Светлогорск - маленький и уютный город, располагающий к неторопливым и внимательным прогулкам. Во время экскурсии мы будем именно гулять, постепенно узнавая все новые и новые подробности из истории любимого курорта императоров, промышленников и знати Восточной Пруссии, а в последствии - военного командования и офицеров армии СССР.

Всего во время 2-х часовой прогулки запланировано посещение и осмотр более 20 достопримечательностей города.

Особенность моих экскурсий в том, что памятники или события, о которых идет речь во время прогулок, обязательно вписываются в контекст современной истории города, что позволяет ответить на вопросы: “почему он находится в таком состоянии и какое будущее его ожидает”.

Основная идея экскурсии это рассказать вам как и чьими стараниями обычная деревушка за 200 лет превратилась в настоящий мировой курорт.