Три курорта КМВ

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автомобильная и пешеходная.
Три курорта КМВ
Три курорта КМВ
Три курорта КМВ
Три курорта КМВ
Три курорта КМВ
Три курорта КМВ
Три курорта КМВ

Что вас ожидает 🤩

  • Лермонтовский источник
  • Дача Эмира Бухарского
  • Пушкинская галерея
  • Бюветы
  • Каскадная лестница (старая часть)
  • Театральная площадь
  • Уптоновская галерея
  • Механотерапия
  • Плачущие гроты
  • Императорские ванны
  • Алексеевская грязелечебница
  • Кисловодская крепость
  • Нижний парк
  • Нарзанная галерея
  • Курортный бульвар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на увлекательную экскурсию по трем курортам, во время которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями городов: Кисловодска, Железноводска и Ессентуки.

Каждый из трех городов очарователен по-своему: Кисловодск в окружении передовых хребтов Большого Кавказа, Железноводск в густом лесу у подножия величественной горы Бештау и самый молодой курорт Ессентуки в живописной речной долине.

С момента своего возникновения курорты постепенно превратились в ухоженные европейские городки с водолечебницами, гостиницами и курортными парками, на территории которых расположены основные достопримечательности. Во время экскурсии мы увидим такие исторические здания, как: Алексеевскую грязелечебницу, Пушкинскую галерею, Галерею источника 17, Нарзанную галерею, Главные Нарзанные ванны, Императорские ванны, Крепость и дачу эмира Бухары.

В ходе нашего маршрута мы будем восхищаться красотой архитектуры курортных зданий в стиле неоклассицизма, модерн, русского ампира, готики, эклектики и других.

Мы попробуем минеральную воду в питьевых центрах и исторических бюветах, которые являются памятниками архитектуры и культуры федерального значения.

Программа

  • Железноводск.
  • Ессентуки.
  • Кисловодск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 10:30

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