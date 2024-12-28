Встретимся на Московском вокзале и уже в 9:30 выедем в Выборг. По пути вам расскажут о природе Карельского перешейка и погрузят в историю окрестностей.

Первым делом посетим мастер-класс по выпечке местного кренделя. Вам расскажут о его истории, поделятся рецептами, а затем вы сами поучаствуете в процессе изготовления лакомства. После этого поедем в гостиницу на заселение. Затем пойдём гулять по центру города, слушая местные легенды. Вы увидите множество старинных башен и соборов.

Затем направимся осматривать средневековый Выборгский замок. Он был основан шведами в 1293 году на небольшом острове в Финском заливе и с тех пор неоднократно перестраивался. Замок представляет собой мощное каменное сооружение с башнями, стенами и рвом. Внутри можно увидеть различные экспозиции, посвящённые истории Выборга, а также посетить музейные залы (за доплату).

Далее посетим парк «Монрепо». Название этого места в переводе с французского означает «мой покой». Пройдёмся по аллеям вдоль Выборгского залива, насладимся пением птиц и отдохнём на скамье около столетней берёзы.

Вечером желающие смогут отправиться на теплоходную прогулку по Выборгскому заливу (за доплату). Вы увидите острова Палатки, Мёртвых, Любви и Былинный. Возвращаясь, пройдём через Крепостной пролив, чтобы с другого ракурса полюбоваться Выборгским замком.