Что вас ожидает:На экскурсии 🧭 вы узнаете, кем же на самом деле был саратовский Бендер и где он жил. Узнаете место нахождения «храма спаса на картошке». Поймете, как связан Бульвар Молодых Дарований из книги и наш сад Липки. Посещали ли город 🏙️ авторы произведения — Ильф и Петров и многое другое.

Мы пройдемся по всем точкам в городе, которые так или иначе имеют отношение к Остапу. Я поделюсь с вами интересными фактами, о которых вы вряд ли слышали раньше!

Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк 🌳 «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова. И закончим прогулку 👣 возле гостиницы «Волга». Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.