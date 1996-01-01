Я встречу вас у символа Аланьи — Красной башни. Оттуда на автобусе 🚌 или на такси 🚕 мы совершим головокружительный подъем по живописной дороге на вершину крепости. Поднявшись, пройдем в цитадель, превращенную в музей 🖼 под открытым небом.

Вы исследуете цитадель, узнаете много нового и интересного об истории 📖 города-крепости и насладитесь видами Аланьи с высоты птичьего полета. После мы прогуляемся по очаровательным улочкам Старого города с живописными домиками в османском стиле и старинной мечетью Сулеймание в северную часть крепости под названием Эхмедек.

Продолжая рассказ, доведу вас до смотровой площадки, откуда открывается завораживающий вид на город 🏙️ и можно сделать прекрасные фотографии 📸 закончим экскурсию ⛳ у подножия крепости, с ее западной стороны — у пляжа Клеопатры и пещеры Дамлаташ.