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Тайны термальной воды Будапешта

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36 отзывов
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Будапешта
Приглашаю вас узнать все тайны о термальной воде и почувствовать ее чудотворную силу! Будапешт считается Меккой термальных купален.

Вы наверняка наслышаны о пользе термальных вод, но знаете ли вы как получить лечебный эффект? Я расскажу об особенностях термальных курортов Венгрии, о влиянии термальной воды в целом на организм, на восстановление ресурсов здоровья и о том, как вода способствует сохранению молодости.

Мы посетим несколько термальных курортов и я помогу вам выбрать наиболее подходящий для вас.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧖SPA
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €180 за экскурсию

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Тайны термальной воды Будапешта
Тайны термальной воды Будапешта

Что вы увидите

  • Одну из самых красивых термальных купален Gellért.
  • Древнюю турецкую купальню Rudas (будем мимо проезжать)
  • Термальную купальню Szent Lukács и Стену Благодарностей.
  • Погружаться мы с вами будем в одной из самых древних купален Veli Bej ей более 500 лет.
Будапешт — столица ⭐️ Венгрии, скрывающая в недрах своих настоящее термальное море! Еще с древних времен, кельты и римляне, основали здесь термальные купальни, а затем, во времена турецкого господства культура купания сформировалась окончательно.
В Будапеште 130 источников с лечебной водой, которые дают более 70 млн литров воды в день с температурой от +24 до +78С. Именно Будапешт, по праву считается Меккой термальных купален!
Современные люди, наслышаны о пользе термальных вод, но не знают КАК максимально получить лечебный эффект?
К сожалению, термальная вода, обладая целебными свойствами, имеет не только плюсы, но и минусы.
В купальне я расскажу о влиянии термальной воды в целом на организм, на восстановление ресурсов здоровья и о том, как вода способствует сохранению молодости.

Вы узнаете:

  • в какой последовательности необходимо погружаться в термальные бассейны, чтобы получить максимальную лечебную пользу от воды, а не только релакс и удовольствие.
  • когда и зачем необходимо посетить парную(если она не противопоказана по мед. показаниям).
  • какие омолаживающие процессы запускаются в организме в термальных купальнях и как их активизировать в дальнейшем.
  • как продлить целебное действие термальной воды в домашних условиях.
Я помогу Вам избежать негативного воздействия от термальной воды и при этом получить максимальную пользу именно для Вас!
Вдоволь понежась в термальных бассейнах, вы расслабитесь, отдохнете, восстановите свои силы, наполнитесь живительной силой Воды и Земли, и получите поистине райское наслаждение.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость входного билета от 9 до 20 евро (зависит от выбранной термальной купальни)
  • Проездной билет на транспорт
  • Вход в купальню не входит в стоимость экскурсии.
  • Стоимость входного билета от ~ 9 евро / 3100 форинтов до ~ 20 евро /6100 форинтов
  • Оплата в кассе только в форинтах или банковской картой.
Начало
🚩 Отель Геллерт Kelenhegyi út 4
Место завершения
🏁 Термальная купальня Вели Бей Árpád Fejedelem útja 7
Тайны термальной воды Будапешта
Тайны термальной воды Будапешта
Тайны термальной воды Будапешта
Тайны термальной воды Будапешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
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36 отзывов оставили туристы

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