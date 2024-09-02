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они были положительными! Владимиру удалось показать такие места, которые никогда не покажет стандартный гид на групповой экскурсии. Он подстраивается под вас, ваши запросы и под погодные условия. К тому же,он очень хороший водитель! До сих пор помню,как лезла по скользкой горке в пещеру под моросящим дождем с собакой в рюкзаке за спиной))) абсолютный выход из зоны комфорта!)) Спасибо вам, что прошло два года,а я вспоминаю этот день с улыбкой и горжусь, что решилась тогда отметить свой день рождения с вами!))