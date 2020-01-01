6 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Воронежу

5
6 отзывов
Елена У.
Елена У. – Гид из Воронежа
Удивительный город 🏙️ - Воронеж: 5 символов, 15 памятников.

Чем же может удивить один из пятнадцати миллионников страны? Да, тем, что редкий, даже большой город может похвастать пятью громкими брендами-символами: город воинской славы, город – родина ВМФ, ВДФ, трех нобелевцев и даже первого олимпийского чемпиона страны.

И за этими несколькими словами столько удивительных событий, малоизвестных фактов, а еще поразительных судеб людей, чья жизнь так или иначе связана со столицей ⭐️ Черноземья.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Воронежу
Обзорная экскурсия по Воронежу
В центре исторической части Воронежа, буквально в масштабе 2-3х остановок - более полутора десятков памятников таким вот необыкновенным людям, которые оставили след не только в истории 📖 региона, но и страны в целом на разных этапах ее развития.
Именно в таком формате выстроена наше путешествие по городу, которому идет уже пятое столетие. Добавим в это впечатляющее количество редких фактов, судеб и событий обрамление из уникальной архитектуры, чудных видов в парках 🌳 и садах, интересных перспектив – и вы, наверняка, уже никогда не забудете славный град Воронеж!
Наш маршрут пройдет по самым старым улицам города – Большой и Малой Дворянской, Старо московской и Большой Московской (так они звучали 100 лет назад), заглянем и в тихие, таинственные переулочки, где время как будто остановилось и где витают души великих россиян.
Город, познавший драматическую судьбу Сталинграда, буквально возродился из пепла: фонтаны, яркие клумбы, захватывающие дух виды с с холмов на гладь искусственного моря!.. А какие имена - Петр Великий один чего стоит, а литераторы от Кольцова и Никитина до Бунина, Платонова, Мандельштама, Маршака, Пескова.. А еще у нас есть памятник верному Белому Биму и неунывающему Котенку с улицы Лизюкову, уникальный корабль Петровской эпохи (копия) «Гото Предестинация», выставка военной техники и это еще не все!..
Приезжайте и узнаете много нового и интересного!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • траспорт
  • личные расходы
Начало
🚩 Воронеж, Петровский сквер
Место завершения
🏁 Воронеж, пл.Ленина, 7
Обзорная экскурсия по Воронежу
Обзорная экскурсия по Воронежу
Обзорная экскурсия по Воронежу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена У.
Елена У.
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6 отзывов оставили туристы

Елена У. проводит ещё 1 экскурсию

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