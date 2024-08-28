6 часов
Индивидуальная
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
Завтра в 15:30
9 сен в 15:30
от $150 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Из аэропорта в отель и обратно: трансфер в Бангкоке
Индивидуальный трансфер из аэропорта в отель и обратно в Бангкоке с русскоговорящим водителем. Комфорт и удобство в любое время суток
Завтра в 00:00
9 сен в 00:00
$80 за всё до 15 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Большой Королевский дворец Бангкока: погружение в историю Таиланда
Знакомство с сердцем Таиланда: Большой Королевский дворец и храм Изумрудного Будды. Познайте культуру и традиции через величественные постройки
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
11 сен в 18:00
12 сен в 18:00
от $250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 августа 2024Все было отлично! Заказывала трансфер для родителей! Встретили, довезли без задержек и опозданий) даже фотоотчет выслали)
- ААлена30 апреля 2024Интересно, красиво, живенько
- ЕЕлена18 апреля 2024Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
- ААртём1 апреля 2024Экскурсия была интересная, гид нам понравился. Единственное нам с погодой не повезло. Было очень жарко. В остальном все прекрасно. Спасибо
- ООльга26 февраля 2024Экскурсия понравилась . Отдельное спасибо Гале🌞
- ЕЕлена31 января 2024Мы провели два незабываемых дня в Бангкоке! Посетили две экскурсии, программа была для нас предложена Дмитрием индивидуальная, очень насыщенные дни,
- ЕЕкатерина7 января 2024Отличная экскурсия! Отличный гид!
- ММаргарита25 декабря 2023Это не сильно похоже на экскурсию, скорее - на прогулку в сопровождении местного жителя. К сопроврждающему, местному жителю, а он
- ООксана24 декабря 2023Спасибо большое! Мы очень довольны, трансфер был вовремя, отличный вежливый водитель. Помог с багажом, угостил водичкой))
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в сентябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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