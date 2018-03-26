3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем с Иерусалимской улицы, где среди мрачных готических построек красуется синагога в роскошном мавританском стиле. Поговорим об истории района, о синагоге и отправимся по улицам старой Праги в отдельный город со своими тайнами и порядками – в еврейский квартал Йозефоф.
Здесь вы узнаете, где спрятаны останки искусственного человека, за какой могилой еврейского кладбища так неустанно наблюдало КГБ, почему писатель-мистик Франц Кафка пытается вылезти из собственного тела, какие предметы окружали евреев на протяжении будней и праздников, почему служители Рейха так бережно сохраняли и обогащали ценности гетто и многое другое.
Организационные детали
В стоимость не включен входной билет в комплекс еврейских музеев (18 евро). Приобретается по желанию.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Захватывающая и необычная экскурсия по Праге! Время прошло незаметно. Экскурсия прошла в приятной атмосфере непринужденной беседы. Поиск уникальных архитектурных жемчужин еврейской Праги захватывает и оставляет приятное впечатление от города и экскурсовода.
Спасибо большое, Алина! и до новых встреч!
Ольга
16 января 2015
Экскурсовод - очень приятная девушка, но этого не достаточно чтобы впечатление от экскурсии было ярким. От индивидуальной экскурсии ожидаешь именно этого, а сведения полученные о Еврейской истории Праги были искаженными, не полными. Вообщем, поверхностно. Мне есть с чем сравнивать, так как пришлось сходить на такую же экскурсию с лицензионным гидом. Пишу откровенно, так как в путешествии очень жаль и времени и сил, потраченных не эффективно, да и деньги не малые. Разочарование - это то чего меньше всего ждешь в путешествии. Желаю этом гиду повысить свою квалификацию и дарить радость туристам!
Евгения
30 декабря 2014
Хочу сказать большое спасибо Алине! :) Спасибо Вам, что вошли в наше положение и смогли провести замечательную экскурсию "Еврейская история Праги" на двух языках: английском и русском. Экскурсия очень интересная и необычная.Это именно то, что мы и хотели:) У нас остались только самые приятные впечатления о Праге. Как будем снова в Ваших краях, обязательно обратимся еще раз. Удачи Вам и всех благ!
Удивиться современным скульптурам и открыть для себя другую сторону города, знакомясь с его историей
Что скрывается за помпезными фасадами? Мы прогуляемся секретными закоулками и отыщем необычные памятники. Вы увидите скульптуры скандального автора Давида Черни и экспозицию работ выпускников европейских художественных училищ, а также откроете для себя немало интересных фактов из истории столицы.
Вы уже несколько дней в Праге и вам кажется, что вы обошли ее закоулки вдоль и поперек? Любите головоломки, где нужно решить ребусы, чтобы пройти на следующий уровень? Любите гулять по старым городам с путеводителем в руках и представлять, как оно было когда-то? Тогда вам понравится увлекательная квест-экскурсия по Праге.
Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест
Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Заглянуть в старинные синагоги, увидеть необычные скульптуры и познакомиться с историей общины
Территория бывшего еврейского гетто — одна из самых таинственных частей города, кладезь городских легенд. Вы увидите старинные синагоги, стены которых хранят увидительные истории, и скульптуры лучших мастеров, а также прогуляетесь по старинному кладбищу.
Попасть в знакомые места неожиданным путем и по-новому взглянуть на город
Вы уже посмотрели на обе городские площади, восхитились астрономическими часами и святым Вацлавом во всех его ипостасях и даже влезли на какую-нибудь из башен, но все равно испытываете странное чувство, будто чего-то не понимаете про Прагу? Тогда приглашаю на экскурсию по дворам и подворотням!