Pangea. Team проводит ещё 4 экскурсии

Pangea. Team – Гид из Праги

Увлекательная поездка в Саксонию, где сохранились древние города и замки 🏰.



Вы увидите памятники Средневековья в городе Майсен, расположенный в долине Эльбы.



Здесь сохранились готический собор XIII века, замок Альбрехтсбург, заложенный в X веке, первая в Европе мануфактура по производству фарфора и многое другое.



В замке Веезенштайн вы удивитесь тому, сколько всего вмещает цитадель.



За 800 лет и несколько реконструкций здесь появилось множество совершенно разных этажей и залов.