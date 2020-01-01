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Воронеж - гостеприимный, исторический и удивительный.

5
4 отзыва
Елена У.
Елена У. – Гид из Воронежа
Сложно рассказать о целом городе за два часа, но мы попробуем.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Воронеж - гостеприимный, исторический и удивительный.
Воронеж - гостеприимный, исторический и удивительный.

Вас ждут:

  • дворец в стиле барокко 18 в.
  • уголок скульптур сказок- загадок
  • вечно сидящий Белый Бим
  • захватывающие виды с высоты
  • 3-й по величине храм России
  • башня 70м, повлиявшая на архитектуру всей страны
  • 15 памятников: Есенин, Высоцкий, Маршак, Бунин, Платонов и др.
Миллионный город 🏙️ с 400-летней историей 📖 ждет вас!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • траспорт
  • личные расходы
Начало
🚩 Воронеж, Петровский сквер
Место завершения
🏁 Воронеж, пл.Ленина
Воронеж - гостеприимный, исторический и удивительный.
Воронеж - гостеприимный, исторический и удивительный.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена У.
Елена У.
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4 отзыва оставили туристы

Елена У. проводит ещё 1 экскурсию

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