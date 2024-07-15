Описание тура
Организационные детали
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными.
Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. За пару дней до въезда в страну необходимо оформить электронное разрешение на официальном сайте иммиграции: https://ecd.beacukai.go.id (может сделать сотрудник компании за доплату).
Рекомендуем оформить двукратную визу в Сингапур во избежание задержек на паспортном контроле. Сингапур мы посещаем транзитом, поэтому виза не обязательна. Для въезда в Сингапур необходимо оформить двукратную миграционную карту за 72 часа до прилёта в Сингапур. Миграционную карту можно оформить самостоятельно либо воспользоваться помощью сотрудников компании за доплату.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, пробок на дороге и других отклонений от графика.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах. Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна.
Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Виза. Индонезия: виза не нужна, заранее необходимо оформить страховку и электронное разрешение. Сингапур: посещение транзитом, поэтому виза не обязательна, но мы рекомендуем оформить двукратную визу и миграционную карту. Необходим загранпаспорт, действительный ещё 6 месяцев с даты возвращения.
Программа тура по дням
Вылет из Санкт-Петербурга
Летим на Бали с пересадкой в Стамбуле. Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. Точное время отправления сообщит организатор после бронирования. В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.
Стамбул-Сингапур
Ночная пересадка в Стамбуле. Вылет в Сингапур. По прилёте вас отвезут в отель. Далее свободное время.
Добро пожаловать на Бали
После завтрака вы отправитесь на внутренний перелёт Сингапур-Денпасар (Бали). Вас встретят в аэропорту и отвезут в отель на южной стороне острова. Уже сегодня вы сможете искупаться и насладиться пляжным отдыхом.
Вас ждёт жаркий отпуск на райском острове в Малайском архипелаге! Температура здесь практически всегда около 30 градусов выше нуля. Бали покрыт живописными террасами рисовых полей, лесами и цветами. Вы будете жить недалеко от океана и сможете купаться, отдыхать на пляже и заниматься водными видами спорта каждый день.
В программу уже включены групповые экскурсии, но есть и свободные дни, когда вы сами выберете, чем хотите заняться. Организатор всегда будет на связи и рад вас проконсультировать по развлечениям и дополнительным экскурсиям.
Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. Без потери качества и объёма предоставляемых услуг.
Местные традиции, исцеляющий источник, усыпальница в скале и плантации
Пора познакомиться с экстремальным, познавательным, спокойным и безмятежным Бали!
На групповой экскурсии вы посетите деревню мастеров Убуд, где узнаете о традициях, обычаях и культуре народа. Далее отправитесь к исцеляющему источнику в водный храм Тирта Эмпул. Огромное количество зелени создаёт прохладу и тень — будет комфортно даже в жару. Комплекс оснащён тремя бассейнами, где можно совершить омовение. Рядом находится сувенирный рынок с приятными ценами. Следующая локация — усыпальница королевской династии, высеченная в скале. Желающие смогут пообедать с видом на вулкан Батур (за доплату).
Во второй половине дня вы посетите кофейные плантации, где увидите сад с экзотическими растениями и фруктами и бесплатно продегустируете различные сорта чая и кофе. Понаблюдаете за зверьком, участвующим в производстве самого дорогого кофе в мире.
Вечером вернётесь в отель.
Священные места Бали: храмы, святилища и озеро в горах
Сегодня вы посетите королевский индуистский храм Таман Аюн, название которого переводится как «садовые качели», и увидите изящные пагоды и мостики, башни разных уровней и скульптуры. Прогуляетесь по живописной ухоженной территории и понаблюдаете, как реализовывается в архитектуре и ландшафте балийская концепция двойственности.
Далее продолжите путь в горы к святилищу Улун Дану на берег озера Бератан. Водоём служит наиболее крупным источником пресной воды, из которого местные жители орошают рисовые поля.
Последняя локация на сегодня — храм Танах Лот, построенный на скале у океана. Создаётся впечатление, что святилище находится прямо на воде. На Бали считают, что море является обителью демонов и злых духов, поэтому для защиты строились подобные храмы.
Вечером вы вернётесь в отель.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Желающие за дополнительную плату смогут отправиться на групповую экскурсию по знаковым местам острова — к водному дворцу Тирта Ганга, в храм-святилище и пещеру летучих мышей Гоа Лавах, на пляж с чёрным песком и на один из самых труднодоступных и фотогеничных пляжей на Бали.
Минимальное количество человек для проведения дополнительной экскурсии — 15.
«Матерь храмов», местная культура и музейный комплекс под открытым небом
После завтрака вы отправитесь к подножию горы Агунг, где располагается одна из главных святынь острова — «матерь храмов» Пура Бесаких. Комплекс включает несколько десятков построек и поражает своими масштабами. Вы подниметесь по украшенной демонами-охранниками лестнице центрального храма Пура Пенетеран Агунг. Когда-то в нескольких метрах от святыни прошли потоки лавы, вообще не задев постройки, что укрепило веру местных жителей в храм.
Затем вы посетите одну из самых чистых деревень на планете — Пенглипуран. Ещё глубже погрузитесь в традиции и быт. Заедете в музейный комплекс «Керта Госа» посмотреть на здание правосудия, скульптуры, артефакты и элементы индуистской культуры.
Вечером вернётесь в отель.
Костюмированное представление, храм на обрыве и шикарный пляж
Сегодня вы посетите один из наиболее интересных культурных парков всей Юго-Восточной Азии, где посмотрите на костюмированное представление. «GWK» поразит вас не только захватывающим зрелищем, но и одной из самых высоких религиозных статуй мира.
Далее для вас откроются двери храма Улувату. Он возвышается над Индийским океаном и располагается у обрыва. Потрясающие виды обеспечены! Вы познакомитесь и с обитателями святилища — макаками.
Во второй половине дня будет возможность отдохнуть на шикарном пляже Пандава, искупаться, сделать эффектные фотографии с видом на скалы.
Вечером вы вернётесь в отель.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Желающие за дополнительную плату посетят морской и сафари парки. Место соединило в себе классическое африканское сафари и балийскую культуру. Здесь обитает более 60 видов экзотических животных! В том числе редкие и исчезающие виды. Все животные располагаются в просторных вольерах, где условия приближены к диким. По территории можно перемещаться только на специальном транспорте под контролем сотрудников. Морской парк впечатлит вас аттракционами, огромным аквариумом, где живут белая акула и пираньи.
День в вашем распоряжении
Перелёт в Сингапур
После завтрака освобождаем номера и отправляемся в аэропорт на перелёт в Сингапур. Далее заселение в отель и отдых.
Для желающих вечером будет организована обзорная экскурсия по Сингапуру в яркой подсветке (за доплату). Небольшой город-государство поражает своей архитектурой, достопримечательностями и достижениями. Порт Сингапура является самым загруженным в мире, а видов растений здесь больше, чем во всей Северной Америке.
Экскурсия по Сингапуру
После завтрака вы отправитесь на обзорную экскурсию. Узнаете значение названия государства и много интересных фактов, отметите чистоту и ухоженность улиц, большое количество зелёных зон и высокий уровень жизни.
У вас будет свободное время на шопинг и самостоятельную прогулку. Рекомендуем посетить ботанические сады с орхидеями и экзотическими растениями и футуристический парк у залива с редкими видами лиан и папоротников (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Поздно вечером вы отправитесь на вылет в аэропорт. Ночной перелёт в Стамбул.
Вылет в Санкт-Петербург
В Стамбуле вы сделаете пересадку на рейс в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 058
Ответы на вопросы
Что включено
- Международный перелёт Санкт-Петербург-Бали-Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле («Turkish Airlines», багаж до 23 кг, ручная кладь до 8 кг)
- Перелёт Сингапур-Денпасар-Сингапур (багаж до 20 кг, ручная кладь до 7 кг)
- Проживание
- Завтраки
- Пассажирские налоги
- Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными (399 евро): 5 экскурсий на весь день, трансфер из/в аэропорт
- Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг
Что не входит в цену
- 1-местное размещение - 250 евро
- Обеды и ужины - около 15-20 евро за 1 приём пищи
- Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
- Туристический сбор - 15 евро
- Государственный сбор за проживание в отеле в Сингапуре - около 3 евро за ночь с человека
- Дополнительные экскурсии (по желанию) - 30-35 евро
- Помощь организатора в оформлении миграционной карты в Сингапур - 20 евро
- Оформление визы в Сингапур - около 16 000 руб
- Цена тура может поменяться в связи с подорожанием авиабилетов