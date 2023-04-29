Роскошная Аюттайя и резиденция королей Банг Па-Ин

Индивидуальная экскурсия по двум королевским резиденциям Таиланда: Аюттайе и Банг Па-Ин. Погружение в историю и культуру древнего Сиама
Вас ждёт поистине королевская прогулка - визит в сразу две резиденции: Банг Па-Ин, действующий летний дворец тайских правителей, и Аюттайю - к остаткам древней столицы Сиама.
Вы насладитесь великолепной архитектурой и читать дальше
поймёте, насколько она была продумана, погрузитесь в атмосферу царственного спокойствия и разнообразите свой пляжный отдых экскурсом в культуру загадочной страны. Осмотрите самые великолепные и лучше всего сохранившиеся дворцы и храмы обеих резиденций. В Банг Па-Ин увидите китайский домик, музей старинных карет и астрономическую башню. В Аюттайе узнаете о её былых масштабах и насладитесь умиротворением этого места
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1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Королевские дворцы
🌿 Умиротворение природы
📜 Исторические знания
🍽 Обед на берегу озера
🐢 Кормление черепах
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Банг Па-Ин
Аюттайя
Китайский домик
Музей старинных карет
Астрономическая башня
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Архитектура, достойная королей
Вы осмотрите самые великолепные и лучше всего сохранившиеся дворцы и храмы обеих резиденций. Сначала погуляете по летней резиденции нынешних королей Банг Па-Ин, где во время своего путешествия по Азии гостил сам Николай II. Семья правителей Таиланда приезжает сюда нечасто, поэтому это место почти всегда открыто для туристов. Вы осмотрите китайский домик, сам дворец, где обычно проживает королевская чета, и музей старинных карет, а потом даже подниметесь на астрономическую башню. А после отправитесь в Аюттайю и попытаетесь вообразить её былые масштабы: в центре древнего города, на одном острове, когда-то стояли три огромных дворца, 29 фортов и 375 храмов, а входами в него служили 94 штуки городских ворот. Сегодня Аюттайя — скорее скопление величественных руин, знаниями о которых я обязательно поделюсь.
Умиротворение резиденций
Аюттайю в древности неоднократно описывали как самый прекрасный из городов на земле, когда-то здесь жило рекордное (для того времени) количество людей. А сегодня в Аюттайе царит атмосфера спокойствия и умиротворения: потрясающие архитектурные ансамбли, поражающие своей эстетикой, аккуратные лужайки, прудики с рыбой и черепахами (их можно кормить!). Всё это располагает к гармоничному созерцанию, и я призову вас поддаться этому порыву. Впитав новые знания о древнем Сиаме и нынешнем Таиланде, вы пообедаете на берегу озера, наблюдая за варанами.
Организационные детали
ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ. Стоимость экскурсии составит 6250 бат.
В стоимость не включены входные билеты (ориентировочно 250 бат с человека) и обед.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Паттайе
Провёл экскурсии для 226 туристов
Живу в Паттайе около 7 лет, занимаюсь индивидуальными турами и многодневными путешествиями по стране для туристов.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
29 апр 2023
Большое спасибо Сергею за эту красивую экскурсию! . Мы увидели древнюю Аюттайю(очень впечатлило!) и живописную королевскую резиденцию. А обедали, как и было запланировано, в ресторанчике на берегу водоёма с лотосами читать дальше
и прогуливавшимися по берегу варанами! Сергей рассказывал нам про древних и настоящих правителей Таиланда, интересные факты и истории из жизни королевских особ и простого народа, из прошлого и настоящего. Благодаря Сергею у нас сложилось представление о Таиланде (истории, культуре, традициях, кулинарии). Рекомендуем!
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