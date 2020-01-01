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В гости к бобрам

ВашГид
ВашГид – Гид из Воронежа
Мы посетим уникальное место в наших краях, единственный в мире бобровый питомник, а также обитель для многих животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу России — Воронежский биосферный заповедник, включенный в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Кроме этого мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь.

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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-45 человек

  • 6 050 ₽ за экскурсию

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В гости к бобрам
В гости к бобрам

Что вы увидите

  • Воронежский биосферный заповедник
  • Интерактивный музей «Дом бобра»
  • Толшевский Спасо-Преображенский монастырь
Экскурсионная программа:08:30 — выезд на экскурсию ⛳ «Хранители тайн заповедного леса»
Мы посетим уникальное место в наших краях, единственный в мире бобровый питомник, а также обитель для многих животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу России — Воронежский биосферный заповедник, включенный в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. На территории мы посетим Бобровый городок — комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника, который является местом регулярных съемок и работы киностудий. Для посещения открыты зал с бобрами и двухуровневый аквариум с семьей бобров, интерактивный музей 🖼 «Дом бобра», созданный с использованием новейших технологий.
Далее мы посетим Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, основанный в первой половине XVII века. Название «Толшевский» произошло от невероятной толщины росших здесь деревьев. В 1768 году удалившийся на покой святитель Тихон Задонский чудотворец избрал монастырь местом своего пребывания. Со временем он переселился в Задонский Богородицкий монастырь.
12:00 — Возвращение в Воронеж. Экскурсионная программа:1. Общий сбор в 08:30 на площади Ленина (у главного входа в библиотеку им. И. Никитина). В назначенное время вас будет ждать туристический автобус. Дорога до первого пункта назначения — Воронежский биосферный заповедник займет около одного часа. Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1927 г. для сохранения исчезающего вида животных — речного бобра. В 1985 г. территория заповедника включена в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.
2. Мы посетим Бобровый городок-комплекс, созданный на базе экспериментального бобрового питомника: шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьёй бобров, интерактивный музей «Дом бобра», созданный иностранными мастерами, с использованием новейших технологий.
3. Мы посетим Толшевский монастырь, расположенный на территории Воронежского биосферного заповедника. Важная информация:• Все экскурсии 🧭 проводятся с использованием радиогидов, радиус действия которых более 50 метров. Поэтому у вас всегда есть время на фотографии 📸, и вы никогда не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем Вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о Вашем пребывании.
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • посещение Бобрового городка
  • посещение Толшевского монастыря.
Что не входит
  • личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина
В гости к бобрам
В гости к бобрам
В гости к бобрам
В гости к бобрам

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВашГид
ВашГид
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