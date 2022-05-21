Путешествие по Земланду: обзор курортных городков

А вы знали, что полуостров, окруженный с трех сторон морем и заливами, жители Восточной Пруссии называли Земланд

А вы знали, что полуостров, окруженный с трех сторон морем и заливами, жители Восточной Пруссии называли Земланд? Я покажу вам популярные живописные курорты Земландии с белоснежными пляжами, минеральными водами и диковинными растениями, где так любили отдыхать знатные и состоятельные европейцы.

Расскажу вам занимательные факты о жизни городков Зеленоградск и Пионерский, которые в прошлом носили названия Кранц и Нойкурен.
Путешествие по Земланду: обзор курортных городков
Путешествие по Земланду: обзор курортных городков
Путешествие по Земланду: обзор курортных городков
Путешествие по Земланду: обзор курортных городков
Путешествие по Земланду: обзор курортных городков
Путешествие по Земланду: обзор курортных городков

Что вас ожидает 🤩

  • Зеленоградск
  • Пионерский

Кранц – Зеленоградск

Сначала мы направимся на первый королевский курорт Кранц, он же Зеленоградск. Сейчас это невероятно уютный, атмосферный и симпатичный городок с сохранившимися немецкими постройками. В ходе нашей с вами прогулки по Зеленоградску я расскажу вам об известных жителях и гостях города, познакомлю вас с его необыкновенной архитектурой, проведу по новому променаду, покажу диковинные арт-объекты и расскажу, почему в городе так много кошек. Вы сможете подышать свежим морским воздухом, попробовать минеральную воду из бювета «Королева Луиза» и приобрести сувениры.

Нойкурен – Пионерский

После обзора Зеленоградска направимся в тихий и ландшафтный городок Пионерский, в котором в прошлом любили отдыхать высокопоставленные люди. Сегодня Пионерский радует глаз обилием зелени и колоритными домиками. Я расскажу вам, чем так привлекал этот маленький город сильных мира сего, творческих личностей и современных туристов. Покажу вам уникальные исторические места и памятники.
После нашей насыщенной прогулки мы сможем отдохнуть и опробовать местные вкусности в атмосферном кафе на Балтийском побережье. Или же сможем отправиться осматривать другие окрестности Калининградской области (Янтарный, Куршская коса), по вашему желанию.

Организационные детали

  • Маршрут может быть скорректирован согласно вашим пожеланиям.
  • Экскурсию провожу лично я за редким исключением, когда меня заменяют коллеги – профессиональные гиды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Питание
  • Дополнительные активности (лечебные процедуры, мастер-классы)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск, по договоренности любой город
Завершение: Светлогорск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дополнительное время оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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