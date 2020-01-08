7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По вечерней Праге на автобусе

Увидеть, как живёт средневековый город при свете фонарей, и познакомиться с его историей

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Как прекрасно сияет древняя Прага в вечернее и ночное время! Вы проникнетесь атмосферой старинного шарма, разглядывая знаковые места столицы из окна автобуса.

Вацлавская и Староместская площади, район модерна Королевские Винограды, Карлов мост, Пражский Град и Танцующее здание — рассматривая главные достопримечательности и слушая мои рассказы, вы узнаете всё о жизни и судьбе города тысячи шпилей.
19 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии7 отзывов
3.57
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе

Что вас ожидает

Поездка в прошлое
Средневековые шедевры, королевские резиденции, памятники знаменательных событий — пражские постройки поразят вас великолепием и воспоминаниями, которые они хранят на протяжении столетий. Наш маршрут охватит следующие локации:

  • Вацлавская площадь — от конного рынка 14-го столетия до административного центра Праги в 21 веке. Вы познакомитесь с перипетиями судьбы этого места.
  • Национальный музей — здание в стиле неоренессанса порадует любителей монументальной архитектуры.
  • Карлова площадь — одна из крупнейших исторических площадей Европы. Вы узнаете, когда она появилась, что располагалось здесь в Средневековье и почему на площади открыли университет.
  • Национальный театр — самый большой в стране. Я расскажу, почему чехи так гордятся этим местом и какие горести пережил театр в самом начале своего пути.
  • Пражский Град — обитель чешских королей, а ныне — резиденция президента. На смотровой площадке вам откроется панорама ослепительного ночного города.
  • Еврейский квартал — хранитель всех трагедий народа на чешской земле. Я поделюсь с вами тайнами этого непростого места: когда построили квартал, кто стал его символом и чем район живёт сегодня.
  • Староместская площадь — сердце Старого города. Здесь мы остановимся, чтобы вы получше рассмотрели знаменитые астрономические часы Орлой.

Исторические факты и занимательные детали
На моей экскурсии вы не услышите городские легенды и байки о местных жителях. Зато проследите все этапы чешских хроник. Я раскрою вам множество секретов: как в шутку называют чехи Танцующее здание, чем примечателен храм Святой Людмилы, почему в Праге появилась Голодная Стена, в честь кого Концертный зал города назвали Рудольфинум и где расположена самая дорогая улица страны.

Организационные детали

  • Во время поездки запланированы несколько остановок
  • Экскурсия заканчивается на Площади Республики
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе
По вечерней Праге на автобусе

Экскурсия проводится ежедневно в 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Худшая экскурсия. Гид не умеет интересно и правильно подать материал, все сбивчиво и отрывисто. В некоторых исторических фактах, заявленных гидом, засомневался. Дома погуглил - действительно, гид говорил неправду. В общем, все не то и все не так. Зря потраченные время и финансы.
8 января 2020
Добрый день,
были на экскурсии 01.01.2020 года. Гидом был Роман, экскурсия прошла очень ненавязчиво и интересно. Для первого знакомства с городом подойдет отлично, после неё можно определится куда еще интересно сходить. Отдельно спасибо Роману за возможность посмотреть праздничный салют :)
19 ноября 2019
Добрый день. Эта экскурсия испортила нам все первое впечатление о Праге из-за организации. Мы заранее спланировали свою поездку, забронировали экскурсию (оплатили аванс), хотели увидеть основные достопримечательности структурированно и от знающего человека. Экскурсия должна была быть автобусной (это удобно, т.к. всю Прагу и ее красоты пешком не обойти за короткое время). Наша поездка как раз была недолгосрочной, и конечно, нам хотелось увидеть как можно больше.
В итоге прибыв к месту назначения (Вацлавская площадь, памятник на коне), где было все перекрыто из-за стихийного митинга, нам пришлось оббегать всю площадь 5 раз и понервничать. Никакого гида мы так и не нашли. Телефоны в роуминге, связи нет, местная девушка нам одолжила телефон для звонка и оказалось, что нашу экскурсию отменили! Просто взяли и отменили! При этом получив предоплату. И даже не поставили человека в назначенное время в назначенное место, который бы просто мог сообщить об отмене экскурсии! Мы сориентировались, нашли офис, пришли разбираться и тогда, не извиняясь, нам предоставили взамен (по нашему настоянию) экскурсию "Мистическая Прага" - вечернюю пешую!!! Деваться было некуда, взяли хотя бы "Мистическую Прагу", к гиду вопросов нет, Антонина провела прекрасную экскурсию, но это совершенно не то, что мы хотели. Пешком нельзя дойти с Вацлавской площади до Пражского града и т.д. Город мы так и не узнали, пришлось в последний день галопом самостоятельно осваивать старую Прагу - Карлов мост, Пражский град и т.д. - а это было самое красивейшее и интересное в Праге!!!
Вернувшись в отель по вай фай мы уже обнаружили на почте сообщения о том, что экскурсию отменили, но причиной было названо недостаточное количество человек и митинг. Я считаю, что это просто отвратительное отношение!!!! Если заказчик хочет отменить участие на экскурсии он должен сделать это как минимум за 5 дней до назначенного времени. Если компания отменяет экскурсию - они считают, что могут сделать это за 3 часа до?! А вы не думаете, что люди летят в самолете, потом добираются до гостиницы и им не до ваших e-mail сообщений!!!!
Я считаю, что с нами просто поступили по-свински, испортили нам весь день и настроение!!!!
С организацией встречи туристов на Трипстере явные проблемы! Не советую заранее бронировать такие экскурсии! Лучше непосредственно в Праге!
До сих пор злюсь и негодую!
4 мая 2019
Все вроде бы неплохо, но как говорят про еду, пресная, так и про эту экскурсию можно так сказать. Не хватает заинтересованности Гида, любви к своей профессии, «глаз не горит».
15 апреля 2019
Достойная экскурсия. Адекватный гид. Интересно рассказывает. Все отлично
15 апреля 2019
Все хорошо, очень приятная была экскурсия. Единственное замечание - не было понятно, как узнавать нашего гида. Т.е. мы как бы бронировали от трипстера, а табличка была от туркомпании, которая не упоминалась нигде. Если бы я не вчиталась в емейл гида, который был указан, в рассылке, мы бы долго кругами вокруг памятника ходили ) А так все отлично.
1 апреля 2019
экскурсия понравилась!

Александра проводит ещё 8 экскурсий

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