Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и тайны Востока - экскурсия по Бухаре
Путешествие по Бухаре подарит вам незабываемые впечатления! Узнайте, как храм зороастрийцев стал святыней ислама и какие испытания ждали караванщиков
Начало: По договорённости с организатором
26 сен в 13:00
28 сен в 09:00
от $65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары с её мавзолеями и медресе, узнайте легенды и истории, которые оживляют этот город
Завтра в 12:00
25 сен в 10:00
$65 за всё до 10 чел.
-
24%
Мини-группа
до 10 чел.
Влюбиться в Бухару за один день
Узнайте о Бухаре 16-17 веков: от еврейского квартала до крепости Арк. Погрузитесь в историю и архитектуру без перегрузки лишними датами
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$34
$45 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в сентябре 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 65 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 49 ⭐ отзывов, цены от $34. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь