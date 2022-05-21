Кранц – Зеленоградск

Сначала мы направимся на первый королевский курорт Кранц, он же Зеленоградск. Сейчас это невероятно уютный, атмосферный и симпатичный городок с сохранившимися немецкими постройками. В ходе нашей с вами прогулки по Зеленоградску я расскажу вам об известных жителях и гостях города, познакомлю вас с его необыкновенной архитектурой, проведу по новому променаду, покажу диковинные арт-объекты и расскажу, почему в городе так много кошек. Вы сможете подышать свежим морским воздухом, попробовать минеральную воду из бювета «Королева Луиза» и приобрести сувениры.

Нойкурен – Пионерский

После обзора Зеленоградска направимся в тихий и ландшафтный городок Пионерский, в котором в прошлом любили отдыхать высокопоставленные люди. Сегодня Пионерский радует глаз обилием зелени и колоритными домиками. Я расскажу вам, чем так привлекал этот маленький город сильных мира сего, творческих личностей и современных туристов. Покажу вам уникальные исторические места и памятники.

После нашей насыщенной прогулки мы сможем отдохнуть и опробовать местные вкусности в атмосферном кафе на Балтийском побережье. Или же сможем отправиться осматривать другие окрестности Калининградской области (Янтарный, Куршская коса), по вашему желанию.

Организационные детали