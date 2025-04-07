в Новый Афон – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «в Новый Афон» в Сухуме, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
На машине
7 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
от 15 600 ₽ за всё до 8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
На машине
12 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Сухуму: от монастырей до озер
Индивидуальная экскурсия по Абхазии из Сухума. За один день вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете интересные факты и насладитесь местной кухней
Начало: Сухум
18 апр в 08:00
22 апр в 08:00
от 20 200 ₽ за всё до 8 чел.
Уютный Новый Афон
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный Новый Афон
Познакомиться с небольшим, но невероятно интересным и необычным городом - Из Сухума
Завтра в 10:00
18 апр в 10:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 апреля 2025
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Были с семьей в Абхазии впервые, конечно же захотелось посетить святую святых - Новый Афон. Спасибо большое гиду за проведенную экскурсию, и за особую внимательность к нам. Мы увидели много интересных и прекрасных мест, пополнили нашу копилку приятных воспоминаний
  • Л
    Людмила
    24 марта 2025
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Доброго времени суток!!! Ездили с подругой в Новый Афон. Поездка была прекрасно организована!!! Забрали нас с вокзала, и… … началось
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    наше знакомство с этой удивительной страной. Гидом у нас был - Данил. Нам очень понравилась поездка, организация, отношение, места которые мы успели посетить. Данил - это удивительный гид! Грамотная речь, интересный рассказ, его хочется слушать, с чувством юмора, внимателен! Водителем у нас тоже был Данил, водит очень замечательно, не нарушает правил дорожного движения! Впечатления от поездки остались самые яркие и приятные. Это тот вариант, когда хочется вернуться … и открывать новые места с этим же экскурсоводом! Спасибо огромное, всем кто организовал и помог осуществить это путешествие!!! Данилу, успехов и процветания!

  • Е
    Елена
    14 ноября 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем! Данил пунктуален, корректен, красноречив,
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    с ним спокойно, комфортно и интересно. По ходу маршрута, с учетом настроений, выбраны были идеальные локации, а посмотреть в Абхазии действительно есть что! Рекомендуем однозначно 👍

    Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем!
  • А
    Анастасия
    21 августа 2024
    Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
    Данил великолепен! Вежливый, внимательный, любящий свою историю и страну. Экскурсия была яркой, информативной, запоминающейся) Мы остались очень довольны. Хочется приезжать снова и увидеть новые локации в сопровождении Данила. Большое спасибо!
  • О
    Олеся
    14 августа 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Данил. Вы очень хороший гид и относитесь к своей работе очень ответственно!!!! Я хоть и сама вожу машину. но езда
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    по горным дорогам это совсем другие ощущения. Так вот. спасибо Вам большое что ни на одном участке нашего путешествия не возникло даже малейшего неприятного ощущения страха!!!! Все очень увлекательно. с юмором. легко!!!От мужа большое спасибо за знакомство с национальной кухней!!! Все очень понравилось!!!! Вам желаем только успехов в работе!!! Здоровья и счастья вашим близким!!!! Спасибо!

  • В
    Валерия
    28 июля 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Были на экскурсии с Даниилом! Все очень понравилось! Приятный собеседник и рассказчик! Рекомендуем всем всем всем💙

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «в Новый Афон»

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  6. Самое главное
  7. Набережная
  8. Новоафонский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "в Новый Афон" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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