После завтрака совершим импровизированное путешествие в прошлое, побывав в Музее фортов. В его коллекции собраны макеты морских укреплений, с филигранной точностью изготовленные по старинным чертежам.

Затем на катере отправимся любоваться суровой красотой города-порта. С воды осмотрим несколько фортов и сойдём на берег в одном из них. Возьмём небольшую паузу на кофе и пышки, а после заглянем в музей «Голландская кухня», где каждый метр пропитан захватывающей историей и свидетельствует о любви кронштадтцев к малой родине.

Продолжим пешие прогулки, а обедать будем в уютном ресторане с видом на залив. Осмотрим экспозицию инновационного музея Военно-морской славы России и атомную подводную лодку «Ленинский комсомол». Обратно в Санкт-Петербург вернёмся на шустром метеоре, высадимся у Дворцовой набережной и попрощаемся.