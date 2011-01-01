В нашу обзорную экскурсию ⛳ входит посещение Приморского бульвара, открытого в 1885 году на месте Никольской батареи (защищала город 🏙️ во времена Крымской войны). В начале бульвара вы осмотрите эстраду Ракушка, солнечные часы, Адмиралтейский якорь, Мост влюбленных. В верхней части улицы находятся живописный парк 🌳 и ряд белокаменных построек с оригинальными фасадами – Драматический театр, Дворец детского и юношеского творчества, Институт морской биологии.

Мы прогуляемся по набережной Корнилова и посетим проспект Нахимова, где располагаются театр имени Луначарского, монументальный Дворец Детства и Юности с греческими колоннами. С проспекта мы проследуем на улицу Суворова, на которой найдем усыпальницу адмиралов – православный Владимирский собор в неовизантийском стиле. Проект здания разработан архитектором Константином Тоном. Храм строился на добровольные пожертвования и был открыт для посещений в 1888 году.

От собора мы можем пройти к Штабу Черноморского флота РФ и побывать на улице Фрунзе, где находится старинная Башня Ветров. Восьмиугольное здание башни построено в 1849 году. На каждой из его сторон можно рассмотреть аллегорическое изображение ветра, выполненное в виде крылатой фигуры из мифологии. Если позволит погода, дополнительно можем совершить морскую прогулку 👣 по севастопольским бухтам.