Светлогорск: узнать за 2 часа, полюбить навсегда

Светлогорск

1
2 отзыва
Пешеходная прогулка, во время которой туристы увидят основные достопримечательности Светлогорска и узнают их историю.
Светлогорск: узнать за 2 часа, полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа, полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа, полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа, полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа, полюбить навсегда
Светлогорск: узнать за 2 часа, полюбить навсегда

Что вы увидите 🤩

  • Здание самого старого вокзала в Светлогорске
  • Остатки старой мельницы, возле которой и возник Раушен
  • озеро Тихое
  • 500-летняя липа
  • Дом Сказочника
  • храм-часовня на месте авиакатастрофы
  • Башня водолечебницы
  • Променад
  • Солнечные часы
  • Скульптура Германа Брахерта «Нимфа»
  • Лиственничный парк
  • Органный зал Макаровых
  • Лютеранская кирха (ныне храм Серафима Саровского)
Светлогорск - маленький и уютный город, располагающий к неторопливым и внимательным прогулкам. Во время экскурсии мы будем именно гулять, постепенно узнавая все новые и новые подробности из истории любимого курорта императоров, промышленников и знати Восточной Пруссии, а в последствии - военного командования и офицеров армии СССР.
Всего во время 2-х часовой прогулки запланировано посещение и осмотр более 20 достопримечательностей города.
Особенность моих экскурсий в том, что памятники или события, о которых идет речь во время прогулок, обязательно вписываются в контекст современной истории города, что позволяет ответить на вопросы: “почему он находится в таком состоянии и какое будущее его ожидает”.
Основная идея экскурсии это рассказать вам как и чьими стараниями обычная деревушка за 200 лет превратилась в настоящий мировой курорт.
🚩 Начало и место завершения: по требованию (в Светлогорске)
 Что входит
  • услуги гида
  • фотографирование во время прогулки
  • сувенир каждому путешественнику.
 Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Важная информация
Экскурсия пешеходная и длится около 2 часов.
Время проведения: В будние дни с 19.00 до 22.00, в выходные с 09.00 до 22.00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Станислав
Станислав
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Светлогорска

🎩Индивидуальные👣Пешком🔭Обзорные

Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Светлогорск (Раушен): один день путешественника начала XX века
Цена за всё – до 10 чел.
2 500
2 часа
Светлогорск (Раушен): один день путешественника начала XX века
14 отзывов
Ежедневно в 08:00, 10:30, 13:00, 15:30
Куршская коса для детей и взрослых
скидка10%
Цена за всё – до 3 чел.
6900
6 210
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
47 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Национальный парк "Куршская коса"
1 500
за 1 чел.
6 часов
Национальный парк "Куршская коса"
23 отзыва
каждый понедельник, каждую субботу в 14:30; каждую среду в 12:00
Светлогорск — маленькая Швейцария
Цена за всё – до 15 чел.
3 250
2 часа
Светлогорск — маленькая Швейцария
90 отзывов
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
Замок Шаакен и Сыроварня «Шаакен Дорф»
1 800
за 1 чел.
5 часов
Замок Шаакен и Сыроварня «Шаакен Дорф»
5 отзывов
Каждую пятницу в 14:30
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Цена за всё – до 4 чел.
6 950
5 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
20 отзывов
Узнать историю солнечного камня и самостоятельно добыть его
У нас ещё много экскурсий 😎 в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Светлогорске
🇷🇺