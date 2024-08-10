Влюбитесь в архитектуру города, неотъемлемой частью которого являются мосты, Нева, узкие каналы и роскошные фасады.
Посетите музей-заповедник «Петергоф» — резиденцию Петра
Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Проживание. В 4-звёздочном отеле «Москва». В стандартных 1-2-3-местных номерах (двуспальные и односпальные кровати). Возможно размещение в номере повышенной комфортности или самостоятельный выбор отеля (оплата только за экскурсионный пакет). А также возможна замена отеля: «Фонтанка» 3*, «Достоевский» 4*, «Азимут» 4*.
Питание. Включены завтраки в отеле по системе «шведский стол». Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. От 5 лет. Для детей до 14 лет скидка 1250 руб. 14-16 лет — скидка 350 руб.
Транспорт. Туристический автобус с кондиционером.
Программа тура по дням
Знакомство с Петербургом и музей Фаберже
Групповой трансфер по предварительной записи:
1) Ладожский вокзал в 10:10
2) Московский вокзал в 11:00
Гид вас встретит в холле отеля. После заселения вы отправитесь на обзорную автобусную экскурсию. В 12:30 уже отъезжаем от отеля. Необходимо прийти немного раньше.
Сегодня перед вами откроется один из красивейших городов мира. Вы увидите его главные достопримечательности, рассмотрите детали в архитектуре, полюбуетесь Невой, её каналами и изящными мостами, без которых Санкт-Петербург не был бы собой.
Экскурсия продолжится в музее Фаберже. В Шуваловском дворце спрятана настоящая сокровищница, не имеющая аналогов во всём мире. Здесь собрана уникальная коллекция, в числе которой знаменитые императорские пасхальные яйца, ювелирные украшения, предметы интерьера и полотна великих творцов.
Программа на сегодня завершится в 18:30-19:00. После чего вас проводят до отеля.
Дворец и парк «Царского Села»
С 9:00 до 10:00 — выезд на экскурсию. Точное время сообщается заранее.
Сегодня вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию Екатерины II. Музей-заповедник «Царское Село» находится в пригороде Санкт-Петербурга — в Пушкине. Это то место, где можно почувствовать себя знатной особой, вальяжно прогуливаясь по дорожкам Екатерининского парка и любуясь фасадом роскошного дворца. Вы пройдётесь по его залам с высокими потолками и богатым декором и заглянете в Янтарную комнату.
После экскурсии у вас будет 2,5 часа свободного времени в «Царском Селе». За доплату вы сможете посетить соседний Павловск, где находится дворцово-парковый ансамбль 18-19 вв. Он же резиденция Павла I.
К 16:00-18:00 вернёмся в Санкт-Петербург (станция метро «Площадь Восстания»). Самостоятельное возвращение в отель.
Сегодня вечером за доплату возможно отправиться на экскурсию по Петербургу в свете фонарей и увидеть разводку мостов.
Парадная резиденция Петра I - музей-заповедник «Петергоф»
После завтрака необходимо освободить номера. Гид будет ждать вас в холле отеля. В 8:30-9:00 автобус уже отправляется на экскурсию. Точное время вы узнаете заранее.
Сегодня проедем по Петергофской дороге, объединяющей резиденции членов императорской семьи, усадьбы и сады вблизи Финского залива. Вы посетите «Петергоф», славящийся своими золотыми фонтанами и каскадами. Прогуляетесь по Нижнему парку и захотите подольше задержаться в тенистых аллеях. Отыщите черты французского Версаля в «Петергофе» и поймёте, почему здесь так любил проводить время Пётр I.
К 15:30-16:00 будете у Московского вокзала (метро «Площадь Восстания»).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер стандарт (за одного)
|13 300 ₽
|1-местный номер стандарт
|21 100 ₽
|3-мест. номер стандарт (за одного)
|12 900 ₽
|2-мест. номер комфорт (за одного)
|14 500 ₽
|1-местный номер комфорт
|20 600 ₽
|3-мест. номер комфорт (за одного)
|13 700 ₽
|Без проживания
|7 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле и номере
- Завтраки
- Все переезды по программе на автобусе
- Сопровождение аккредитованным экскурсоводом
- Радиооборудование (наушники)
- Входные билеты во все музеи по программе
- Групповой трансфер от Московского/Ладожского вокзала до отеля
- Предоставляются скидки пенсионерам в размере 500 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Размещение в другом отеле - по запросу
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор - 100 руб. в сутки за взрослого