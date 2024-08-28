На Рождество – экскурсии в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Пешая
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
Завтра в 15:30
9 сен в 15:30
от $150 за человека
Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
На машине
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и обратно в Бангкоке с русскоговорящим водителем. Комфорт и удобство в любое время суток
Завтра в 00:00
9 сен в 00:00
$80 за всё до 15 чел.
Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
Пешая
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Вечерний Бангкок на тук-туке
18 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
11 сен в 18:00
12 сен в 18:00
от $250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 августа 2024
    Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
    Все было отлично! Заказывала трансфер для родителей! Встретили, довезли без задержек и опозданий) даже фотоотчет выслали)
  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    Магия Чайнатауна в Бангкоке
    Интересно, красиво, живенько
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
  • А
    Артём
    1 апреля 2024
    Магия Чайнатауна в Бангкоке
    Экскурсия была интересная, гид нам понравился. Единственное нам с погодой не повезло. Было очень жарко. В остальном все прекрасно. Спасибо
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
    Экскурсия понравилась
  • Е
    Елена
    31 января 2024
    Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
    Мы провели два незабываемых дня в Бангкоке! Посетили две экскурсии, программа была для нас предложена Дмитрием индивидуальная, очень насыщенные дни,
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    много успели посмотреть и получить массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Первый день нас сопровождала Нина, сертифицированный гид из Тайланда со знанием русского языка, мы посетили Королевский дворец и основные храмы, узнали много интересного о традициях и обычаях, которые наверное можно узнать только от местного жителя. А на следующий день Дмитрий показал нам совсем другой Бангкок, мы бы самостоятельно никогда не попали в такие местечки, переулки, рынки, улицу механиков, это был совсем другой не туристический город. И,конечно, услышали об истории Тайланда, о Бангкоке, дополнили свои знания без языкового барьера. Дмитрию и всей команде гидов огромное спасибо за знакомство с Бангкоком, обязательно вернемся в этот город!

  • Е
    Екатерина
    7 января 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Отличный гид!
  • М
    Маргарита
    25 декабря 2023
    Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
    Это не сильно похоже на экскурсию, скорее - на прогулку в сопровождении местного жителя. К сопроврждающему, местному жителю, а он
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    назвал себя Пашей, вопросов нет: вежливый, предупредительный, старающийся, обаятельный. Но знаний вы получите меньше чем в википедии:)) понимания, теплоты, старания, буддистского настроения - прочувстсвуете. И я бы поставила Паше за это 6 или 7:)) просто изучите все про дворец и историю тайлана заранее в youtube. Тогда точно будет 5:))

  • О
    Оксана
    24 декабря 2023
    Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
    Спасибо большое! Мы очень довольны, трансфер был вовремя, отличный вежливый водитель. Помог с багажом, угостил водичкой))
    Спасибо большое! Мы очень довольны, трансфер был вовремя, отличный вежливый водитель. Помог с багажом, угостил водичкой))Спасибо большое! Мы очень довольны, трансфер был вовремя, отличный вежливый водитель. Помог с багажом, угостил водичкой))Спасибо большое! Мы очень довольны, трансфер был вовремя, отличный вежливый водитель. Помог с багажом, угостил водичкой))Спасибо большое! Мы очень довольны, трансфер был вовремя, отличный вежливый водитель. Помог с багажом, угостил водичкой))

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Магия Чайнатауна в Бангкоке
  2. Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
  3. Большой Королевский дворец: будни тайского монарха
  4. Вечерний Бангкок на тук-туке
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в сентябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2024 год на рождество, 33 ⭐ отзыва, цены от $80. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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