Что вас ожидает

Город-вдохновение в излучине Дуная

Всего несколько минут дороги от центра Будапешта — и мы в Сентендре, среди мощеных улочек, черепичных крыш и красочных домиков, стены которых увиты виноградом. Вы сразу поймете, почему с начала 20 века сюда стремились художники и скульпторы со всей Европы: атмосфера города и его живописные закоулки неминуемо настраивают на творческий лад. Мы поговорим о прошлом Сентендре, прогуляемся среди бесчисленных творческих мастерских, музеев, галерей и милых сувенирных магазинчиков.

Вина и марципан: музеи Сентендре

Непременно стоит заглянуть в винные погреба Национального музея вин «Лабиринт»: здесь вы прикоснетесь к традициям венгерского виноделия и продегустируете несколько сортов изысканных вин из разных регионов страны, в том числе и Токайского.

А затем мы посетим «Музей марципана» — еще одно место притяжения Сентендре. Вы проникнете в секреты изготовления лакомства, рассмотрите скульптуры из марципана и даже картины, написанные марципановыми красками! А в магазине при музее можно приобрести потрясающие марципановые пирожные.

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