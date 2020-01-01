Экскурсионная программа:08:30 — выезд на экскурсию ⛳ «Хранители тайн заповедного леса»

Мы посетим уникальное место в наших краях, единственный в мире бобровый питомник, а также обитель для многих животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу России — Воронежский биосферный заповедник, включенный в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. На территории мы посетим Бобровый городок — комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты зал с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей 🖼 «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий.

Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь.

12:00 — Возвращение в Воронеж. Экскурсионная программа:1. Общий сбор в 08:30 на площади Ленина (у главного входа в библиотеку им. И. Никитина). В назначенное время вас будет ждать туристический автобус. Дорога до первого пункта назначения — Воронежский биосферный заповедник займет около одного часа. Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1927 г. для сохранения исчезающего вида животных — речного бобра. В 1985 г. территория заповедника включена в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.

2. Мы посетим Бобровый городок-комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника: шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьёй бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный иностранными мастерами, с использованием новейших технологий.

3. Мы посетим Толшевский монастырь, расположенный на территории Воронежского биосферного заповедника. Важная информация:• Все экскурсии 🧭 проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии 📸, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;