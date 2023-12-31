Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, зарядимся чашечкой кофе и отправимся исследовать столицу Бурятии. Погуляем по историческому центру города, зайдём в интересные места. После этого начнём наш путь до Горячинска.

Сделаем остановку в Верхней Берёзовке, где находится Этнографический музей народов Забайкалья — единственный в Бурятии музей паркового типа под открытым небом. Здесь вы сможете увидеть, как жили эвенки, сойоты, буряты и русские XIX – начала XX вв. Пообедаем в уютном ресторане на территории музея и поедем дальше. По дороге вы полюбуетесь снежным перевалом Пыхта, бескрайними таёжными просторами.

По прибытии в Горячинск заселимся в отель и отдыхаем перед встречей Нового года. Вечером вас ждёт праздничный банкет с развлекательной программой.