Мини-группа
до 10 чел.
Открывая мир вокруг Бангкока
Погрузитесь в атмосферу Таиланда: поездка на поезде через рынок, велотакси по старым кварталам и лодка на плавучем рынке
Начало: В метро (BTS) Wongwian Yai
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
$109 за человека
-
29%
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Бангкока)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
$72
$102 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Бангкока - в Аюттайю
Погрузитесь в атмосферу древнего Сиама с нашей экскурсией в Аюттайю. Вас ждут исторические храмы, местная кухня и интересные рассказы гида
Начало: На ж/д вокзале Бангкока
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
$129 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в сентябре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 129 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 14 ⭐ отзывов, цены от $72. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь