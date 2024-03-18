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экскурсию старую нефтяную вышку из дерева, обозрели снаружи великолепное творчество Иракского арихитектора - музей Г. Алиева, посетили место падения героев фильма Бриллиантовая рука. Гид рассказал также нам о национальных блюдах Азербайджана (кутаб, хинкали по-азербайджански, Пети по Шекински и др), которые мы на следующий день опробовали в местном кафе. Экскурсия проводилась на комфортном автомобиле Тофика и в старой части города -пешком. Тофик рассказал нам также историю создания Девичьей башни и про другие достопримечательности Старого Баку. В Новой части Баку очень поразила Архитектура современного строительства многоквартирных домов с фасадами "под старину" (Французский квартал, Британский квартал). Познавательная и неутомительная 3 часовая экскурсия позволит гостям Баку из России получить общее впечатление от столицы Азербайджана. Всем советую этого Гида.