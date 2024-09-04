13 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборИз Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: в понедельник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
$230 за человека
5.5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$35 за человека
6 часов
Водная прогулка
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 сен в 07:00
$113 за человека
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$58 за человека
скидка
20%
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 сен в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав4 сентября 2024Все хорошо, но единственный минус - это очень продолжительная по времени дорога. Но посмотреть стоит. Размещение в отеле Камбоджи и питание - на высоте.
- ННаталья27 июля 2024Другой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческом фильме. Многое зависит от
- ССветлана25 июля 2024Тур в Камбоджу-тур в параллельную Вселенную! Такие места не забудутся никогда! Рекомендую всем
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На Рождество»
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