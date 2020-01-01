Pangea. Team проводит ещё 4 экскурсии

Маршрут экскурсии 🧭 08:00 - 10:00 Трансфер в Майсен
10:00 - 15:00 Прогулка 👣 по городу, свободное время
15:00 - 15:15 Трансфер до замка Везенштайн
Прекрасный замок 🏰 Везенштейн с чудным парком порадует не только своей интересной экспозицией, но и вкуснейшим местным пивом, аналог которому еще нужно поискать.
17:30 - 19:00 Трансфер в Прагу
Что входит
- Сопровождение гида
- Транспортное обслуживание
- Радио-экскурсионное оборудование
Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пороховые ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Pangea. Team
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