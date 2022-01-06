Мы написали для вас инструкцию, как легко и просто пройти вакцинацию одобренными ВОЗ и сертифицированными в ЕС вакцинами (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm COVID-19 vaccine), получить европейский паспорт вакцинации и снова свободно путешествовать. Для этого надо только слетать в Сербию.

Кому нужна вакцинация одобренными ВОЗ и сертифицированными в ЕС вакцинами?

Всем, кто хочет снова свободно путешествовать по миру, летать прямыми рейсами, планировать отпуск, исходя из своих желаний, а не ограничений. По статистике это главная причина интереса к "вакцинному туризму". Кроме того, для многих важной оказалась возможность свободного выбора вакцины для себя и своих близких. Поскольку перспектива одобрения ВОЗ российских вакцин выглядит неясной, вакцинация за границей становится единственной возможностью вернуться к прежней свободной жизни.

Я действительно смогу свободно путешествовать после вакцинации одной из одобренных европейским регулятором EMA вакцин?

Да, почти свободно. По данным The Economist вакцинация AstraZeneca уже в июле 2021г. открывала свободный доступ в 120 стран мира, вакцинация Pfizer-BioNTech — в 90 стран. С июля количество доступных стран значительно возросло. Среди стран, в которые открыт свободный доступ людям, вакцинированным сертифицированными в ЕС вакцинами, Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Словения, Франция, Чехия и другие. Следить за актуальной информацией по всем интересующим вас странам надежнее всего на сайте IATA.

Но во многие страны нужны визы. Получается, я все равно не смогу путешествовать?

Сможете. Например, уже через 7 дней после получения второй дозы Pfizer-BioNTech вы можете подать заявку на любой вид визы (в том числе туристическую) в визовом центре Франции в РФ. Узнать актуальную информацию по интересующей вас стране можно на сайте консульства этой страны в РФ или написать письмо в консульство. На личные запросы отвечают сейчас практически все и очень быстро.

Где в Европе можно сделать прививку вакцинами Пфайзер/АстраЗенека?

Вакцинация доступна иностранцам во многих странах Европы, например, в Австрии, Болгарии, Венгрии, Нидерландах, Румынии, Сербии, Франции, Хорватии и т. д.

Почему вы предлагаете делать вакцинацию именно в Сербии?

• Мы считаем Сербию предпочтительной по многим причинам. Это:

безвизовый въезд для жителей РФ,

Наличие прямых авиарейсов,

Невысокая стоимость перелета и отелей,

Бесплатная и отлично организованная вакцинация,

Возможность свободно и гарантированно выбрать вакцину,

Сербского сертификата о вакцинации достаточно для въезда прямыми рейсами в большинство стран мира, в том числе во многие страны EC,

Сербский сертификат вакцинации легко конвертируется в международный сертификат вакцинации EU DCC, который признают все страны ЕС без исключения.

По данным сербского правительства к началу октября 2021 года хотя бы первую дозу вакцины в Сербии получили уже 160 тысяч иностранных туристов.

Могу ли я без посторонней помощи сделать прививку от коронавируса в Сербии?

Да, можете. Если у вас много свободного времени, вы хорошо владеете английским или сербским языком, обладаете высокими навыками поиска информации в интернете и не боитесь трудностей, вы сможете самостоятельно организовать собственную вакцинацию. Это самый долгий вариант.

Вы можете обратиться в одно из российских туристических агентств, которые организуют вакцинные туры для жителей РФ. Это самый простой, но и безусловно самый дорогой вариант.

Или вы можете заказать нашу инструкцию с очень подробным алгоритмом действий. Она сэкономит вам и время, и деньги, и нервы.

Как сделать прививку в Сербии одобренной в ЕС вакциной: Pfizer-BioNTech / AstraZeneca / Sinopharm?

Очень подробный алгоритм действий вы найдете в нашей инструкции.

Как мне получить вашу инструкцию?

Чтобы получить инструкцию, вам нужно написать нам в каком отеле/хостеле вы хотели бы остановиться. (предпочтительная стоимость за ночь или количество звезд) и затем оплатить инструкцию на сайте. В течение суток после оплаты вы получите от нас пароль на доступ к инструкции.