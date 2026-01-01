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Новый год в Петербурге с детьми
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 31 190 ₽
33 000 ₽ за человека
Новый год в Петербурге с детьми! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 34 300 ₽ за человека
3 сен в 10:00
от 53 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда катера»
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