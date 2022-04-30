Символы столицы Черноземья

Столица Черноземья, колыбель русского флота, родина выдающихся писателей - все это о Воронеже

5
10 отзывов
Групповая
Столица Черноземья, колыбель русского флота, родина выдающихся писателей — все это о Воронеже.

Приглашаем вас на экскурсию, которая познакомит вас с историческими вехами и судьбами людей, прославивших наш город, а также поднимемся на борт «Гото-Предестинации» — точной копии линейного корабля петровской эпохи.
Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья
Символы столицы Черноземья

Что вас ожидает 🤩

  • Корабль «Гото-Предестинация»
  • Исторический центр Воронежа
  • Центральный рынок
Экскурсионная программа:Выезд на экскурсию в 12:00
Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Воронежа. Экскурсия начинается с посещения действующей исторической копии русского линейного корабля «Гото-Предестинация» времён Петра I. Экспозиция корабля-музея расскажет о строительстве, истории, быте и боевых походах моряков XVIII века.
Далее мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, Д. Веневитинов и многие другие. Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья.
(*по погодным условиям или техническим причинам посещение корабля «Гото-Предестинация» может быть заменено на другой музей города)Важная информация:• Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
  • Входные билеты в культурные объекты по программе
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Воронеж
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

Отзывы от туристов

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