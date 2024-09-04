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гидов и здесь им можно поставить десяточку! Оскар и Лин интересно с шутками-прибаутками рассказали о своей стране! 👏🏻 Вечером, если останутся силы, есть время потусить на улице пабов. Кормят вкусно, отель хороший. В храмовом комплексе Ангкор мужчинам можно в длинных шортах. Ехать с утра несколько часов, поэтому не помешает взять с собой дорожную подушку. Но главное: очень хочется вернуться! 🫶🏻 Великолепная экскурсия!