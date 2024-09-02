На Рождество – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Воронеже, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Воронеж
На машине
34 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
19 сен в 08:00
20 сен в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
На машине
Джиппинг
51 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Воронеж - город мировой истории
На машине
На микроавтобусе
113 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    2 сентября 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Путешествие превосходное. Все были в восторге. Настоятельно рекомендуем! Машина бывалая, конечно, но в салоне чисто, бензином не пахнет,водитель превосходно ею
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    управляет. Поездка заняла 11 часов, состоялась в начале сентября, молодая осень деликатно подчеркнула незабываемые красоты воронежской земли,а увлеченный экскурсовод показал привычные вещи под необычным ракурсом!

    Путешествие превосходное. Все были в восторге. Настоятельно рекомендуем! Машина бывалая, конечно, но в салоне чисто, бензиномПутешествие превосходное. Все были в восторге. Настоятельно рекомендуем! Машина бывалая, конечно, но в салоне чисто, бензиномПутешествие превосходное. Все были в восторге. Настоятельно рекомендуем! Машина бывалая, конечно, но в салоне чисто, бензином
  • с
    сергей
    26 августа 2024
    Воронеж - город мировой истории
    ОТЛИЧНО
  • С
    Светлана
    19 августа 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Экскурсия понравилась. Светлана знающий и комфортный рассказчик, были с ребенком 9 лет, слушал с интересом. Формат - пешком/авто очень удобен,
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    охватили наиболее интересные достопримечательности за довольно короткое время. Также приятно и ценно, что были учтены наши пожелания (где-то мы уже были, что-то, наоборот, хотели посмотреть), Светлана подсказала прекрасный ресторан, где можно пообедать, рассказала, что где купить, в общем, мы очень довольны, спасибо!

  • Н
    Наталья
    5 августа 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Даже не ожидали, что может быть на столько интересно. Владимир, смог на столько погрузить в исторические моменты, что порой казалось,
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    что мы на машине времени переместились в давние времена. Глубоко знающий, невероятно образованный, прекрасный собеседник и красноречивый рассказчик. Когда брали экскурсию, было небольшое сомнение в правильности выбора, но когда мы прошли все назначенные маршруты, решили в следующем году вернуться и ещё раз встретиться с Владимиром, для продолжения его захватывающих рассказов. Ещё раз спасибо Владимиру. Мы очень любим путешествовать и по городам судим по экскурсоводам. В этом конкретном случае, нам очень полюбился город Воронеж и его окрестности.

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Были проездом в Воронеже с мужем, заказали экскурсию у Светланы. Все очень понравилось, 2,5 часа пролетели незаметно, много интересных мест успели увидеть, много историй и исторических фактов. Спасибо, Светлана.
  • В
    Валерия
    31 июля 2024
    Окрестности Воронежа на внедорожнике
    Эта была поездка со множеством эмоций для меня, а эмоции в путешествиях - это самое важное)) Ещё более важно, чтобы
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    они были положительными! Владимиру удалось показать такие места, которые никогда не покажет стандартный гид на групповой экскурсии. Он подстраивается под вас, ваши запросы и под погодные условия. К тому же,он очень хороший водитель! До сих пор помню,как лезла по скользкой горке в пещеру под моросящим дождем с собакой в рюкзаке за спиной))) абсолютный выход из зоны комфорта!)) Спасибо вам, что прошло два года,а я вспоминаю этот день с улыбкой и горжусь, что решилась тогда отметить свой день рождения с вами!))

    Эта была поездка со множеством эмоций для меня, а эмоции в путешествиях - это самое важное)) Ещё более важно, чтобы они были положительными!Эта была поездка со множеством эмоций для меня, а эмоции в путешествиях - это самое важное)) Ещё более важно, чтобы они были положительными!
  • С
    Серафима
    26 июля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Ярослав провёл интересно экскурсию, в конце экскурсии, не оставил нас, показал и порекомендовал, где можно вкусно покушать, сходить за покупками, рекомендую
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Ярослав виртуозно совмещает вождение автомобиля с изложением материала в условиях сложных Воронежских улиц. Хорошо, что позволяет слушателям отвлекаться на заинтересовавшие их объекты. Удачи Ярославу в популяризации его родного Воронежа.
  • М
    Мария
    23 июля 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Посетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетили все самые интересные места города. Спасибо!
    Посетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетилиПосетили Воронеж с экскурсией у Светланы. Всё очень понравилось, организовано все качественно, встретились вовремя и посетили

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На Рождество»

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  1. Добро пожаловать в Воронеж
  2. Окрестности Воронежа на внедорожнике
  3. Воронеж - город мировой истории
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Набережная
  4. Каменный Мост
  5. Замок принцессы Ольденбургской
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
  8. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в сентябре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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