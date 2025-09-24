Квест
до 5 чел.
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, посещая рюмочные и пивные. Откройте для себя крафтовое пиво и авторские настойки, участвуя в увлекательном квесте
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Воронеж: город тайн, истории и культуры
Погрузитесь в историю Воронежа, узнав о его знаменитых жителях и достопримечательностях. Прогулка по знаковым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00
26 сен в 16:00
27 сен в 10:00
2000 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «По следам призраков»
Раскройте тайны Воронежа с помощью увлекательного квеста. Узнайте о призраках прошлого и насладитесь прогулкой по историческим местам
Начало: На улице 20-летия Октября
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
