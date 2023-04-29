Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин

поймёте, насколько она была продумана, погрузитесь в атмосферу царственного спокойствия и разнообразите свой пляжный отдых экскурсом в культуру загадочной страны. Осмотрите самые великолепные и лучше всего сохранившиеся дворцы и храмы обеих резиденций. В Банг Па-Ин увидите китайский домик, музей старинных карет и астрономическую башню. В Аюттайе узнаете о её былых масштабах и насладитесь умиротворением этого места

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Архитектура, достойная королей

Вы осмотрите самые великолепные и лучше всего сохранившиеся дворцы и храмы обеих резиденций. Сначала погуляете по летней резиденции нынешних королей Банг Па-Ин, где во время своего путешествия по Азии гостил сам Николай II. Семья правителей Таиланда приезжает сюда нечасто, поэтому это место почти всегда открыто для туристов. Вы осмотрите китайский домик, сам дворец, где обычно проживает королевская чета, и музей старинных карет, а потом даже подниметесь на астрономическую башню. А после отправитесь в Аюттайю и попытаетесь вообразить её былые масштабы: в центре древнего города, на одном острове, когда-то стояли три огромных дворца, 29 фортов и 375 храмов, а входами в него служили 94 штуки городских ворот. Сегодня Аюттайя — скорее скопление величественных руин, знаниями о которых я обязательно поделюсь.

Умиротворение резиденций

Аюттайю в древности неоднократно описывали как самый прекрасный из городов на земле, когда-то здесь жило рекордное (для того времени) количество людей. А сегодня в Аюттайе царит атмосфера спокойствия и умиротворения: потрясающие архитектурные ансамбли, поражающие своей эстетикой, аккуратные лужайки, прудики с рыбой и черепахами (их можно кормить!). Всё это располагает к гармоничному созерцанию, и я призову вас поддаться этому порыву. Впитав новые знания о древнем Сиаме и нынешнем Таиланде, вы пообедаете на берегу озера, наблюдая за варанами.

Организационные детали