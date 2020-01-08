7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день. Эта экскурсия испортила нам все первое впечатление о Праге из-за организации. Мы заранее спланировали свою поездку, забронировали экскурсию (оплатили аванс), хотели увидеть основные достопримечательности структурированно и от знающего человека. Экскурсия должна была быть автобусной (это удобно, т.к. всю Прагу и ее красоты пешком не обойти за короткое время). Наша поездка как раз была недолгосрочной, и конечно, нам хотелось увидеть как можно больше.

В итоге прибыв к месту назначения (Вацлавская площадь, памятник на коне), где было все перекрыто из-за стихийного митинга, нам пришлось оббегать всю площадь 5 раз и понервничать. Никакого гида мы так и не нашли. Телефоны в роуминге, связи нет, местная девушка нам одолжила телефон для звонка и оказалось, что нашу экскурсию отменили! Просто взяли и отменили! При этом получив предоплату. И даже не поставили человека в назначенное время в назначенное место, который бы просто мог сообщить об отмене экскурсии! Мы сориентировались, нашли офис, пришли разбираться и тогда, не извиняясь, нам предоставили взамен (по нашему настоянию) экскурсию "Мистическая Прага" - вечернюю пешую!!! Деваться было некуда, взяли хотя бы "Мистическую Прагу", к гиду вопросов нет, Антонина провела прекрасную экскурсию, но это совершенно не то, что мы хотели. Пешком нельзя дойти с Вацлавской площади до Пражского града и т.д. Город мы так и не узнали, пришлось в последний день галопом самостоятельно осваивать старую Прагу - Карлов мост, Пражский град и т.д. - а это было самое красивейшее и интересное в Праге!!!

Вернувшись в отель по вай фай мы уже обнаружили на почте сообщения о том, что экскурсию отменили, но причиной было названо недостаточное количество человек и митинг. Я считаю, что это просто отвратительное отношение!!!! Если заказчик хочет отменить участие на экскурсии он должен сделать это как минимум за 5 дней до назначенного времени. Если компания отменяет экскурсию - они считают, что могут сделать это за 3 часа до?! А вы не думаете, что люди летят в самолете, потом добираются до гостиницы и им не до ваших e-mail сообщений!!!!

Я считаю, что с нами просто поступили по-свински, испортили нам весь день и настроение!!!!

С организацией встречи туристов на Трипстере явные проблемы! Не советую заранее бронировать такие экскурсии! Лучше непосредственно в Праге!

До сих пор злюсь и негодую!