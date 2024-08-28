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много успели посмотреть и получить массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Первый день нас сопровождала Нина, сертифицированный гид из Тайланда со знанием русского языка, мы посетили Королевский дворец и основные храмы, узнали много интересного о традициях и обычаях, которые наверное можно узнать только от местного жителя. А на следующий день Дмитрий показал нам совсем другой Бангкок, мы бы самостоятельно никогда не попали в такие местечки, переулки, рынки, улицу механиков, это был совсем другой не туристический город. И,конечно, услышали об истории Тайланда, о Бангкоке, дополнили свои знания без языкового барьера. Дмитрию и всей команде гидов огромное спасибо за знакомство с Бангкоком, обязательно вернемся в этот город!