Сначала мы направимся на первый королевский курорт Кранц, он же Зеленоградск. Сейчас это невероятно уютный, атмосферный и симпатичный городок с сохранившимися немецкими постройками. В ходе нашей с вами прогулки по Зеленоградску я расскажу вам об известных жителях и гостях города, познакомлю вас с его необыкновенной архитектурой, проведу по новому променаду, покажу диковинные арт-объекты и расскажу, почему в городе так много кошек. Вы сможете подышать свежим морским воздухом, попробовать минеральную воду из бювета «Королева Луиза» и приобрести сувениры.
Нойкурен – Пионерский
После обзора Зеленоградска направимся в тихий и ландшафтный городок Пионерский, в котором в прошлом любили отдыхать высокопоставленные люди. Сегодня Пионерский радует глаз обилием зелени и колоритными домиками. Я расскажу вам, чем так привлекал этот маленький город сильных мира сего, творческих личностей и современных туристов. Покажу вам уникальные исторические места и памятники.
После нашей насыщенной прогулки мы сможем отдохнуть и опробовать местные вкусности в атмосферном кафе на Балтийском побережье. Или же сможем отправиться осматривать другие окрестности Калининградской области (Янтарный, Куршская коса), по вашему желанию.
Организационные детали
Маршрут может быть скорректирован согласно вашим пожеланиям.
Экскурсию провожу лично я за редким исключением, когда меня заменяют коллеги – профессиональные гиды.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Транспорт
Что не входит
Билеты в музеи
Питание
Дополнительные активности (лечебные процедуры, мастер-классы)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск, по договоренности любой город
Завершение: Светлогорск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Дополнительное время оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Светлогорске
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них