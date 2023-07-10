Стерлитамакские шиханы – экскурсии в Уфе

Найдено 4 экскурсии в категории «Стерлитамакские шиханы» в Уфе, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Из Уфы - в Стерлитамак
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - в Стерлитамак
Отправляйтесь в Стерлитамак из Уфы и узнайте, как город стал символом предпринимательства Башкортостана. Откройте для себя купеческое прошлое и природные шиханы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
13 900 ₽ за экскурсию
Башкирское Предуралье 2.0
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Башкирское Предуралье 2.0 в Уфе
Приглашаем на захватывающее путешествие по живописным местам Уфы, где природа и история сплелись воедино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
14 900 ₽ за экскурсию
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
15 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Путешествие к Мурадымовскому ущелью - это возможность увидеть уникальные пещеры и редкие растения. Закажите трансфер и наслаждайтесь комфортом
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: Вторник, среда, четверг в 9:45
6 мая в 09:45
7 мая в 09:45
45 800 ₽ за экскурсию
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
15 499 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Стерлитамакские шиханы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Уфы - в Стерлитамак
  2. Башкирское Предуралье 2.0
  3. Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
  4. Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Гостиный Двор
  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Уфе в апреле 2025
Сейчас в Уфе в категории "Стерлитамакские шиханы" можно забронировать 4 экскурсии от 13 900 до 45 800. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2025 год по теме «Стерлитамакские шиханы», 8 ⭐ отзывов, цены от 13900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь