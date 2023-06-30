Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром

Попробовать азиатские деликатесы, переночевать на борту корабля и пролететь над деревьями

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Ответы на вопросы
Соединим в одном путешествии пляжный отдых, нотки экстрима и погружение в местную кухню. Будем наслаждаться солнцем на морском курорте Вьетнама, как император в давние времена.

Научимся выбирать ингредиенты для кулинарных шедевров и приготовим популярные азиатские блюда под руководством шеф-повара из Ханоя.

Посетим столицу, сочетающую в себе несколько культур, и живописную бухту Халонг, где переночуем на борту корабля. Приготовим спринг-роллы и попробуем ханойский кофе.

Прокатимся на зиплайне над кронами деревьев в парке джунглей, накупаемся в Южно-Китайском море и сможем каждый день лакомиться свежайшими дарами океана.
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Гастротур во Вьетнаме: мастер-классы, дегустация и местный рынок с шеф-поваром
Ближайшие даты:
30
июн
28
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур рассчитан на людей от 25 до 55 лет. Детей не берём.

Виза во Вьетнам для граждан России на срок до 15 дней — не нужна. Для граждан Казахстана, Украины и Республики Беларусь — оформляется по прилете.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нячанга, 12:05
Завершение: Аэропорт Нячанга, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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