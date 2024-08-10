Зачем едут в Петербург: "Царское Село", "Петергоф" и город на Неве

Прогуляться по роскошным дворцам и паркам и увидеть шедевры архитектуры и искусства
Всего за выходные вы увидите самое-самое, ради чего едут в Санкт-Петербург.

Влюбитесь в архитектуру города, неотъемлемой частью которого являются мосты, Нева, узкие каналы и роскошные фасады.

Посетите музей-заповедник «Петергоф» — резиденцию Петра
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I — и «Царское Село», где вальяжно прогуливалась по дорожкам парка императрица Екатерина II.

Рассмотрите богатый декор залов дворца, увидите Янтарную комнату и знаменитые золотые фонтаны и отправитесь на экскурсию в музей Фаберже.

Зачем едут в Петербург: "Царское Село", "Петергоф" и город на Неве
Зачем едут в Петербург: "Царское Село", "Петергоф" и город на Неве
Зачем едут в Петербург: "Царское Село", "Петергоф" и город на Неве
Ближайшие даты:
Время начала: 10:10

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Проживание. В 4-звёздочном отеле «Москва». В стандартных 1-2-3-местных номерах (двуспальные и односпальные кровати). Возможно размещение в номере повышенной комфортности или самостоятельный выбор отеля (оплата только за экскурсионный пакет). А также возможна замена отеля: «Фонтанка» 3*, «Достоевский» 4*, «Азимут» 4*.

Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. От 5 лет. Для детей до 14 лет скидка 1250 руб. 14-16 лет — скидка 350 руб.

Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Петербургом и музей Фаберже

Групповой трансфер по предварительной записи:
1) Ладожский вокзал в 10:10
2) Московский вокзал в 11:00

Гид вас встретит в холле отеля. После заселения вы отправитесь на обзорную автобусную экскурсию. В 12:30 уже отъезжаем от отеля. Необходимо прийти немного раньше.

Сегодня перед вами откроется один из красивейших городов мира. Вы увидите его главные достопримечательности, рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами, без которых Санкт-Петербург не был бы собой.

Экскурсия продолжится в музее Фаберже. В Шуваловском дворце спрятана настоящая сокровищница, не имеющая аналогов во всём мире. Здесь собрана уникальная коллекция, в числе которой знаменитые императорские пасхальные яйца, ювелирные украшения, предметы интерьера и полотна великих творцов.

Программа на сегодня завершится в 18:30-19:00. После чего вас проводят до отеля.

Знакомство с Петербургом и музей ФабержеЗнакомство с Петербургом и музей ФабержеЗнакомство с Петербургом и музей ФабержеЗнакомство с Петербургом и музей ФабержеЗнакомство с Петербургом и музей ФабержеЗнакомство с Петербургом и музей ФабержеЗнакомство с Петербургом и музей ФабержеЗнакомство с Петербургом и музей ФабержеЗнакомство с Петербургом и музей Фаберже
2 день

Дворец и парк «Царского Села»

С 9:00 до 10:00 — выезд на экскурсию. Точное время сообщается заранее.

Сегодня вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию Екатерины II. Музей-заповедник «Царское Село» находится в пригороде Санкт-Петербурга — в Пушкине. Это то место, где можно почувствовать себя знатной особой, вальяжно прогуливаясь по дорожкам Екатерининского парка и любуясь фасадом роскошного дворца. Вы пройдётесь по его залам с высокими потолками и богатым декором и заглянете в Янтарную комнату.

После экскурсии у вас будет 2,5 часа свободного времени в «Царском Селе». За доплату вы сможете посетить соседний Павловск, где находится дворцово-парковый ансамбль 18-19 вв. Он же резиденция Павла I.

К 16:00-18:00 вернёмся в Санкт-Петербург (станция метро «Площадь Восстания»). Самостоятельное возвращение в отель.

Сегодня вечером за доплату возможно отправиться на экскурсию по Петербургу в свете фонарей и увидеть разводку мостов.

Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»Дворец и парк «Царского Села»
3 день

Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»

После завтрака необходимо освободить номера. Гид будет ждать вас в холле отеля. В 8:30-9:00 автобус уже отправляется на экскурсию. Точное время вы узнаете заранее.

Сегодня проедем по Петергофской дороге, объединяющей резиденции членов императорской семьи, усадьбы и сады вблизи Финского залива. Вы посетите «Петергоф», славящийся своими золотыми фонтанами и каскадами. Прогуляетесь по Нижнему парку и захотите подольше задержаться в тенистых аллеях. Отыщите черты французского Версаля в «Петергофе» и поймёте, почему здесь так любил проводить время Пётр I.

К 15:30-16:00 будете у Московского вокзала (метро «Площадь Восстания»).

Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер стандарт (за одного)13 300 ₽
1-местный номер стандарт21 100 ₽
3-мест. номер стандарт (за одного)12 900 ₽
2-мест. номер комфорт (за одного)14 500 ₽
1-местный номер комфорт20 600 ₽
3-мест. номер комфорт (за одного)13 700 ₽
Без проживания7 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле и номере
  • Завтраки
  • Все переезды по программе на автобусе
  • Сопровождение аккредитованным экскурсоводом
  • Радиооборудование (наушники)
  • Входные билеты во все музеи по программе
  • Групповой трансфер от Московского/Ладожского вокзала до отеля
  • Предоставляются скидки пенсионерам в размере 500 руб
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Размещение в другом отеле - по запросу
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор - 100 руб. в сутки за взрослого
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Санкт-Петербург, Ладожский/Московский вокзал, 10:10/11:00
Завершение: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 15:30-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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