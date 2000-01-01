Еще несколько необычных экскурсий в Воронеже

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Дивногорье на багги и квадроцикле

Ощутить радость драйва, насладиться природой и узнать о прошлом края в путешествии под Воронежем

Михаил
Михаил – Гид из Воронежа
Диво дивное ждет вас в Черноземье, недалеко от Воронежа.

Меловые скалы, махровые холмы, загадочные пещеры — вы исследуете Дивногорье, причем на оригинальном транспорте, машине-багги и квадроциклах.

Внедорожная техника позволит увидеть больше за 1 день и подарит прилив адреналина! По желанию, можно поехать вечером, чтобы проводить сказочный закат на высоком берегу Дона.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 000 ₽ за человека

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Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле

Что вас ожидает

Активное приключение на природе
Из Воронежа мы поедем в город 🏙️ Лиски на машине — а дальше путь пройдет уже на багги и квадроциклах. Вы освоите навыки управления этим транспортом и весь маршрут, а это 60-80 км, сможете сами сидеть за рулем. Покорите виражи на холмах и бездорожье, проедете по полям и среди деревьев, почувствуете разницу в управлении багги и квадроциклом.

Захватывающие и знаковые места среднего Дона
Наше путешествие подарит вам новые знания и познакомит с интересными достопримечательностями края. Я расскажу о его истории и поделюсь легендами о наших предках. Вас ждут следующие остановки:

  • Меловой карьер. С обзорной точки вы полюбуетесь инопланетными пейзажами, узнаете о работе карьера и посмотрите на панораму города Лиски.
  • Гора Шатрище — название отражает ее форму. Внутри горы ⛰️ вы пройдете по комплексу пещер Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря. Увидите келью, галереи на глубине 30 м и крест на вершине.
  • Богородицкая пещера. Она меньше Шатрища, но проходная. Между входом и выходом расположился див — останец 💃 выветривания. Вы услышите об этом подробнее и оцените красоту места.
  • Дивногорский Свято-Успенский монастырь. Здесь вы перенесетесь во времена раннего Средневековья, вятичей и хазаров, откроете предания меловых столбов под названием Дивы и узнаете о монастыре сквозь века.
  • Дивногорье — самобытный хутор, музей-заповедник. Экскурсия ⛳ по нему включит в себя пещерную церковь ⛪, археологический парк 🌳, руины хазарской крепости и некрополя.

После мы вернемся в Лиски, пересядем на автомобиль и поедем обратно в Воронеж.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута на багги и квадроцикле 60-80 км. За рулем можно меняться. Детей берем с удовольствием!
  • При оплате 7000 руб. с человека вы сможете сами ехать за рулем 2-местного багги или квадроцикла
  • Если вы заказываете экскурсию ⛳ для компании 2-3 человека, то можно ехать на 4-местном багги с гидом-инструктором (в этом случае стоимость за всю группу 2-3 человека — 14 000 руб. )

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость указана при начале экскурсии 🧭 в городе Лиски (120 км от Воронежа). Сюда легко добраться самостоятельно на поезде 🚂 или машине.
  • По желанию я могу забрать вас в Воронеже (оплачивается дополнительно — от 2000 до 4000 руб. в зависимости от размера группы)
  • Прокат техники, топливо и экипировка, а также обед и необходимые билеты 🎫 включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 по договоренности в Лисках или Воронеже
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле
Дивногорье на багги и квадроцикле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Привет! Меня зовут Михаил. Я люблю путешествовать и посвящаю этому всё свободное время. Почти 20 лет я езжу на квадриках и багги. Это и путешествия, и участие в соревнованиях. Для меня техника — это не только возможность увидеть больше за короткий промежуток времени, но и удовольствие от драйва, адреналина, эмоций. Хочу познакомить вас с таким видом отдыха и интереснейшими местами моего края. Я не профессиональный гид, но очень интересуюсь историей. Экскурсии провожу сам, поэтому если у вас есть пожелания, пишите, всегда можно обсудить и скорректировать программу.
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