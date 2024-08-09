Слушать лекции по астрономии на природе и наблюдать за звёздами и планетами
И всё это среди природы Байкала — в месте с удивительной энергетикой, располагающей к обучению и новым знаниям.
Вы погрузитесь в захватывающую атмосферу фестиваля, услышите «Музыку в звёздах» и, возможно, приобретёте новых друзей с такими же увлечениями.
авг
Описание
Организационные детали
-
Программа тура по дням
Улан-Удэ - Усть-Баргузин
Начнём с экскурсии в Иволгинский дацан. Затем отправимся в Курбулик, там вас ждёт небольшая экскурсия по площадкам фестиваля.
На фестивале вы сможете посетить вечернюю лекцию — «Астрономия простыми словами» от Лилии Васильевны Мироновой (общие понятия и о красоте звёзд). После этого вас ждут ночные наблюдения: будем смотреть на планеты, Луну, звёзды, и, возможно, увидим метеорный поток Персеиды.
Курбулик
Утром будет лекция — «Чивыркуйский залив»: экскурс про Чивыркуйский залив, его природные и исторические особенности. Лектор от ФГБУ «Заповедное подлеморье».
Затем вас ждёт лекция — «Зачем нужна астрономия — от древности до настоящего времени». Краткий экскурс в историю и современность астрономической науки, её актуальность на заре развития человечества и сейчас, очевидные и неявные связи с другими областями знаний — ведь астрономия это наука, которая объединяет в единую картину наши знания о мире, где мы живём. Лектор Роман Жучков.
А ещё будем наблюдать за Солнцем днём, а ночью смотреть на звёзды, Луну и планеты.
Персеиды
Начнём день с лекции «Солнце, Земля и космическая погода», посвящённой грядущему максимуму солнечной активности. Поговорим о нашем центральном светиле, источнике энергии и циклах активности. Отдельно затронем влияние «космической погоды» на Землю, тему магнитных бурь и полярных сияний, наблюдаемых в годы активного Солнца даже на средних широтах. Лектор Роман Жучков.
Следующая лекция — «Персеиды» метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает. Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, причём максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров достигает 60 в час. Лектор Миронова Лилия Васильевна.
Музыка звёзд
Начнём день с лекции «Тема звёздного неба в бурятском искусстве». После этого будет лекция «Буддийская астрологическая карта и основы буддизма». Лектор Жаргал Багша (Дугданов).
А ещё будем наблюдать за Солнцем днём, а ночью смотреть на звёзды, Луну и планеты. Вечером вас ждёт заключительный концерт Лудуба Очирова — «Музыка звёзд» и гала-ужин.
Улан-Удэ
Встречаем рассвет и возвращаемся в Улан-Удэ. Там будет экскурсия в обсерватории БГУ от Лилии Васильевны Мироновой, после чего программа завершается — до новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.