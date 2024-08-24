В нашем небольшом путешествии вы
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия. В периоды высокого спроса (майские и зимние праздники, белые ночи и другие) могут устанавливаться дополнительные условия, о которых вам сообщит наш специалист.
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Выборг» 3* / «Дружба» 3*/ «Виктория» 4*. За доплату возможно одноместное размещение или повышение уровня номера. Стоимость тура указана при двухместном размещении в номере уровня «стандарт».
Питание. В стоимость входят завтрак в отеле и два обеда с дегустациями. Остальное питание оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Выборгский замок, дегустация пива и Ганзейский двор
Встретимся на Московском вокзале и уже в 9:30 выедем в Выборг. По пути вам расскажут о природе Карельского перешейка и погрузят в историю окрестностей.
В 12:30 прибудем в город и отправимся осматривать средневековый Выборгский замок. Он был основан шведами в 1293 году на небольшом острове в Финском заливе и с тех пор неоднократно перестраивался.
Замок представляет собой мощное каменное сооружение с башнями, стенами и рвом. Внутри можно увидеть различные экспозиции, посвящённые истории Выборга, а также посетить музейные залы (за доплату).
Далее пообедаем в скандинавском ресторане и направимся на Выборгский пивоваренный завод через каменный лабиринт. Вас ждёт дегустация разных сортов пива, а главный пивовар откроет тайны производства напитка.
После этого поедем в гостиницу на заселение. Затем пойдём гулять по центру города, слушая местные легенды. Вы увидите собор Петра и Павла, Рыночную площадь, Спасо-Преображенский собор, башню Ратуши, а также бастион Панцерлакс. Посетим Ганзейский двор, где просмотрим представление с интерактивами, которое даст возможность ощутить атмосферу Средневековья.
За дополнительную плату желающие смогут прогуляться на сапах и каяках.
Парк «Монрепо» и кулинарный мастер-класс
После завтрака отправимся в парк «Монрепо». Название этого места в переводе с французского означает «мой покой». Пройдёмся по аллеям вдоль Выборгского залива, насладимся пением птиц и отдохнём на скамье около столетней берёзы.
В 12:30 заглянем в ресторан, чтобы пообедать финской ухой со сливками и попробовать выборгские северные наливки. После этого вас ждёт мастер-класс по выпечке местного кренделя. Вам расскажут о его истории, поделятся рецептами, а затем вы сами поучаствуете в процессе изготовления лакомства.
До 18:00 — свободное время. Рекомендуем посетить выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, выставочный центр «Эрмитаж — Выборг», дом-музей Ленина, музей Шоколада или Рыцарский дом в костеле Святого Гиацинта. Также советуем забежать на городской рынок.
К 21:00 вернёмся в Санкт-Петербург. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Выборг»
|15 000 ₽
|Отель «Дружба»
|15 600 ₽
|Отель «Виктория»
|17 950 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, два обеда с дегустациями
- Трансфер от/до вокзала Санкт-Петербурга
- Услуги гида-экскурсовода
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Ужины
- Дополнительные экскурсии
- Прогулка на сапах и каяках
- Одноместное размещение (уровень «стандарт»):
- «Выборг» 3* - 16 750 руб
- «Дружба» 3* - 17 800 руб
- «Виктория» 4* - 21 500 руб
- Одноместное размещение (уровень "стандарт плюс"/ "улучшенный"):
- «Выборг» 3* - 17 300 руб
- «Дружба» 3* - 18 750 руб
- Одноместное размещение (уровень "улучшенный"/ "улучшенный с видом на залив"):
- «Выборг» 3* - 18 800 руб
- «Дружба» 3* - 20 050 руб
- Одноместное размещение (уровень «полулюкс»):
- «Виктория» 4* - 27 750 руб
- Трёхместное размещение:
- Одноместное размещение:
- "Выборг" 3* - 14 700 руб. ("стандарт плюс"), 15 150 руб. ("улучшенный")
- "Дружба" 3* - 15 200 руб. ("стандарт"), 15 500 руб. ("улучшенный"), 15 950 руб. ("улучшенный с видом на залив")
- "Виктория" 4* - 18 900 руб. ("полулюкс")
- Скидка для пенсионеров и студентов - 250 руб