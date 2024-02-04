Рассматривая красивую архитектуру и волшебную природу приморского города, вы узнаете, как нейрографика, придуманная профессором Пискарёвым, запускает механизм исполнений желаний. С моей поддержкой вы выполните простые алгоритмы рисования природных линий, высвободите потенциал и получите энергию для реализации идей. И всё это — с видом на Балтийское море!

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Описание

Что вас ожидает

Дорога до моря: история города и азы нейропрактик

Я встречу вас у вокзала — и начнём наше путешествие. Пеший путь до моря займёт около 1,5 часов.

На прогулке по живописным улицам я расскажу, как Светлогорск, обустроенный на безжизненном холме, стал королевским курортом Восточной Пруссии. И познакомлю вас с нейрографикой Пискарёва — простым способом организации новых нейронных связей, необходимых для достижения целей. Объясню, что такое бионические линии и где их искать в природе.

Рисунок для исполнения мечты

В тёплую погоду мы разместимся на берегу моря, в холодную — в уютном кафе у воды. Взяв бумагу, цветные карандаши или фломастеры, вы создадите простые линии и фигуры, которые станут отражением внешнего и внутреннего миров. Я помогу расшифровать рисунки и дополнить их необходимыми деталями. И подскажу, как успешно продвигаться к своей мечте с помощью такой практики.

В итоге у вас получится не просто яркий рисунок, а мощный инструмент для проработки любых задач!

Организационные детали