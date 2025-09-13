Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зелёному уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального парка
Завтра в 10:30
14 сен в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Метрополитен с патроном музея
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
Начало: Музей Метрополитен
15 сен в 12:00
16 сен в 12:00
от $170 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
14 сен в 14:00
$100 за человека
