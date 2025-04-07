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наше знакомство с этой удивительной страной. Гидом у нас был - Данил. Нам очень понравилась поездка, организация, отношение, места которые мы успели посетить. Данил - это удивительный гид! Грамотная речь, интересный рассказ, его хочется слушать, с чувством юмора, внимателен! Водителем у нас тоже был Данил, водит очень замечательно, не нарушает правил дорожного движения! Впечатления от поездки остались самые яркие и приятные. Это тот вариант, когда хочется вернуться … и открывать новые места с этим же экскурсоводом! Спасибо огромное, всем кто организовал и помог осуществить это путешествие!!! Данилу, успехов и процветания!