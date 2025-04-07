Индивидуальная
до 8 чел.
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
от 15 600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Сухуму: от монастырей до озер
Индивидуальная экскурсия по Абхазии из Сухума. За один день вы увидите ключевые достопримечательности, узнаете интересные факты и насладитесь местной кухней
Начало: Сухум
18 апр в 08:00
22 апр в 08:00
от 20 200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный Новый Афон
Познакомиться с небольшим, но невероятно интересным и необычным городом - Из Сухума
Завтра в 10:00
18 апр в 10:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 апреля 2025Были с семьей в Абхазии впервые, конечно же захотелось посетить святую святых - Новый Афон. Спасибо большое гиду за проведенную экскурсию, и за особую внимательность к нам. Мы увидели много интересных и прекрасных мест, пополнили нашу копилку приятных воспоминаний
- ЛЛюдмила24 марта 2025Доброго времени суток!!! Ездили с подругой в Новый Афон. Поездка была прекрасно организована!!! Забрали нас с вокзала, и… … началось
- ЕЕлена14 ноября 2024Экскурсию выбирала для знакомства с Абхазией в компании друзей. И безусловно угадала с вариантом, понравилось всем! Данил пунктуален, корректен, красноречив,
- ААнастасия21 августа 2024Данил великолепен! Вежливый, внимательный, любящий свою историю и страну. Экскурсия была яркой, информативной, запоминающейся) Мы остались очень довольны. Хочется приезжать снова и увидеть новые локации в сопровождении Данила. Большое спасибо!
- ООлеся14 августа 2024Данил. Вы очень хороший гид и относитесь к своей работе очень ответственно!!!! Я хоть и сама вожу машину. но езда
- ВВалерия28 июля 2024Были на экскурсии с Даниилом! Все очень понравилось! Приятный собеседник и рассказчик! Рекомендуем всем всем всем💙
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «в Новый Афон»
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