Вас ждёт экзотический Бали с аутентичными храмами, поселениями и шикарными пляжами — в туре акцентировано внимание на посещении значимых достопримечательностей острова, но и запланировано 3 свободных дня для пляжного отдыха

или дополнительных экскурсий. Мы отобрали для вас проверенные отели, забронировали трансфер и авиабилеты из Санкт-Петербурга. Вы посетите святилища острова и кофейные плантации, совершите омовение в водном храме, погрузитесь в местные традиции и быт, отдохнёте на пляже с чёрным песком. Путешествие дополнено посещением города-государства Сингапура.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными.

Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. За пару дней до въезда в страну необходимо оформить электронное разрешение на официальном сайте иммиграции: https://ecd.beacukai.go.id (может сделать сотрудник компании за доплату).

Рекомендуем оформить двукратную визу в Сингапур во избежание задержек на паспортном контроле. Сингапур мы посещаем транзитом, поэтому виза не обязательна. Для въезда в Сингапур необходимо оформить двукратную миграционную карту за 72 часа до прилёта в Сингапур. Миграционную карту можно оформить самостоятельно либо воспользоваться помощью сотрудников компании за доплату.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, пробок на дороге и других отклонений от графика.