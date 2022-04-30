Экскурсионная программа:Выезд на экскурсию в 12:00

Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Воронежа. Экскурсия начинается с посещения действующей исторической копии русского линейного корабля «Гото-Предестинация» времён Петра I. Экспозиция корабля-музея расскажет о строительстве, истории, быте и боевых походах моряков XVIII века.

Далее мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, Д. Веневитинов и многие другие. Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья.

(*по погодным условиям или техническим причинам посещение корабля «Гото-Предестинация» может быть заменено на другой музей города)Важная информация:• Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;