Попробовать азиатские деликатесы, переночевать на борту корабля и пролететь над деревьями
Соединим в одном путешествии пляжный отдых, нотки экстрима и погружение в местную кухню. Будем наслаждаться солнцем на морском курорте Вьетнама, как император в давние времена.
Научимся выбирать ингредиенты для кулинарных шедевров и приготовим популярные азиатские блюда под руководством шеф-повара из Ханоя.
Посетим столицу, сочетающую в себе несколько культур, и живописную бухту Халонг, где переночуем на борту корабля. Приготовим спринг-роллы и попробуем ханойский кофе.
Прокатимся на зиплайне над кронами деревьев в парке джунглей, накупаемся в Южно-Китайском море и сможем каждый день лакомиться свежайшими дарами океана.
Научимся выбирать ингредиенты для кулинарных шедевров и приготовим популярные азиатские блюда под руководством шеф-повара из Ханоя.
Посетим столицу, сочетающую в себе несколько культур, и живописную бухту Халонг, где переночуем на борту корабля. Приготовим спринг-роллы и попробуем ханойский кофе.
Прокатимся на зиплайне над кронами деревьев в парке джунглей, накупаемся в Южно-Китайском море и сможем каждый день лакомиться свежайшими дарами океана.
Ближайшие даты:
30
июн
июн
28
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Тур рассчитан на людей от 25 до 55 лет. Детей не берём.
Виза во Вьетнам для граждан России на срок до 15 дней — не нужна. Для граждан Казахстана, Украины и Республики Беларусь — оформляется по прилете.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Нячанга, 12:05Завершение: Аэропорт Нячанга, 11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нячанге
Я в путешествиях с 2009 года. Живу сейчас во Вьетнаме - суммарно уже 2 года. Увидела 17 стран. Очень много путешествовала. С каждой новой страной и поездкой мои границы мира и восприятия становились существенно шире. Хотелось увидеть ещё больше, восхищаться красотой и новым! С 2019 начала устраивать поездки для друзей в разных странах. Сейчас уже делаю туры для всех желающих, для тех, кто хочет увидеть мир в новых красках и и расширить рамки восприятия) Занимаюсь духовным практиками.
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