Приготовьтесь бояться этой трехчасовой экскурсии по Праге! Ваш проводник вы пройдете через известные и менее известные улицы и переулки этого древнего города после наступления темноты. Вы услышите легенду об отрезанной руке в церкви Св. Якова и рассказ о красивой Лауре, которая потеряла голову.

Ваш гид расскажет вам о любимой истории о привидениях о юном турке из Унгельта и религиозной легенде о младенце Иисусе Праге. Вы услышите рассказы о сокровищах в Праге и о многих захватывающих сказках.

В туре вы пройдете от улицы Народни до улицы Наршикопе, увидев церковь Святого Иакова по дороге. Затем вы отправитесь в Унгельт и церковь Тына и на старую городскую площадь, где вы увидите старую ратушу и знаменитые астрономические часы.

Ваш гид проведет вас через Карлов мост, а затем на прогулку по Велкопржеворской площади и по Кармелицкой улице. Вы увидите церковь Богоматери Победоносца, меньший город и церковь Святого Николая.

Экскурсия также проведет вас через еврейский квартал, остановившись на старом еврейском кладбище - до того, как закончится на старой городской площади.