Индивидуальная
до 1 чел.
Из Уфы - в Стерлитамак
Отправляйтесь в Стерлитамак из Уфы и узнайте, как город стал символом предпринимательства Башкортостана. Откройте для себя купеческое прошлое и природные шиханы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
13 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия Башкирское Предуралье 2.0 в Уфе
Приглашаем на захватывающее путешествие по живописным местам Уфы, где природа и история сплелись воедино
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
14 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Загадочное и красивейшее Мурадымовское ущелье
Путешествие к Мурадымовскому ущелью - это возможность увидеть уникальные пещеры и редкие растения. Закажите трансфер и наслаждайтесь комфортом
Начало: Улица Пушкина, 94, Уфа
Расписание: Вторник, среда, четверг в 9:45
6 мая в 09:45
7 мая в 09:45
45 800 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вокруг Уфы: село Воскресенское и металлургический завод
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мая в 08:00
5 мая в 08:00
15 499 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ББакаева10 июля 2023очень красивое место. Прошла экскурсия отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Стерлитамакские шиханы»
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