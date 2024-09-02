2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна2 сентября 2024Путешествие превосходное. Все были в восторге. Настоятельно рекомендуем! Машина бывалая, конечно, но в салоне чисто, бензином не пахнет,водитель превосходно ею
- ссергей26 августа 2024ОТЛИЧНО
- ССветлана19 августа 2024Экскурсия понравилась. Светлана знающий и комфортный рассказчик, были с ребенком 9 лет, слушал с интересом. Формат - пешком/авто очень удобен,
- ННаталья5 августа 2024Даже не ожидали, что может быть на столько интересно. Владимир, смог на столько погрузить в исторические моменты, что порой казалось,
- ССветлана3 августа 2024Были проездом в Воронеже с мужем, заказали экскурсию у Светланы. Все очень понравилось, 2,5 часа пролетели незаметно, много интересных мест успели увидеть, много историй и исторических фактов. Спасибо, Светлана.
- ВВалерия31 июля 2024Эта была поездка со множеством эмоций для меня, а эмоции в путешествиях - это самое важное)) Ещё более важно, чтобы
- ССерафима26 июля 2024Ярослав провёл интересно экскурсию, в конце экскурсии, не оставил нас, показал и порекомендовал, где можно вкусно покушать, сходить за покупками, рекомендую
- ЮЮлия25 июля 2024Ярослав виртуозно совмещает вождение автомобиля с изложением материала в условиях сложных Воронежских улиц. Хорошо, что позволяет слушателям отвлекаться на заинтересовавшие их объекты. Удачи Ярославу в популяризации его родного Воронежа.
- ММария23 июля 2024Посетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетили все самые интересные места города. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На Рождество»
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