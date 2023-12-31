Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»

Новогодний тур в Улан-Удэ

Расслабиться на оздоровительных процедурах, подружиться с маламутами и подняться на маяк

Этот Новый год вы точно запомните надолго! Мы отправляемся в село «Горячинск», чтобы на берегу Байкала загадать заветные желания в самую волшебную ночь.

Мы уже включили в стоимость питание, экскурсии и активности, поэтому вам остаётся только наслаждаться отдыхом.

Вы не только успеете увидеть местные природные достопримечательности, но и порелаксируете на оздоровительных процедурах.
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Новый год на берегу Байкала: отдых на курорте «Горячинск»
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, а в последний день тура проводим до аэропорта.

Программа тура по дням

1 день

Дорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов Забайкалья

Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ, зарядимся чашечкой кофе и отправимся исследовать столицу Бурятии. Погуляем по историческому центру города, зайдём в интересные места. После этого начнём наш путь до Горячинска.

Сделаем остановку в Верхней Берёзовке, где находится Этнографический музей народов Забайкалья — единственный в Бурятии музей паркового типа под открытым небом. Здесь вы сможете увидеть, как жили эвенки, сойоты, буряты и русские XIX – начала XX вв. Пообедаем в уютном ресторане на территории музея и поедем дальше. По дороге вы полюбуетесь снежным перевалом Пыхта, бескрайними таёжными просторами.

По прибытии в Горячинск заселимся в отель и отдыхаем перед встречей Нового года. Вечером вас ждёт праздничный банкет с развлекательной программой.

Дорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов ЗабайкальяДорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов ЗабайкальяДорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов ЗабайкальяДорога до Горячинска: обзорная экскурсия по Улан-Удэ, Этнографический музей народов Забайкалья
2 день

Оздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гавани

День после встречи Нового года всегда проходит лениво, поэтому мы предлагаем вам расслабиться на оздоровительных процедурах санатория «Горячинск». Вас ждёт минеральные ванны, циркулярный душ, аппаратный массаж ног и спелеотерапия — лечение в соляной комнате-пещере.

После этого приглашаем вас в кофейню «Тайга», где вы попробуете чай из сибирских трав и авторский напиток — кедрово-медовый раф. Затем мы поедем по побережью Байкала и увидим валун Черепаха. Переместимся в село Турка, где прогуляемся по Байкальской гавани, поднимемся на Маяк и полюбуемся местными пейзажами.

Оздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гаваниОздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гаваниОздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гаваниОздоровительные процедуры и прогулка по Байкальской гавани
3 день

Забайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусе

Проснулись — улыбнулись и поехали наслаждаться байкальскими красотами. Сегодня в первую очередь направимся к берегу Чивыркуйского залива в Забайкальский национальный парк. Здесь вы сможете пообщаться с дружелюбными маламутами и искупаться в горячих источниках. Мы зайдём в гости к местному жителю, где для нас приготовят обед их натуральных продуктов.

Затем доберёмся до кордона Монахово. Поднимемся на смотровую площадку и увидим Байкал с высоты птичьего полёта. Если встанет лёд, обязательно прокатимся на хивусах вдоль береговой линии озера, любуясь панорамой Ольхона.

Забайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусеЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусеЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусеЗабайкальский национальный парк, кордон Монахово и покатушки на хивусе
4 день

Окончание тура

Вот и подошло к концу наше новогоднее путешествие. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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