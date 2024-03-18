Из аэропорта по Баку – экскурсии в Баку

Найдено 6 экскурсий в категории «Из аэропорта по Баку» в Баку на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
180 за всё до 6 чел.
Баку - первое впечатление
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
от 150 за всё до 6 чел.
Баку для транзитных путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Баку для транзитных путешественников
Трансфер из аэропорта и обратно + авто-пешеходная обзорная экскурсия по столице Азербайджана
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
от 142 за всё до 3 чел.
Трансфер-экскурсия по Баку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
140 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от 130 за всё до 10 чел.
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
70 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    18 марта 2024
    Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
    Супер гид! Было очень познавательно, интересно и позитивно! Советуем всем!!!
  • Т
    Татьяна
    2 марта 2024
    Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
    Отличный вариант для времяпрепровождения между ожиданием стыковочного рейса. С Лалой узнаете интересные места Баку, историю, местный менталитет. Она приветливая, доброжелательная
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    и открытая. Пройдете по старым атмосферным улочкам и попробуете местную кухню, получите ответы почти на все свои вопросы, если они у вас возникнут. В общем - впечатление о городе и стране соберется в яркий запоминающийся пазл) Лале - огромное спасибо!

  • Л
    Любовь
    21 февраля 2024
    Баку - первое впечатление
    Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы посетили за 3 часовую
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    экскурсию старую нефтяную вышку из дерева, обозрели снаружи великолепное творчество Иракского арихитектора - музей Г. Алиева, посетили место падения героев фильма Бриллиантовая рука. Гид рассказал также нам о национальных блюдах Азербайджана (кутаб, хинкали по-азербайджански, Пети по Шекински и др), которые мы на следующий день опробовали в местном кафе. Экскурсия проводилась на комфортном автомобиле Тофика и в старой части города -пешком. Тофик рассказал нам также историю создания Девичьей башни и про другие достопримечательности Старого Баку. В Новой части Баку очень поразила Архитектура современного строительства многоквартирных домов с фасадами "под старину" (Французский квартал, Британский квартал). Познавательная и неутомительная 3 часовая экскурсия позволит гостям Баку из России получить общее впечатление от столицы Азербайджана. Всем советую этого Гида.

    Замечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. МыЗамечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. МыЗамечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. МыЗамечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. МыЗамечательный Гид по Баку Тофик показал нам как Новый Баку так и старую часть города. Мы
  • С
    Сергей
    9 февраля 2024
    Баку - первое впечатление
    Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
    Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!Благодарю, Тоф, за супер экскурсию! Было интересно, красиво, вкусно!
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2024
    Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
    Баку прекрасен, удивителен и дружелюбен! Все его красоты и достоинства нам открыла Лала, которая также прекрасна и дружелюбна, как ее
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    любимый город❤️ Интересно, с любовью она провела с нами 8 часов экскурсии. Мы очарованы Баку❤️ Лала, спасибо огромное за Ваше гостеприимство, доброту и интереснейшее путешествие ❤️ До новых встреч

  • Д
    Дарья
    4 января 2024
    Баку для транзитных путешественников
    Салех лучший гид по городу, мы встретили много его коллег и сделали свои выводы! Человек приехал за нами в 5
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    утра в аэропорт, сделал экскурсию как на машине так и пешком, мы в нужное время попали в нужное место, встретили рассвет в городе на высоте! Дал много интересных фактов, при чем все в виде живой беседы. Очень важно когда человек знает город изнутри и рассказывает свой опыт, а не то что он прочитал в книге! Мы остались в восторге и обязательно вернемся!

  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2023
    Баку - первое впечатление
    Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город и замечательный экскурсовод! Тофи
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    встретил нас в аэропорту и,до заселения в отель, мы проехали по городу, останавливались в значимых и интересных местах! Тоф интересный рассказчик и отвечал на все наши вопросы! С удовольствием продолжим прогулки по Старому городу завтра, а сегодня все было чудесно!

    Сегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный городСегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный городСегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный городСегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный городСегодня у нас с мужем произошло первое знакомство с Баку! Мы были очень впечатлены! Прекрасный город

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Из аэропорта по Баку»

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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Из аэропорта по Баку" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 180. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Из аэропорта по Баку», 22 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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