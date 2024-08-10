Всего за выходные вы увидите самое-самое, ради чего едут в Санкт-Петербург.Влюбитесь в архитектуру города, неотъемлемой частью которого являются мосты, Нева, узкие каналы и роскошные фасады.Посетите музей-заповедник «Петергоф» — резиденцию Петра

I — и «Царское Село», где вальяжно прогуливалась по дорожкам парка императрица Екатерина II. Рассмотрите богатый декор залов дворца, увидите Янтарную комнату и знаменитые золотые фонтаны и отправитесь на экскурсию в музей Фаберже.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.