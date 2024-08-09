Начнём день с лекции «Солнце, Земля и космическая погода», посвящённой грядущему максимуму солнечной активности. Поговорим о нашем центральном светиле, источнике энергии и циклах активности. Отдельно затронем влияние «космической погоды» на Землю, тему магнитных бурь и полярных сияний, наблюдаемых в годы активного Солнца даже на средних широтах. Лектор Роман Жучков.

Следующая лекция — «Персеиды» метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает. Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, причём максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров достигает 60 в час. Лектор Миронова Лилия Васильевна.