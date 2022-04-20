Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)

Вы посетите уникальный дворец княгини Ольденбургской

Групповая
Вы посетите уникальный дворец княгини Ольденбургской.

Она вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, некоторые рецепты которой до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики.

Узнаем об истории покупки имения Рамонь, развитии сахарного завода и фабрики конфет.

А также все о чайных традициях в России.

Заглянем в «Свитский корпус», в котором размещалась свита Императорской семьи.

Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение к царственным родственникам.

И, нас еще ожидает усадьба Веневитиновых, старинного дворянского рода, к которому принадлежал воронежский поэт и философ, близкий друг Александра Пушкина, Дмитрий Веневитинов.
Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
Дворцы и усадьбы Воронежского края (XIX век)
Вы посетите единственный в Центральном Черноземье дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики.

Экспозиция «Во благо отечества»

Расскажет об истории покупки имения Рамонь, о членах правящего Дома, некогда почтивших своим присутствием маленькое село Воронежской губернии, о вкладе принцессы Е. М. Ольденбургской в благородное дело защиты природы. Здесь мы узнаем об истории развития Рамонского сахарного завода и «Паровой фабрики конфет и шоколада Ея Императорского Высочества Принцессы Е. М. Ольденбургской», разберемся в «анатомии» сахарного производства, ощутим аромат сладких начинок и узнаем все о чайных традициях в России.
«Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода.

Усадьба Веневитиновых

Это старинный дворянский род, к которому принадлежал воронежский поэт и философ, близкий друг Александра Пушкина, Дмитрий Веневитинов. Современники поэта предрекали ему славу выше славы самого А. Пушкина, но поэт вспыхнул лишь кратким пламенем. Его жизнь оборвалась, когда ему не было 22 лет. Мало кто знает, но двух поэтов связывали дальние родственные связи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Обед (монастырская трапеза)
  • Звуковое оборудование для «комфортной» экскурсии – Радиогид
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Ленина, центр. вход в библиотеку Никитина
Завершение: пл. Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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