Будапешт — столица ⭐️ Венгрии, скрывающая в недрах своих настоящее термальное море! Еще с древних времен, кельты и римляне, основали здесь термальные купальни, а затем, во времена турецкого господства культура купания сформировалась окончательно.

В Будапеште 130 источников с лечебной водой, которые дают более 70 млн литров воды в день с температурой от +24 до +78С. Именно Будапешт, по праву считается Меккой термальных купален!

Современные люди, наслышаны о пользе термальных вод, но не знают КАК максимально получить лечебный эффект?

К сожалению, термальная вода, обладая целебными свойствами, имеет не только плюсы, но и минусы.

В купальне я расскажу о влиянии термальной воды в целом на организм, на восстановление ресурсов здоровья и о том, как вода способствует сохранению молодости.

Вы узнаете:

в какой последовательности необходимо погружаться в термальные бассейны, чтобы получить максимальную лечебную пользу от воды, а не только релакс и удовольствие.

когда и зачем необходимо посетить парную(если она не противопоказана по мед. показаниям).

какие омолаживающие процессы запускаются в организме в термальных купальнях и как их активизировать в дальнейшем.

как продлить целебное действие термальной воды в домашних условиях.

Я помогу Вам избежать негативного воздействия от термальной воды и при этом получить максимальную пользу именно для Вас!

Вдоволь понежась в термальных бассейнах, вы расслабитесь, отдохнете, восстановите свои силы, наполнитесь живительной силой Воды и Земли, и получите поистине райское наслаждение.