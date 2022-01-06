Вакцинация для путешествий: инструкция, как вакцинироваться Пфайзер и получить европейский COVID-сертификат

Мы написали для вас инструкцию, как легко и просто пройти вакцинацию одобренными ВОЗ и...

Мы написали для вас инструкцию, как легко и просто пройти вакцинацию одобренными ВОЗ и сертифицированными в ЕС вакцинами (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm COVID-19 vaccine), получить европейский паспорт вакцинации и снова свободно путешествовать.

Для этого надо только слетать в Сербию.
Вакцинация для путешествий: инструкция, как вакцинироваться Пфайзер и получить европейский COVID-сертификат
Вакцинация для путешествий: инструкция, как вакцинироваться Пфайзер и получить европейский COVID-сертификат
Вакцинация для путешествий: инструкция, как вакцинироваться Пфайзер и получить европейский COVID-сертификат
Вакцинация для путешествий: инструкция, как вакцинироваться Пфайзер и получить европейский COVID-сертификат
Мы написали для вас инструкцию, как легко и просто пройти вакцинацию одобренными ВОЗ и сертифицированными в ЕС вакцинами (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm COVID-19 vaccine), получить европейский паспорт вакцинации и снова свободно путешествовать. Для этого надо только слетать в Сербию.
Кому нужна вакцинация одобренными ВОЗ и сертифицированными в ЕС вакцинами?
Всем, кто хочет снова свободно путешествовать по миру, летать прямыми рейсами, планировать отпуск, исходя из своих желаний, а не ограничений. По статистике это главная причина интереса к "вакцинному туризму". Кроме того, для многих важной оказалась возможность свободного выбора вакцины для себя и своих близких. Поскольку перспектива одобрения ВОЗ российских вакцин выглядит неясной, вакцинация за границей становится единственной возможностью вернуться к прежней свободной жизни.
Я действительно смогу свободно путешествовать после вакцинации одной из одобренных европейским регулятором EMA вакцин?
Да, почти свободно. По данным The Economist вакцинация AstraZeneca уже в июле 2021г. открывала свободный доступ в 120 стран мира, вакцинация Pfizer-BioNTech — в 90 стран. С июля количество доступных стран значительно возросло. Среди стран, в которые открыт свободный доступ людям, вакцинированным сертифицированными в ЕС вакцинами, Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Словения, Франция, Чехия и другие. Следить за актуальной информацией по всем интересующим вас странам надежнее всего на сайте IATA.
Но во многие страны нужны визы. Получается, я все равно не смогу путешествовать?
Сможете. Например, уже через 7 дней после получения второй дозы Pfizer-BioNTech вы можете подать заявку на любой вид визы (в том числе туристическую) в визовом центре Франции в РФ. Узнать актуальную информацию по интересующей вас стране можно на сайте консульства этой страны в РФ или написать письмо в консульство. На личные запросы отвечают сейчас практически все и очень быстро.
Где в Европе можно сделать прививку вакцинами Пфайзер/АстраЗенека?
Вакцинация доступна иностранцам во многих странах Европы, например, в Австрии, Болгарии, Венгрии, Нидерландах, Румынии, Сербии, Франции, Хорватии и т. д.
Почему вы предлагаете делать вакцинацию именно в Сербии?

• Мы считаем Сербию предпочтительной по многим причинам. Это:

    безвизовый въезд для жителей РФ,
    • Наличие прямых авиарейсов,
    • Невысокая стоимость перелета и отелей,
    • Бесплатная и отлично организованная вакцинация,
    • Возможность свободно и гарантированно выбрать вакцину,
    • Сербского сертификата о вакцинации достаточно для въезда прямыми рейсами в большинство стран мира, в том числе во многие страны EC,
    • Сербский сертификат вакцинации легко конвертируется в международный сертификат вакцинации EU DCC, который признают все страны ЕС без исключения.
    • По данным сербского правительства к началу октября 2021 года хотя бы первую дозу вакцины в Сербии получили уже 160 тысяч иностранных туристов.
    Могу ли я без посторонней помощи сделать прививку от коронавируса в Сербии?
    Да, можете. Если у вас много свободного времени, вы хорошо владеете английским или сербским языком, обладаете высокими навыками поиска информации в интернете и не боитесь трудностей, вы сможете самостоятельно организовать собственную вакцинацию. Это самый долгий вариант.
    Вы можете обратиться в одно из российских туристических агентств, которые организуют вакцинные туры для жителей РФ. Это самый простой, но и безусловно самый дорогой вариант.
    Или вы можете заказать нашу инструкцию с очень подробным алгоритмом действий. Она сэкономит вам и время, и деньги, и нервы.
    Как сделать прививку в Сербии одобренной в ЕС вакциной: Pfizer-BioNTech / AstraZeneca / Sinopharm?
    Очень подробный алгоритм действий вы найдете в нашей инструкции.

    Как мне получить вашу инструкцию?

    Чтобы получить инструкцию, вам нужно написать нам в каком отеле/хостеле вы хотели бы остановиться. (предпочтительная стоимость за ночь или количество звезд) и затем оплатить инструкцию на сайте. В течение суток после оплаты вы получите от нас пароль на доступ к инструкции.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-100 человек
    Стандартное предложение
    €25

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • инстукция
    Место начала и завершения
    -
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • при отмене клиентом: - 0% возврат
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По выбранному вами времени

    SNURK.TRAVEL
    SNURK.TRAVEL
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Еще несколько похожих предложений в Белграде

    Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
    Индивидуальная экскурсия
    5
    5
    250
    за 1-4 чел.
    Авто-путешествие по Сербии: монастырь, пещера, водопад
    Увидеть фрески XV века в святыне, потрогать причудливые отложения под землёй и пообедать у водопада
    Фотопрогулка по центру Белграда
    Индивидуальная фото-прогулка
    1ч 30м
    120
    за всё
    Фотопрогулка по центру Белграда
    Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
    Путешествие по Западной Сербии
    Индивидуальная экскурсия
    12ч
    400
    за 1-6 чел.
    Путешествие по Западной Сербии
    Прокатиться на старинном поезде, побывать в Деревянном городе Кустурицы и увидеть дом среди реки
    Большое путешествие на север Сербии
    Индивидуальная экскурсия
    5
    2
    175
    за 1-4 чел.
    Большое путешествие на север Сербии
    Погулять по старинным городам, оценить древнюю крепость, продегустировать местные блюда и вина
    Путешествие по Восточной Сербии
    Индивидуальная экскурсия
    11ч
    250
    за 1-4 чел.
    Путешествие по Восточной Сербии
    Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
    Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине
    10ч
    57
    за 1 чел.
    Нови-Сад, Фрушка гора, Сремски-Карловци - путешествие по Воеводине
    Вы побываете в природном заповеднике "Фрушка-гора" и познакомитесь с монастырями сербского "Святого...
    12.09; 16.09; 14.10; 17.10; 05.11 2021; 03.01; 06.01.2022
    Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    10ч
    300
    за 1-4 чел.
    Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
    Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона
    Кустендорф и Шарганская восьмерка
    Индивидуальная экскурсия
    4.7
    13
    12ч
    313
    за 1-4 чел.
    Кустендорф и Шарганская восьмерка
    Насладиться колоритом, природой и кухней западной Сербии в автомобильном путешествии
    Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
    Индивидуальный тур
    5
    2
    13ч
    300
    за 1-4 чел.
    Двухдневная экскурсия в мир Эмира Кустурицы
    Старинные города и монастыри, блюда Сербии и Боснии и путешествие по следам знаменитого режиссера
    Палич-Суботица. Северная Сербия
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    12ч
    335
    за 1-6 чел.
    Палич-Суботица. Северная Сербия
    Вы отправитесь в увлекательное путешествие на север Сербии по территории бывшей Австро-Венгрии
    Ежедневно по договоренности
    Ресавская пещера - водопад Великий Бук
    Индивидуальная экскурсия
    240
    за 1-17 чел.
    Ресавская пещера - водопад Великий Бук
    Мы отправимся в путешествие по восточной Сербии и посетим одну из самых посещаемых и красивых пещер...
    по договоренности
    Прогулка по Белградской крепости и пикник
    60
    за 1 чел.
    Прогулка по Белградской крепости и пикник
    Здраво, меня зовут Евгения
    По договоренности

    SNURK.TRAVEL проводит ещё 2 экскурсии

    Белград для своих. Сказки старого Земуна
    Индивидуальная экскурсия
    126
    за 1-4 чел.
    Белград для своих. Сказки старого Земуна
    Эта экскурсия по Земуну особенная
    По договоренности
    Белград для своих. Прогулка по необычным местам
    Индивидуальная экскурсия
    3ч 30м
    182
    за 1-4 чел.
    Белград для своих. Прогулка по необычным местам
    Мы увидим с вами все главные достопримечательности - Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание...
    По договоренности
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Белграде
    🇷🇸