Вы посетите единственный в Центральном Черноземье дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики.

Экспозиция «Во благо отечества»

Расскажет об истории покупки имения Рамонь, о членах правящего Дома, некогда почтивших своим присутствием маленькое село Воронежской губернии, о вкладе принцессы Е. М. Ольденбургской в благородное дело защиты природы. Здесь мы узнаем об истории развития Рамонского сахарного завода и «Паровой фабрики конфет и шоколада Ея Императорского Высочества Принцессы Е. М. Ольденбургской», разберемся в «анатомии» сахарного производства, ощутим аромат сладких начинок и узнаем все о чайных традициях в России.

«Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода.

Усадьба Веневитиновых

Это старинный дворянский род, к которому принадлежал воронежский поэт и философ, близкий друг Александра Пушкина, Дмитрий Веневитинов. Современники поэта предрекали ему славу выше славы самого А. Пушкина, но поэт вспыхнул лишь кратким пламенем. Его жизнь оборвалась, когда ему не было 22 лет. Мало кто знает, но двух поэтов связывали дальние родственные связи.