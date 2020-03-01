Экскурсии по каньонам Черногории из Будвы

Что вас ожидает

Каньон реки Тара, мост Джурджевича и монастырь Морача

Выехав утром с побережья, мы отправимся в сторону завораживающего севера Черногории. Проехав древний Цетинье и столичную Подгорицу, вы увидите дикие и величественные пейзажи каньона реки Морача и рассмотрите одноименный монастырь. Заложенный в 13 веке, он неоднократно разрушался турками, но всякий раз восстанавливался местным населением. Далее я покажу «визитные карточки» Черногории: второй по глубине в мире каньон реки Тара и проложенный через него арочный мост Джурджевича, удивительную историю которого я обязательно расскажу.

Черное озеро, перевал Седло и национальный парк Дурмитор

Мы остановимся в симпатичном городке Жабляк с соснами и деревянными домиками в стиле швейцарских шале. Здесь вы сможете подкрепиться знаменитой черногорской ягнятиной «Из под Сача». А после обеда отправитесь по красивой лесной дорожке на Черное озеро. Следом вас ждут захватывающие пейзажи и дикие пастбища национального парка Дурмитор и перевал Седло с одноименной горой!

Боко-Которский залив и панорама вечерней Будвы

Обратная дорога на побережье пройдет через города Никшич и Боко-Которский залив, который мы переплывем на пароме. К Будве мы спустимся уже поздним вечером: вам надолго запомнится ее облик с высоты птичьего полета, с миллионами огней на фоне Адриатического моря.