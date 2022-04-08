Приглашаем на увлекательную экскурсию по трем курортам, во время которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями городов: Кисловодска, Железноводска и Ессентуки.

Каждый из трех городов очарователен по-своему: Кисловодск в окружении передовых хребтов Большого Кавказа, Железноводск в густом лесу у подножия величественной горы Бештау и самый молодой курорт Ессентуки в живописной речной долине.

С момента своего возникновения курорты постепенно превратились в ухоженные европейские городки с водолечебницами, гостиницами и курортными парками, на территории которых расположены основные достопримечательности. Во время экскурсии мы увидим такие исторические здания, как: Алексеевскую грязелечебницу, Пушкинскую галерею, Галерею источника 17, Нарзанную галерею, Главные Нарзанные ванны, Императорские ванны, Крепость и дачу эмира Бухары.

В ходе нашего маршрута мы будем восхищаться красотой архитектуры курортных зданий в стиле неоклассицизма, модерн, русского ампира, готики, эклектики и других.

Мы попробуем минеральную воду в питьевых центрах и исторических бюветах, которые являются памятниками архитектуры и культуры федерального значения.