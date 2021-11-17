Сентендре: город-сказка на излучине Дуная

Открыть самый атмосферный пригород Будапешта, продегустировать вина и проникнуться духом творчества

Совсем рядом с Будапештом приютился живописный городок Сентендре — жемчужина излучины Дуная.

вы пройдете по лабиринтам извилистых улиц среди ярких домов с черепичными крышами.

Продегустируете вина в музейном погребке и откроете секреты марципана.

А главное, погрузитесь в атмосферу города, который уже больше века вдохновляет и манит венгерских художников.
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Сентендре: город-сказка на излучине Дуная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город-вдохновение в излучине Дуная

Всего несколько минут дороги от центра Будапешта — и мы в Сентендре, среди мощеных улочек, черепичных крыш и красочных домиков, стены которых увиты виноградом. Вы сразу поймете, почему с начала 20 века сюда стремились художники и скульпторы со всей Европы: атмосфера города и его живописные закоулки неминуемо настраивают на творческий лад. Мы поговорим о прошлом Сентендре, прогуляемся среди бесчисленных творческих мастерских, музеев, галерей и милых сувенирных магазинчиков.

Вина и марципан: музеи Сентендре

Непременно стоит заглянуть в винные погреба Национального музея вин «Лабиринт»: здесь вы прикоснетесь к традициям венгерского виноделия и продегустируете несколько сортов изысканных вин из разных регионов страны, в том числе и Токайского.
А затем мы посетим «Музей марципана» — еще одно место притяжения Сентендре. Вы проникнете в секреты изготовления лакомства, рассмотрите скульптуры из марципана и даже картины, написанные марципановыми красками! А в магазине при музее можно приобрести потрясающие марципановые пирожные.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, начинается и кончается у вашего отеля. От центра Будапешта (цепной Мост) до Сентендре примерно 15 км.
  • Транспорт — автомобиль Мерседес класса В или класса Е
  • Экскурсия рассчитана на группу до 4-х человек, если вас больше, можно заказать микроавтобус (почасовая оплата микроавтобуса обговаривается отдельно)
  • Дополнительные расходы: музей Марципана — 3 евро с человека, дегустация вин — от 16 евро с человека, а также питание и другие личные расходы

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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