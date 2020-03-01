Вадим проводит ещё 8 экскурсий

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По крупнейшей бухте Адриатики с заездом в Саввинский монастырь, Пераст, Котор и на остров Богородицы

Вадим
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Вадим – ваш гид
Путешествие вдоль Боко-Которского залива не только подарит незабываемые средиземноморские пейзажи, но и передаст атмосферу античности региона, а также даст возможность прикоснуться к древнейшим святыням Черногории.

На экскурсии я расскажу самое интересное о городах, которые мы посетим, и разбавлю факты старинными легендами края.
€120
108 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы

Что вас ожидает

Монастырь Саввина
Проехав по Адриатическому шоссе, мы доберёмся до переправы через залив и отправимся вдоль его живописного побережья в сторону Герцегновской Ривьеры. Именно здесь вы откроете для себя шедевр архитектуры далматинского барокко — Саввинский Успенский монастырь. Его называют «Душой Боки Которской». Вы осмотрите церкви, из которых он состоит, а для верующих настоятель монастыря вынесет ковчежец с частицами мощей святых.

Прибрежный городок Пераст
По прибытии в город мы прогуляемся по его улице-набережной. Вдоль неё в эпоху Венецианской республики были построены храмы и дворцы местных аристократов, которыми вы полюбуетесь. Здесь же перед вами предстанет самая высокая колокольня на юге Адриатики, на которую по желанию можно будет подняться. На прогулке я расскажу о том, как с Перастом связаны русские моряки, с какого момента город стал центром мореходства, а также о других любопытных моментах.

Госпа-од-Шкрпьела
Единственный рукотворный остров Адриатики достоин того, чтобы его посетить. Туда мы и отправимся на катере. Вы узнаете, что подвигло местных жителей на сооружение острова и почему его досыпают и в наше время. Здесь мы посетим храм с чудотворной иконой и музей с необычными экспонатами. В музее рассмотрим знаменитую икону, вышитую с использованием золотых шёлковых ниток и — что любопытно — волос вышивальщицы.

Котор — город до н.э.
В древнем Которе архитектура приоткроет для вас ветхое прошлое города. Вы восхититесь собором св. Трифона — старейшей действующей святыней в юго-восточной Адриатике, он даже старше собора Парижской Богоматери! Следом увидите храмы Св. Николая (ХХ в.) и Св. Луки (ХI в.). По ходу я расскажу о праздниках города и его старинных традициях, а также отвечу на любые ваши вопросы.

Организационные детали

  • По вашему желанию в эту экскурсию можно добавить посещение Старой Будвы, Тивата, Рисана.
  • Программу можно дополнить походом в ресторан с местной кухней. Ресторанов в Боке Которской очень много — на любой вкус и кошелёк.
  • Время проведения экскурсии может меняться (уточняйте в переписке).
  • В стоимость прогулки входят услуги гида и входной билет в храм. При желании могу предоставить автомобиль с водителем. Стоимость машины с топливом, паркингами, паромной переправой — 80 евро/до 3-х пассажиров; 120 евро/минивен на 7 пассажиров. Также возможна аренда микроавтобуса или автобуса, в этом случае стоимость оговаривается отдельно.
  • В стоимость экскурсии не включено:
    — входные билеты
    — обед
    — дегустация
    — билет на катер до острова Богородица на рифе (5 евро/чел).
  • При посещении храмов должны быть покрыты грудь, колени и плечи.
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!
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