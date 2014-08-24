Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Услышьте захватывающие рассказы о темной стороне города
Посетите Староместскую площадь после наступления темноты
Смотрите знаменитые астрономические часы
Откройте для себя еврейский квартал и кладбище
Приготовьтесь бояться этой трехчасовой экскурсии по Праге! Ваш проводник вы пройдете через известные и менее известные улицы и переулки этого древнего города после наступления темноты. Вы услышите легенду об отрезанной руке в церкви Св. Якова и рассказ о красивой Лауре, которая потеряла голову.
Ваш гид расскажет вам о любимой истории о привидениях о юном турке из Унгельта и религиозной легенде о младенце Иисусе Праге. Вы услышите рассказы о сокровищах в Праге и о многих захватывающих сказках.
В туре вы пройдете от улицы Народни до улицы Наршикопе, увидев церковь Святого Иакова по дороге. Затем вы отправитесь в Унгельт и церковь Тына и на старую городскую площадь, где вы увидите старую ратушу и знаменитые астрономические часы.
Ваш гид проведет вас через Карлов мост, а затем на прогулку по Велкопржеворской площади и по Кармелицкой улице. Вы увидите церковь Богоматери Победоносца, меньший город и церковь Святого Николая.
Экскурсия также проведет вас через еврейский квартал, остановившись на старом еврейском кладбище - до того, как закончится на старой городской площади.
Ответы на вопросы
Что входит
Руководство экспертов
Что не входит
Входные билеты
Ужин
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
24 авг 2014
Маршрут очень интересен, чтобы познакомиться и увидеть ночную Прагу, что замечательно. Жалко, что я попросил гида на испанском языке, но за несколько часов до начала маршрута они сказали мне, что испанский гид заболел, и что если я не возражаю, сделать это с гидом на английском языке. Я все равно записался, и гид Ева был великолепен. Я полностью рекомендую это.
P
Pia
10 мая 2019
leider hatten wir diese Tour auf Deutsch gebucht, die Führerin sprach nur englisch, mit etwas Sprachkenntnis konnte man schon verstehen was sie sagte. Sie war auch sehr bemüht langsam zu sprechen. Wir waren in der Gruppe nur zu viert, somit konnte sie sich gut auf den einzelnen einstellen. Am Ende der Führung sprach sie sogar mit etwas Hilfe mehr deutsch. Meine Empfehlung: bitte nicht mehr als deutsche Tour verkaufen.
R
Ross
6 сен 2017
Great tour and the tour guide Zdenek is brilliant. His knowledge is top class. The only bad side is the price as you can get pretty much the same thing with discover Prague on a free walking tour. You are expected to leave a tip but that's up to you how much. Would still recommend this to get a more in depth knowledge and if your like me you will get lucky enough to be the only one on the tour