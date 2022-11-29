1 день

Грозный

13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.

Внимание: просьба уточнять информацию по встрече и сбору группы у менеджера.

Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где нас познакомят с традиционной чеченской кухней.

Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.

После отправимся гулять по широким проспектам и бульварам города и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни» — символ возрождения республики.

Построенная в традиционном османском стиле, она является украшением архитектурного ансамбля города.

Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.

В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Архангела Михаила, основанный в конце XIX века терскими казаками.

После экскурсии по столице нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек».

Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери».

Особенно красива мечеть вечером.

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель в г Грозный 3 *.