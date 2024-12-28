Приглашаем вас провести выходные в этом уютном уголке России, чтобы увидеть знаменитый Выборгский замок, испечь местный крендель, пройтись по живописному парку «Монрепо» и осмотреть старинные здания. Развлечения предусмотрены как для взрослых, так и для детей.
За дополнительную плату вы сможете отправиться на теплоходную прогулку, чтобы окончательно очароваться окрестностями.
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия. В периоды высокого спроса (майские и зимние праздники, белые ночи и другие) могут устанавливаться дополнительные условия, о которых вам сообщит наш специалист.
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в гостинице «Выборг» 3* / «Дружба» 3*/ «Виктория» 4*. За доплату возможно одноместное размещение или повышение уровня номера. Стоимость тура указана при двухместном размещении в номере уровня «стандарт».
Питание. В стоимость входят завтрак в отеле и два обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Выборгский замок и парк «Монрепо»
Встретимся на Московском вокзале и уже в 9:30 выедем в Выборг. По пути вам расскажут о природе Карельского перешейка и погрузят в историю окрестностей.
Первым делом посетим мастер-класс по выпечке местного кренделя. Вам расскажут о его истории, поделятся рецептами, а затем вы сами поучаствуете в процессе изготовления лакомства. После этого поедем в гостиницу на заселение. Затем пойдём гулять по центру города, слушая местные легенды. Вы увидите множество старинных башен и соборов.
Затем направимся осматривать средневековый Выборгский замок. Он был основан шведами в 1293 году на небольшом острове в Финском заливе и с тех пор неоднократно перестраивался. Замок представляет собой мощное каменное сооружение с башнями, стенами и рвом. Внутри можно увидеть различные экспозиции, посвящённые истории Выборга, а также посетить музейные залы (за доплату).
Далее посетим парк «Монрепо». Название этого места в переводе с французского означает «мой покой». Пройдёмся по аллеям вдоль Выборгского залива, насладимся пением птиц и отдохнём на скамье около столетней берёзы.
Вечером желающие смогут отправиться на теплоходную прогулку по Выборгскому заливу (за доплату). Вы увидите острова Палатки, Мёртвых, Любви и Былинный. Возвращаясь, пройдём через Крепостной пролив, чтобы с другого ракурса полюбоваться Выборгским замком.
Ферма-парк "Илоранта" и экологический маршрут "Трын-тропа"
Позавтракав, поедем в посёлок Улыбино. Вас ждёт экскурсия по ферме-парку «Илоранта». Здесь вы сможете познакомиться с дружелюбными местными обитателями: барашками, козлом Робертом, енотами Джу и Клёпой, осликом Августином и другими. Желающие приобретут корм, чтобы угостить животных, а также сфотографируются с жителями фермы.
Затем пообедаем в кафе, где нам подадут домашние блюда. После этого отправимся на прогулку по экологическому маршруту «Трын-тропа». На пути вас будут ждать интерактивные фотозоны и сказочные персонажи. Закупившись сувенирами, вернёмся в Санкт-Петербург.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Выборг»
|11 600 ₽
|Отель «Дружба»
|12 650 ₽
|Отель «Виктория»
|14 050 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак, два обеда
- Трансфер от/до вокзала Санкт-Петербурга
- Услуги гида-экскурсовода
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Ужины
- Дополнительные экскурсии
- Прогулка на теплоходе
- Одноместное размещение (уровень «стандарт»):
- «Выборг» 3* - 13 350 руб
- «Дружба» 3* - 15 350 руб
- «Виктория» 4* - 17 250 руб
- Одноместное размещение (уровень "стандарт плюс"/ "улучшенный"):
- «Выборг» 3* - 13 900 руб
- Одноместное размещение (уровень "улучшенный"/ "улучшенный с видом на залив"):
- «Дружба» 3* - 23 900 руб
- Одноместное размещение (уровень «полулюкс»):
- «Виктория» 4* - 22 860 руб
- Трёхместное размещение:
- "Выборг" 3* - 11 300 руб. ("стандарт плюс"), 11 300 руб. ("улучшенный")
- "Дружба" 3* - 12 100 руб. ("стандарт"), 12 100 руб. ("улучшенный"), 11 300 руб. ("улучшенный с видом на залив")
- "Виктория" 4* - 14 850 руб. ("полулюкс")
- Скидка для пенсионеров и студентов - 100 руб
- Скидка для детей до 12 лет - 500 руб
- Скидка для детей 12-16 лет - 300 руб