Вадим проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Монастырь Саввина

Проехав по Адриатическому шоссе, мы доберёмся до переправы через залив и отправимся вдоль его живописного побережья в сторону Герцегновской Ривьеры. Именно здесь вы откроете для себя шедевр архитектуры далматинского барокко — Саввинский Успенский монастырь. Его называют «Душой Боки Которской». Вы осмотрите церкви, из которых он состоит, а для верующих настоятель монастыря вынесет ковчежец с частицами мощей святых.

Прибрежный городок Пераст

По прибытии в город мы прогуляемся по его улице-набережной. Вдоль неё в эпоху Венецианской республики были построены храмы и дворцы местных аристократов, которыми вы полюбуетесь. Здесь же перед вами предстанет самая высокая колокольня на юге Адриатики, на которую по желанию можно будет подняться. На прогулке я расскажу о том, как с Перастом связаны русские моряки, с какого момента город стал центром мореходства, а также о других любопытных моментах.

Госпа-од-Шкрпьела

Единственный рукотворный остров Адриатики достоин того, чтобы его посетить. Туда мы и отправимся на катере. Вы узнаете, что подвигло местных жителей на сооружение острова и почему его досыпают и в наше время. Здесь мы посетим храм с чудотворной иконой и музей с необычными экспонатами. В музее рассмотрим знаменитую икону, вышитую с использованием золотых шёлковых ниток и — что любопытно — волос вышивальщицы.

Котор — город до н.э.

В древнем Которе архитектура приоткроет для вас ветхое прошлое города. Вы восхититесь собором св. Трифона — старейшей действующей святыней в юго-восточной Адриатике, он даже старше собора Парижской Богоматери! Следом увидите храмы Св. Николая (ХХ в.) и Св. Луки (ХI в.). По ходу я расскажу о праздниках города и его старинных традициях, а также отвечу на любые ваши вопросы.