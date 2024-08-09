Астрономический фестиваль на Байкале

Слушать лекции по астрономии на природе и наблюдать за звёздами и планетами

Описание
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Если вы любите проводить отпуск с пользой и узнавать новое, то это идеальный вариант путешествия: каждый день вас ждут увлекательные лекции по астрономии и наблюдения за звёздами и планетами в телескоп, а главное — за фантастически красивым метеорным потоком Персеиды.

И всё это среди природы Байкала — в месте с удивительной энергетикой, располагающей к обучению и новым знаниям.

Вы погрузитесь в захватывающую атмосферу фестиваля, услышите «Музыку в звёздах» и, возможно, приобретёте новых друзей с такими же увлечениями.
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
Ближайшие даты:
9
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Улан-Удэ - Усть-Баргузин

Начнём с экскурсии в Иволгинский дацан. Затем отправимся в Курбулик, там вас ждёт небольшая экскурсия по площадкам фестиваля.
На фестивале вы сможете посетить вечернюю лекцию — «Астрономия простыми словами» от Лилии Васильевны Мироновой (общие понятия и о красоте звёзд). После этого вас ждут ночные наблюдения: будем смотреть на планеты, Луну, звёзды, и, возможно, увидим метеорный поток Персеиды.

Улан-Удэ - Усть-БаргузинУлан-Удэ - Усть-БаргузинУлан-Удэ - Усть-БаргузинУлан-Удэ - Усть-Баргузин
2 день

Курбулик

Утром будет лекция — «Чивыркуйский залив»: экскурс про Чивыркуйский залив, его природные и исторические особенности. Лектор от ФГБУ «Заповедное подлеморье».

Затем вас ждёт лекция — «Зачем нужна астрономия — от древности до настоящего времени». Краткий экскурс в историю и современность астрономической науки, её актуальность на заре развития человечества и сейчас, очевидные и неявные связи с другими областями знаний — ведь астрономия это наука, которая объединяет в единую картину наши знания о мире, где мы живём. Лектор Роман Жучков.
А ещё будем наблюдать за Солнцем днём, а ночью смотреть на звёзды, Луну и планеты.

КурбуликКурбуликКурбуликКурбулик
3 день

Персеиды

Начнём день с лекции «Солнце, Земля и космическая погода», посвящённой грядущему максимуму солнечной активности. Поговорим о нашем центральном светиле, источнике энергии и циклах активности. Отдельно затронем влияние «космической погоды» на Землю, тему магнитных бурь и полярных сияний, наблюдаемых в годы активного Солнца даже на средних широтах. Лектор Роман Жучков.

Следующая лекция — «Персеиды» метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает. Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа, причём максимум приходится обычно на 12 августа. Число метеоров достигает 60 в час. Лектор Миронова Лилия Васильевна.

ПерсеидыПерсеидыПерсеидыПерсеиды
4 день

Музыка звёзд

Начнём день с лекции «Тема звёздного неба в бурятском искусстве». После этого будет лекция «Буддийская астрологическая карта и основы буддизма». Лектор Жаргал Багша (Дугданов).
А ещё будем наблюдать за Солнцем днём, а ночью смотреть на звёзды, Луну и планеты. Вечером вас ждёт заключительный концерт Лудуба Очирова — «Музыка звёзд» и гала-ужин.

Музыка звёздМузыка звёздМузыка звёздМузыка звёзд
5 день

Улан-Удэ

Встречаем рассвет и возвращаемся в Улан-Удэ. Там будет экскурсия в обсерватории БГУ от Лилии Васильевны Мироновой, после чего программа завершается — до новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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