На сказочной набережной Светлогорска создать рисунок, который поможет добиваться целей
5
1 отзыв
Рассматривая красивую архитектуру и волшебную природу приморского города, вы узнаете, как нейрографика, придуманная профессором Пискарёвым, запускает механизм исполнений желаний.
С моей поддержкой вы выполните простые алгоритмы рисования природных линий, высвободите потенциал и получите энергию для реализации идей. И всё это — с видом на Балтийское море!
Ближайшие даты:
21 фев
22 фев
23 фев
24 фев
25 фев
26 фев
27 фев
Ещё даты
Стоимость билета
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Дорога до моря: история города и азы нейропрактик
Я встречу вас у вокзала — и начнём наше путешествие. Пеший путь до моря займёт около 1,5 часов.
На прогулке по живописным улицам я расскажу, как Светлогорск, обустроенный на безжизненном холме, стал королевским курортом Восточной Пруссии. И познакомлю вас с нейрографикой Пискарёва — простым способом организации новых нейронных связей, необходимых для достижения целей. Объясню, что такое бионические линии и где их искать в природе.
Рисунок для исполнения мечты
В тёплую погоду мы разместимся на берегу моря, в холодную — в уютном кафе у воды. Взяв бумагу, цветные карандаши или фломастеры, вы создадите простые линии и фигуры, которые станут отражением внешнего и внутреннего миров. Я помогу расшифровать рисунки и дополнить их необходимыми деталями. И подскажу, как успешно продвигаться к своей мечте с помощью такой практики.
В итоге у вас получится не просто яркий рисунок, а мощный инструмент для проработки любых задач!
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет с любым уровнем художественной подготовки
Пожалуйста, возьмите с собой бумагу (альбом), цветные карандаши или фломастеры. Если у вас этого нет, предупредите нас заранее — я обо всём позабочусь.
Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кафе
С вами буду я — коуч, психолог
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на вокзале Светлогорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 5942 туристов
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона. С радостью готова помочь организовать ваш отпуск так, как вам будет удобно, интересно и комфортно. Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию по области, Косе и Польше. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона! До встречи, друзья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
4 фев 2024
Привет, путешественники! хочу с вами поделиться очень интересным удивительным опытом! Экскурсия с Ларисой Восхитительна! Это Профессионально, душевно, комфортно, а как интересно!!! Я перечитала наверное все объявления для того чтобы найти подходящее предложение,совсем не хотелось ехать просто с таксистом. И вот перебирая и читая меня заинтересовала эта форма экскурсии (хотя рисовать я совсем не умею)), а когда стала беседовать убедилась, что это-«МОЁ» В общении Лариса словно Друг, бережно ведёт за собой, помогает, заботится. А мне ещё было очень важно чтобы человек был профессионалом😊 Лариса с лёгкостью предоставила мне квалификационные документы (Аккредитации, Дипломы, Сертификаты, Удостоверения), более всего интересовала Нейрографика (Их оказалось целых 3: Диплом члена международной ассоциации нейрогештальт,"Специалист" и Сертификаты подтверждающие компетенцию и право использовать алгоритмы нейрографики!) Я была заинтригована и пошла в рисование) И как оказалось это легко: рисуй себе линии и правильно соединяй) Лариса всё доступно рассказывает и показывает. А я получила не просто интересный рисунок, а Мощный инструмент достижения своих целей! Удивительно, но факт! Действительно то, что я планировала и обдумывала во время рисования на экскурсии, сейчас начинает исполняться!! Рекомендую брать с собой скетчбук, в нём удобно рисовать и записывать инструкцию в жизнь своей мечты😊Могу добавить: Смело обращайтесь! Получите то, что желаете! А! Ещё Лариса делится полезными советами и Вы получите ответ на любой вопрос! А то что у нас получилось я сейчас покажу вам фотографиями😊. Лариса, Благодарю за Волшебную экскурсию!!!
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