Позвольте себе получить от отдыха в Нячанге чуть больше — почувствуйте себя настоящим путешественником и исследователем. Насладитесь удивительными вьетнамскими традициями и потрясающими речными пейзажами!
Ближайшие даты:
24
окт
окт
25
окт
окт
31
окт
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1
ноя
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ноя
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Что вас ожидает:
- Двухсотлетний дом и сад в китайском стиле
- Понагарские башни
- Река Кай
- Острова с домиком духов
- Куриный остров
- Католический собор в Нячанге
- Пагода Long Son
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Традиции Вьетнама формировались веками. Поэтому каждому, кто приезжает сюда, важно познакомиться с ними и посмотреть Нячанг не только как курорт. Ведь это город, где до сих пор есть уголки, в которых время будто замерло. Люди здесь ведут такой образ жизни, который вели их предки. Все это вы увидите, отправившись на обзорную экскурсию с мини-круизом по реке Кай.
- Прогулки на небольших речных островах, знакомства с простыми, открытыми и приветливыми жителями Нячанга — прекрасная возможность лучше узнать и понять традиции Вьетнама.
По вторникам и средам в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питьевая вода
- Все водные транспортировки
- Все входные билеты по программе
- Трансфер на 6-8 мест
- Русский гид
- Трансфер из отеля в Нячанге и обратно
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам и средам в 9:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании