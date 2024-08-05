На остров фортов, оторванный от «большой земли»: уикенд в Кронштадте с водной прогулкой

Прикоснуться к военной истории, увидеть форты с воды и рассмотреть макеты морских укреплений
Проведём уикенд на острове Котлин, где всё пропитано военно-морской историей и особенной атмосферой.

Восток этого клочка суши в Финском заливе занимает Кронштадт, который до середины 1990-х был закрытым городом.

Мы будем много
читать дальше

гулять по порту, осматривая укрепительные сооружения и интересные локации, в число которых входит даже атомная подводная лодка.

Познакомимся с коллекциями многочисленных музеев, а также пройдём вдоль берега на катере, чтобы с воды увидеть рассыпанные здесь маяки и форты.

На остров фортов, оторванный от «большой земли»: уикенд в Кронштадте с водной прогулкой
На остров фортов, оторванный от «большой земли»: уикенд в Кронштадте с водной прогулкой
На остров фортов, оторванный от «большой земли»: уикенд в Кронштадте с водной прогулкой

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двухместное размещение в плавучем отеле-дебаркадере «Форт Константин». *Фото гостиницы взяты с сайта kronfort.com.

Питание. В стоимость тура включён приветственный завтрак в первый день, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Кронштадту

Встретимся всей группой в Санкт-Петербурге за приветственным завтраком, познакомимся и обсудим предстоящее приключение. Сегодня нас ждёт насыщенный день в Кронштадте — военно-морском городе, который до середины 1990-х был закрытым. Здесь нет роскошных дворцов, как во многих пригородах Северной столицы, зато царит особенная атмосфера.

Нам предстоит увлекательная обзорная экскурсия: мы осмотрим адмиралтейство, гостиный двор, итальянский дворец, дамбу, соединяющую остров и материк. Погуляем по летнему саду и Якорной площади, посетим Морской Никольский собор, форт Константин и единственный в России Музей маячной службы. После ужина продолжим променад в свете вечерних огней.

Прогулки по КронштадтуПрогулки по КронштадтуПрогулки по КронштадтуПрогулки по КронштадтуПрогулки по КронштадтуПрогулки по КронштадтуПрогулки по КронштадтуПрогулки по Кронштадту
2 день

Посещение музеев, водная прогулка

После завтрака совершим импровизированное путешествие в прошлое, побывав в Музее фортов. В его коллекции собраны макеты морских укреплений, с филигранной точностью изготовленные по старинным чертежам.

Затем на катере отправимся любоваться суровой красотой города-порта. С воды осмотрим несколько фортов и сойдём на берег в одном из них. Возьмём небольшую паузу на кофе и пышки, а после заглянем в музей «Голландская кухня», где каждый метр пропитан захватывающей историей и свидетельствует о любви кронштадтцев к малой родине.

Продолжим пешие прогулки, а обедать будем в уютном ресторане с видом на залив. Осмотрим экспозицию инновационного музея Военно-морской славы России и атомную подводную лодку «Ленинский комсомол». Обратно в Санкт-Петербург вернёмся на шустром метеоре, высадимся у Дворцовой набережной и попрощаемся.

Посещение музеев, водная прогулкаПосещение музеев, водная прогулкаПосещение музеев, водная прогулкаПосещение музеев, водная прогулкаПосещение музеев, водная прогулка

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе на минивэне или микроавтобусе, в зависимости от количества участников
  • Билет на метеор из Кронштадта в Санкт-Петербург во второй день
  • Проживание
  • Завтрак в первый день
  • Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
  • Водная прогулка
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, утро, точное время и место встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Санкт-Петербург, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеКронштадтВыездныеЛетний садПопулярные местаПрирода и пейзажиАдмиралтействоГостиный ДворНа катереИтальянский дворецДворцы, замки и особнякиФорт КонстантинПерезагрузкаМорской собор святителя Николая ЧудотворцаСвятые местаФортыНа островаВоенные

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Начало: Санкт-Петербург
5 авг в 10:00
от 15 150 за человека
Невская коллекция со среды. Недельный тур
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Невская коллекция со среды. Недельный тур
Начало: Санкт-Петербург
7 авг в 10:00
от 15 150 за человека
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
Начало: Санкт-Петербург
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 33 050 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
ХорошоТам