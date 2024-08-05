Восток этого клочка суши в Финском заливе занимает Кронштадт, который до середины 1990-х был закрытым городом.
Мы будем много
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двухместное размещение в плавучем отеле-дебаркадере «Форт Константин». *Фото гостиницы взяты с сайта kronfort.com.
Питание. В стоимость тура включён приветственный завтрак в первый день, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Прогулки по Кронштадту
Встретимся всей группой в Санкт-Петербурге за приветственным завтраком, познакомимся и обсудим предстоящее приключение. Сегодня нас ждёт насыщенный день в Кронштадте — военно-морском городе, который до середины 1990-х был закрытым. Здесь нет роскошных дворцов, как во многих пригородах Северной столицы, зато царит особенная атмосфера.
Нам предстоит увлекательная обзорная экскурсия: мы осмотрим адмиралтейство, гостиный двор, итальянский дворец, дамбу, соединяющую остров и материк. Погуляем по летнему саду и Якорной площади, посетим Морской Никольский собор, форт Константин и единственный в России Музей маячной службы. После ужина продолжим променад в свете вечерних огней.
Посещение музеев, водная прогулка
После завтрака совершим импровизированное путешествие в прошлое, побывав в Музее фортов. В его коллекции собраны макеты морских укреплений, с филигранной точностью изготовленные по старинным чертежам.
Затем на катере отправимся любоваться суровой красотой города-порта. С воды осмотрим несколько фортов и сойдём на берег в одном из них. Возьмём небольшую паузу на кофе и пышки, а после заглянем в музей «Голландская кухня», где каждый метр пропитан захватывающей историей и свидетельствует о любви кронштадтцев к малой родине.
Продолжим пешие прогулки, а обедать будем в уютном ресторане с видом на залив. Осмотрим экспозицию инновационного музея Военно-морской славы России и атомную подводную лодку «Ленинский комсомол». Обратно в Санкт-Петербург вернёмся на шустром метеоре, высадимся у Дворцовой набережной и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе на минивэне или микроавтобусе, в зависимости от количества участников
- Билет на метеор из Кронштадта в Санкт-Петербург во второй день
- Проживание
- Завтрак в первый день
- Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
- Водная прогулка
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание вне программы