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Аланья — с античных времен до наших дней

5
2 отзыва
Зинаида Ч.
Зинаида Ч. – Гид из Аланьи
На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 турецкой Аланьи, неразрывно связанной с расцветами и падениями античного мира, Византийской и Османской империй.

Вы узнаете, почему история Аланьи так прочно связана с пиратами и кто освободил античное Средиземноморье от «джентельменов удачи», что делал в этих краях римский философ Цицерон, что бросали преступники с мыса Адам Атаджагы, чтобы избежать смертной казни, и многое-многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 👣Пешеходная
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $80 за экскурсию

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Аланья — с античных времен до наших дней
Аланья — с античных времен до наших дней

Что вы увидите

  • Красная башня
  • крепость сельджуков
  • пляж Клеопатра
  • пляж у крепости
  • канатная дорога
  • смотровая площадка
  • мечеть Сулеймание
  • старый город
  • пещера Дамлаташ и многое другое...
Я встречу вас у символа Аланьи — Красной башни. Оттуда на автобусе 🚌 или на такси 🚕 мы совершим головокружительный подъем по живописной дороге на вершину крепости. Поднявшись, пройдем в цитадель, превращенную в музей 🖼 под открытым небом.
Вы исследуете цитадель, узнаете много нового и интересного об истории 📖 города-крепости и насладитесь видами Аланьи с высоты птичьего полета. После мы прогуляемся по очаровательным улочкам Старого города с живописными домиками в османском стиле и старинной мечетью Сулеймание в северную часть крепости под названием Эхмедек.
Продолжая рассказ, доведу вас до смотровой площадки, откуда открывается завораживающий вид на город 🏙️ и можно сделать прекрасные фотографии 📸 закончим экскурсию ⛳ у подножия крепости, с ее западной стороны — у пляжа Клеопатры и пещеры Дамлаташ.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Отдельно оплачивается входные билеты:
  • в Цитадель — 24 лиры с человека (примерно 4 евро), дети до 8 лет бесплатно
  • Пещера Дамлаташ — 7, 5 лир с человека (примерно 1, 2 евро), дети — 4 лиры (примерно 0, 7 евро)
  • Красная башня и судоверфь — 10 лир (примерно 1, 6 евро)
  • Канатная дорога от пляжа Дамлаташ в крепость: в обе стороны (спуск и подъем) — 28 лир с человека (примерно 4, 5 евро)$ в одну сторону — 22 лиры с человека (примерно 5, 9 евро). Дети до 10 лет — 17 лир — в обе стороны, 14 лир в одну сторону.
  • Такси — ориентировочно 50 — 60 лир за машину (вместимостью до 8 человек) — примерно 9 —10 евро маршрутка — 4 лиры с человека (примерно 0, 7 евро).
Начало и место завершения
🚩 центр Алании Красная Башня
Аланья — с античных времен до наших дней
Аланья — с античных времен до наших дней
Аланья — с античных времен до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зинаида Ч.
Зинаида Ч.
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2 отзыва оставили туристы

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