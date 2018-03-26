3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы начнем с Иерусалимской улицы, где среди мрачных готических построек красуется синагога в роскошном мавританском стиле. Поговорим об истории района, о синагоге и отправимся по улицам старой Праги в отдельный город со своими тайнами и порядками – в еврейский квартал Йозефоф.

Здесь вы узнаете, где спрятаны останки искусственного человека, за какой могилой еврейского кладбища так неустанно наблюдало КГБ, почему писатель-мистик Франц Кафка пытается вылезти из собственного тела, какие предметы окружали евреев на протяжении будней и праздников, почему служители Рейха так бережно сохраняли и обогащали ценности гетто и многое другое.