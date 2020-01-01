4 отзыва оставили туристы

Вас ждут:
- дворец в стиле барокко 18 в.
- уголок скульптур сказок- загадок
- вечно сидящий Белый Бим
- захватывающие виды с высоты
- 3-й по величине храм России
- башня 70м, повлиявшая на архитектуру всей страны
- 15 памятников: Есенин, Высоцкий, Маршак, Бунин, Платонов и др.
Миллионный город 🏙️ с 400-летней историей 📖 ждет вас!
Начало
🚩 Воронеж, Петровский сквер
Место завершения
🏁 Воронеж, пл.Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена У.
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Елена У. проводит ещё 1 экскурсию
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