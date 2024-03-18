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Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
от €142 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€70 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина18 марта 2024Супер гид! Было очень познавательно, интересно и позитивно! Советуем всем!!!
- ТТатьяна2 марта 2024Отличный вариант для времяпрепровождения между ожиданием стыковочного рейса. С Лалой узнаете интересные места Баку, историю, местный менталитет. Она приветливая, доброжелательная
- ЛЛюбовь21 февраля 2024Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы посетили за 3 часовую
- ССергей9 февраля 2024Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
- ННаталья7 февраля 2024Баку прекрасен, удивителен и дружелюбен! Все его красоты и достоинства нам открыла Лала, которая также прекрасна и дружелюбна, как ее
- ДДарья4 января 2024Салех лучший гид по городу, мы встретили много его коллег и сделали свои выводы! Человек приехал за нами в 5
- ТТатьяна18 сентября 2023Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город и замечательный экскурсовод! Тофи
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Из аэропорта по Баку»
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