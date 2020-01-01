Pangea. Team проводит ещё 4 экскурсии

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Майсен и замок Веезенштайн

Pangea. Team
Pangea. Team – Гид из Праги
Увлекательная поездка в Саксонию, где сохранились древние города и замки 🏰.

Вы увидите памятники Средневековья в городе Майсен, расположенный в долине Эльбы.

Здесь сохранились готический собор XIII века, замок Альбрехтсбург, заложенный в X веке, первая в Европе мануфактура по производству фарфора и многое другое.

В замке Веезенштайн вы удивитесь тому, сколько всего вмещает цитадель.

За 800 лет и несколько реконструкций здесь появилось множество совершенно разных этажей и залов.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €49 за человека

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Майсен и замок Веезенштайн
Майсен и замок Веезенштайн
Маршрут экскурсии 🧭 08:00 - 10:00 Трансфер в Майсен
10:00 - 15:00 Прогулка 👣 по городу, свободное время
15:00 - 15:15 Трансфер до замка Везенштайн
Прекрасный замок 🏰 Везенштейн с чудным парком порадует не только своей интересной экспозицией, но и вкуснейшим местным пивом, аналог которому еще нужно поискать.
17:30 - 19:00 Трансфер в Прагу
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Транспортное обслуживание
  • Радио-экскурсионное оборудование
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Пороховые ворота
Майсен и замок Веезенштайн
Майсен и замок Веезенштайн
Майсен и замок Веезенштайн
Майсен и замок Веезенштайн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Pangea. Team
Pangea. Team
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