петру I), до 9:30
Завершение: Санкт-Петербург, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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