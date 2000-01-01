Еще несколько необычных экскурсий в Воронеже

Что вас ожидает

Активное приключение на природе

Из Воронежа мы поедем в город 🏙️ Лиски на машине — а дальше путь пройдет уже на багги и квадроциклах. Вы освоите навыки управления этим транспортом и весь маршрут, а это 60-80 км, сможете сами сидеть за рулем. Покорите виражи на холмах и бездорожье, проедете по полям и среди деревьев, почувствуете разницу в управлении багги и квадроциклом.

Захватывающие и знаковые места среднего Дона

Наше путешествие подарит вам новые знания и познакомит с интересными достопримечательностями края. Я расскажу о его истории и поделюсь легендами о наших предках. Вас ждут следующие остановки:

Меловой карьер . С обзорной точки вы полюбуетесь инопланетными пейзажами, узнаете о работе карьера и посмотрите на панораму города Лиски.

. С обзорной точки вы полюбуетесь инопланетными пейзажами, узнаете о работе карьера и посмотрите на панораму города Лиски. Гора Шатрище — название отражает ее форму. Внутри горы ⛰️ вы пройдете по комплексу пещер Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря. Увидите келью, галереи на глубине 30 м и крест на вершине.

— название отражает ее форму. Внутри горы ⛰️ вы пройдете по комплексу пещер Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря. Увидите келью, галереи на глубине 30 м и крест на вершине. Богородицкая пещера . Она меньше Шатрища, но проходная. Между входом и выходом расположился див — останец 💃 выветривания. Вы услышите об этом подробнее и оцените красоту места.

. Она меньше Шатрища, но проходная. Между входом и выходом расположился див — останец 💃 выветривания. Вы услышите об этом подробнее и оцените красоту места. Дивногорский Свято-Успенский монастырь . Здесь вы перенесетесь во времена раннего Средневековья, вятичей и хазаров, откроете предания меловых столбов под названием Дивы и узнаете о монастыре сквозь века.

. Здесь вы перенесетесь во времена раннего Средневековья, вятичей и хазаров, откроете предания меловых столбов под названием Дивы и узнаете о монастыре сквозь века. Дивногорье — самобытный хутор, музей-заповедник. Экскурсия ⛳ по нему включит в себя пещерную церковь ⛪, археологический парк 🌳, руины хазарской крепости и некрополя.

После мы вернемся в Лиски, пересядем на автомобиль и поедем обратно в Воронеж.

Организационные детали

Протяженность маршрута на багги и квадроцикле 60-80 км. За рулем можно меняться. Детей берем с удовольствием!

При оплате 7000 руб. с человека вы сможете сами ехать за рулем 2-местного багги или квадроцикла

Если вы заказываете экскурсию ⛳ для компании 2-3 человека, то можно ехать на 4-местном багги с гидом-инструктором (в этом случае стоимость за всю группу 2-3 человека — 14 000 руб. )

Что входит в стоимость, а что — нет