Семейные выходные в Выборге: мини-тур с кулинарным мастер-классом и активностями

Прогуляться по экотропе, познакомиться с обитателями фермы-парка и полакомиться выборгским кренделем
Выборг — город с богатой историей, колоритной архитектурой и неповторимой атмосферой.

Приглашаем вас провести выходные в этом уютном уголке России, чтобы увидеть знаменитый Выборгский замок, испечь местный крендель, пройтись по живописному парку «Монрепо» и осмотреть старинные здания. Развлечения предусмотрены как для взрослых, так и для детей.

За дополнительную плату вы сможете отправиться на теплоходную прогулку, чтобы окончательно очароваться окрестностями.
Семейные выходные в Выборге: мини-тур с кулинарным мастер-классом и активностями
Семейные выходные в Выборге: мини-тур с кулинарным мастер-классом и активностями
Семейные выходные в Выборге: мини-тур с кулинарным мастер-классом и активностями

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия. В периоды высокого спроса (майские и зимние праздники, белые ночи и другие) могут устанавливаться дополнительные условия, о которых вам сообщит наш специалист.

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Выборг» 3* / «Дружба» 3*/ «Виктория» 4*. За доплату возможно одноместное размещение или повышение уровня номера. Стоимость тура указана при двухместном размещении в номере уровня «стандарт».

Питание. В стоимость входят завтрак в отеле и два обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Выборгский замок и парк «Монрепо»

Встретимся на Московском вокзале и уже в 9:30 выедем в Выборг. По пути вам расскажут о природе Карельского перешейка и погрузят в историю окрестностей.

Первым делом посетим мастер-класс по выпечке местного кренделя. Вам расскажут о его истории, поделятся рецептами, а затем вы сами поучаствуете в процессе изготовления лакомства. После этого поедем в гостиницу на заселение. Затем пойдём гулять по центру города, слушая местные легенды. Вы увидите множество старинных башен и соборов.

Затем направимся осматривать средневековый Выборгский замок. Он был основан шведами в 1293 году на небольшом острове в Финском заливе и с тех пор неоднократно перестраивался. Замок представляет собой мощное каменное сооружение с башнями, стенами и рвом. Внутри можно увидеть различные экспозиции, посвящённые истории Выборга, а также посетить музейные залы (за доплату).

Далее посетим парк «Монрепо». Название этого места в переводе с французского означает «мой покой». Пройдёмся по аллеям вдоль Выборгского залива, насладимся пением птиц и отдохнём на скамье около столетней берёзы.

Вечером желающие смогут отправиться на теплоходную прогулку по Выборгскому заливу (за доплату). Вы увидите острова Палатки, Мёртвых, Любви и Былинный. Возвращаясь, пройдём через Крепостной пролив, чтобы с другого ракурса полюбоваться Выборгским замком.

Выборгский замок и парк «Монрепо»Выборгский замок и парк «Монрепо»Выборгский замок и парк «Монрепо»Выборгский замок и парк «Монрепо»Выборгский замок и парк «Монрепо»
2 день

Ферма-парк "Илоранта" и экологический маршрут "Трын-тропа"

Позавтракав, поедем в посёлок Улыбино. Вас ждёт экскурсия по ферме-парку «Илоранта». Здесь вы сможете познакомиться с дружелюбными местными обитателями: барашками, козлом Робертом, енотами Джу и Клёпой, осликом Августином и другими. Желающие приобретут корм, чтобы угостить животных, а также сфотографируются с жителями фермы.

Затем пообедаем в кафе, где нам подадут домашние блюда. После этого отправимся на прогулку по экологическому маршруту «Трын-тропа». На пути вас будут ждать интерактивные фотозоны и сказочные персонажи. Закупившись сувенирами, вернёмся в Санкт-Петербург.

До новых встреч!

Ферма-парк "Илоранта" и экологический маршрут "Трын-тропа"Ферма-парк "Илоранта" и экологический маршрут "Трын-тропа"Ферма-парк "Илоранта" и экологический маршрут "Трын-тропа"Ферма-парк "Илоранта" и экологический маршрут "Трын-тропа"Ферма-парк "Илоранта" и экологический маршрут "Трын-тропа"Ферма-парк "Илоранта" и экологический маршрут "Трын-тропа"

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Выборг»11 600 ₽
Отель «Дружба»12 650 ₽
Отель «Виктория»14 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, два обеда
  • Трансфер от/до вокзала Санкт-Петербурга
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Прогулка на теплоходе
  • Одноместное размещение (уровень «стандарт»):
  • «Выборг» 3* - 13 350 руб
  • «Дружба» 3* - 15 350 руб
  • «Виктория» 4* - 17 250 руб
  • Одноместное размещение (уровень "стандарт плюс"/ "улучшенный"):
  • «Выборг» 3* - 13 900 руб
  • Одноместное размещение (уровень "улучшенный"/ "улучшенный с видом на залив"):
  • «Дружба» 3* - 23 900 руб
  • Одноместное размещение (уровень «полулюкс»):
  • «Виктория» 4* - 22 860 руб
  • Трёхместное размещение:
  • "Выборг" 3* - 11 300 руб. ("стандарт плюс"), 11 300 руб. ("улучшенный")
  • "Дружба" 3* - 12 100 руб. ("стандарт"), 12 100 руб. ("улучшенный"), 11 300 руб. ("улучшенный с видом на залив")
  • "Виктория" 4* - 14 850 руб. ("полулюкс")
  • Скидка для пенсионеров и студентов - 100 руб
  • Скидка для детей до 12 лет - 500 руб
  • Скидка для детей 12-16 лет - 300 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал (около памятника Петру I), до 9:30
Завершение: Санкт-Петербург, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыВыборгВыездныеМастер-классыГастрономическиеСемейныеПаркиПрирода и пейзажиОт Московского вокзалаНа фермуЖивотныеОт ж/д вокзала

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