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Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Севастополя
Пешеходная прогулка 👣 по Севастополю – отличный способ познакомиться с основными вехами истории 📖 города и увидеть его лучшие достопримечательности 🏛️.

В ходе экскурсии 🧭 мы осмотрим памятник Нахимову, побываем на Графской пристани и Синопском спуске, пройдемся по Аллее городов-героев, где установлены памятные знаки героическим городам бывшего СССР.

Вы сможете увидеть Памятник затопленным кораблям и Мемориал в честь героев второй обороны города, у которого несут караул местные школьники.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю

Что вы увидите

  • Памятник Нахимову
  • Графская пристань
  • Аллея городов-героев
  • Памятник затопленным кораблям
  • Мемориал в честь героев второй обороны города
  • Приморский бульвар
  • Адмиралтейский якорь
  • Мост влюбленных
  • Драматический театр
  • Дворец детского и юношеского творчества
  • Институт морской биологии
  • Набережная Корнилова
  • Проспект Нахимова
  • Театр имени Луначарского
  • Усыпальница адмиралов – православный Владимирский собор
  • Штаб Черноморского флота РФ
  • Башня Ветров
В нашу обзорную экскурсию ⛳ входит посещение Приморского бульвара, открытого в 1885 году на месте Никольской батареи (защищала город 🏙️ во времена Крымской войны). В начале бульвара вы осмотрите эстраду Ракушка, солнечные часы, Адмиралтейский якорь, Мост влюбленных. В верхней части улицы находятся живописный парк 🌳 и ряд белокаменных построек с оригинальными фасадами – Драматический театр, Дворец детского и юношеского творчества, Институт морской биологии.
Мы прогуляемся по набережной Корнилова и посетим проспект Нахимова, где располагаются театр имени Луначарского, монументальный Дворец Детства и Юности с греческими колоннами. С проспекта мы проследуем на улицу Суворова, на которой найдем усыпальницу адмиралов – православный Владимирский собор в неовизантийском стиле. Проект здания разработан архитектором Константином Тоном. Храм строился на добровольные пожертвования и был открыт для посещений в 1888 году.
От собора мы можем пройти к Штабу Черноморского флота РФ и побывать на улице Фрунзе, где находится старинная Башня Ветров. Восьмиугольное здание башни построено в 1849 году. На каждой из его сторон можно рассмотреть аллегорическое изображение ветра, выполненное в виде крылатой фигуры из мифологии. Если позволит погода, дополнительно можем совершить морскую прогулку 👣 по севастопольским бухтам.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю
Обзорная пешеходная экскурсия по Севастополю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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