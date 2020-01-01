6 отзывов оставили туристы

В центре исторической части Воронежа, буквально в масштабе 2-3х остановок - более полутора десятков памятников таким вот необыкновенным людям, которые оставили след не только в истории 📖 региона, но и страны в целом на разных этапах ее развития.

Именно в таком формате выстроена наше путешествие по городу, которому идет уже пятое столетие. Добавим в это впечатляющее количество редких фактов, судеб и событий обрамление из уникальной архитектуры, чудных видов в парках 🌳 и садах, интересных перспектив – и вы, наверняка, уже никогда не забудете славный град Воронеж!

Наш маршрут пройдет по самым старым улицам города – Большой и Малой Дворянской, Старо московской и Большой Московской (так они звучали 100 лет назад), заглянем и в тихие, таинственные переулочки, где время как будто остановилось и где витают души великих россиян.

Город, познавший драматическую судьбу Сталинграда, буквально возродился из пепла: фонтаны, яркие клумбы, захватывающие дух виды с с холмов на гладь искусственного моря!.. А какие имена - Петр Великий один чего стоит, а литераторы от Кольцова и Никитина до Бунина, Платонова, Мандельштама, Маршака, Пескова.. А еще у нас есть памятник верному Белому Биму и неунывающему Котенку с улицы Лизюкову, уникальный корабль Петровской эпохи (копия) «Гото Предестинация», выставка военной техники и это еще не все!..

Приезжайте и узнаете много нового и интересного!