  1. Россия
  2. Экскурсии

Саратов глазами Остапа Бендера

Михаил К.
Михаил К. – Гид из Саратова
А вы знали, что Саратов имеет самое непосредственное отношение к Великому комбинатору? Ведь именно в Саратове жил Андрей Бендер — человек, ставший прототипом Остапа Бендера.

Кроме этого, прототип водителя Адама Козлевича также жил в Саратове.

Вы раньше не слышали об этом? Тогда вам обязательно нужно посетить эту экскурсию ⛳.
Задать вопрос
Саратов глазами Остапа Бендера
Саратов глазами Остапа Бендера

Что вы увидите

  • Часовня «Утоли моя печали»
  • Парк «Липки»
  • бывший Дом офицеров
  • площадь Чернышевского
  • проспект Кирова
  • гостиницы «Волга»
Что вас ожидает:На экскурсии 🧭 вы узнаете, кем же на самом деле был саратовский Бендер и где он жил. Узнаете место нахождения «храма спаса на картошке». Поймете, как связан Бульвар Молодых Дарований из книги и наш сад Липки. Посещали ли город 🏙️ авторы произведения — Ильф и Петров и многое другое.
Мы пройдемся по всем точкам в городе, которые так или иначе имеют отношение к Остапу. Я поделюсь с вами интересными фактами, о которых вы вряд ли слышали раньше!
Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк 🌳 «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова. И закончим прогулку 👣 возле гостиницы «Волга». Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 ул. Радищева, 39, Саратов
Место завершения
🏁 проспект ​Кирова, 34, Саратов
Саратов глазами Остапа Бендера
Саратов глазами Остапа Бендера
Саратов глазами Остапа Бендера
Саратов глазами Остапа Бендера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил К.
Михаил К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Михаил К. проводит ещё 1 экскурсию

Знакомство с Саратовом
3 000
3 часа
Знакомство с Саратовом
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Саратове

Знакомство с древним Саратовом
2 100
3 часа
Знакомство с древним Саратовом
51 отзыв
Обзорная экскурсия с увлеченным краеведом по главным вехам и достопримечательностям города
Прогулка по немецкому Саратову
скидка30%
От
3640
2 548
2.5 часа
Прогулка по немецкому Саратову
22 отзыва
Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
Саратов легендарный и мистический
2 100
3 часа
Саратов легендарный и мистический
11 отзывов
Погрузиться в мир старинных сюжетов и разглядеть таинственную грань города
Добро пожаловать в Саратов!
2 990
3.5 часа
Добро пожаловать в Саратов!
7 отзывов
Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
Саратов сквозь столетия
3 000
3 часа
Саратов сквозь столетия
6 отзывов
Пройти по следам золотой эпохи «столицы Поволжья» и услышать о судьбах людей, строивших город
Архитектурный облик Саратова
От 2 400
2 часа
Архитектурный облик Саратова
4 отзыва
Пройти сквозь три века истории города и познакомиться со знаменитыми саратовцами