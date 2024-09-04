На Рождество – экскурсии в Паттайе

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Паттайе, цены от $35, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
На автобусе
31 отзыв
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: в понедельник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
$230 за человека
Тропический сад Нонг Нуч
На машине
17 отзывов
5.5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$35 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
5 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Паттайя - Ко Сак: эксклюзивная прогулка на катамаране
Откройте для себя чарующий остров Ко Сак в индивидуальной морской прогулке на катамаране с рыбалкой и снорклингом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
На машине
7 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 сен в 07:00
$113 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
На автобусе
На микроавтобусе
25 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$58 за человека
На винтажном самолёте - над Паттайей
Полеты на самолетах
скидка
20%
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
На винтажном самолёте - над Паттайей
Атмосферно. Незабываемо. Стильно
Начало: В районе Eastern Airport
Завтра в 17:00
10 сен в 17:00
538$431 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    4 сентября 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Все хорошо, но единственный минус - это очень продолжительная по времени дорога. Но посмотреть стоит. Размещение в отеле Камбоджи и питание - на высоте.
    Все хорошо, но единственный минус - это очень продолжительная по времени дорога. Но посмотреть стоит. Размещение
  • Н
    Наталья
    27 июля 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Другой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческом фильме. Многое зависит от
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    гидов и здесь им можно поставить десяточку! Оскар и Лин интересно с шутками-прибаутками рассказали о своей стране! 👏🏻 Вечером, если останутся силы, есть время потусить на улице пабов. Кормят вкусно, отель хороший. В храмовом комплексе Ангкор мужчинам можно в длинных шортах. Ехать с утра несколько часов, поэтому не помешает взять с собой дорожную подушку. Но главное: очень хочется вернуться! 🫶🏻 Великолепная экскурсия!

    Другой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческомДругой мир… контрастный, но какой-то дружелюбный и теплый. Под впечатлением от экскурсии. Словно оказываешься в приключенческом
  • С
    Светлана
    25 июля 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Тур в Камбоджу-тур в параллельную Вселенную! Такие места не забудутся никогда! Рекомендую всем

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На Рождество»

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  1. Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
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  3. Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
  4. Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
  5. Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
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  2. Муанг Боран
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в сентябре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 35 до 750 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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