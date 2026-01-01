Аренда катера – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Аренда катера» в Санкт-Петербурге, цены от 31 190 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Новый год в Петербурге с детьми
На автобусе
Метро
4 дня
-
5%
3 отзыва
Новый год в Петербурге с детьми
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 31 190 ₽33 000 ₽ за человека
Новый год в Петербурге с детьми! Тур на 5 дней
На автобусе
Метро
На поезде
5 дней
Новый год в Петербурге с детьми! Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 34 300 ₽ за человека
Государева дорога. Большое путешествие от Московской до Ленинградской области
На автобусе
На поезде
6 дней
Государева дорога. Большое путешествие от Московской до Ленинградской области
Начало: Москва
3 сен в 10:00
от 53 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аренда катера»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Новый год в Петербурге с детьми;
  2. Новый год в Петербурге с детьми! Тур на 5 дней;
  3. Государева дорога. Большое путешествие от Московской до Ленинградской области.
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Метро;
  2. Петергоф;
  3. Набережная;
  4. Петропавловская крепость;
  5. Васильевский остров;
  6. Фонтаны;
  7. Финский Залив;
  8. Зимний дворец;
  9. Эрмитаж;
  10. Исаакиевский собор.
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в августе 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Аренда катера" можно забронировать 3 тура от 31 190 до 53 900 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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