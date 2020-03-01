Экскурсии по каньонам Черногории из Будвы

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Каньон реки Тара, горные озера и перевалы, национальные парки и мост Джурджевича за один день

Антон
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Антон – ваш гид
Северная часть Черногории покорит вас нетронутой природой, чистым воздухом, высокими горными пиками и глубокими каньонами.

Вы насладитесь захватывающими видами с лучших смотровых площадок страны, искупаетесь в горных озерах и услышите самое интересное о местных традициях, истории и менталитете.
€300
270 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории

Что вас ожидает

Каньон реки Тара, мост Джурджевича и монастырь Морача
Выехав утром с побережья, мы отправимся в сторону завораживающего севера Черногории. Проехав древний Цетинье и столичную Подгорицу, вы увидите дикие и величественные пейзажи каньона реки Морача и рассмотрите одноименный монастырь. Заложенный в 13 веке, он неоднократно разрушался турками, но всякий раз восстанавливался местным населением. Далее я покажу «визитные карточки» Черногории: второй по глубине в мире каньон реки Тара и проложенный через него арочный мост Джурджевича, удивительную историю которого я обязательно расскажу.

Черное озеро, перевал Седло и национальный парк Дурмитор
Мы остановимся в симпатичном городке Жабляк с соснами и деревянными домиками в стиле швейцарских шале. Здесь вы сможете подкрепиться знаменитой черногорской ягнятиной «Из под Сача». А после обеда отправитесь по красивой лесной дорожке на Черное озеро. Следом вас ждут захватывающие пейзажи и дикие пастбища национального парка Дурмитор и перевал Седло с одноименной горой!

Боко-Которский залив и панорама вечерней Будвы
Обратная дорога на побережье пройдет через города Никшич и Боко-Которский залив, который мы переплывем на пароме. К Будве мы спустимся уже поздним вечером: вам надолго запомнится ее облик с высоты птичьего полета, с миллионами огней на фоне Адриатического моря.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто с кондиционером
  • В стоимость не включено: билет в парк Дурмитор — 3 евро с человека, еда и напитки
  • Если вас больше четырех человек, стоимость экскурсии составит 410 евро (микроавтобус до 9 человек)
  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега
Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории
Большое путешествие на север Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Меня зовут Антон. Мне 32 года. Я профессиональный гид, закончил Академию знаний в Будве. За пять лет жизни в Черногории освоил местный язык, влюбился в национальную кухню и узнал много тайных мест с завораживающими видами. Я творческая натура: люблю древнюю архитектуру, литературу, историю и музыку. Экскурсии провожу на позитиве, с юмором и харизмой. С радостью поделюсь с вами нетронутой природой, традициями и культурой Черногории!
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Экскурсии по каньонам Черногории из Будвы

Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озероКаньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озероКаньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
300 за экскурсию
13 часов
26 отзывов
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
Из Будвы мы отправимся в сторону материковой части Черногории — именно здесь среди гор затерялись живописные каньоны рек Тара, Морача и Сушица, лесные склоны и озера парка Дурмитор, старинные монастыри и высокогорный город Жабляк. За один день вы увидите красивейшие уголки центральной и северной Черногории, сделаете невероятные снимки и по-настоящему влюбитесь в первозданную природу этих мест.
На север ЧерногорииНа север ЧерногорииНа север Черногории
250 за экскурсию
13 часов
7 отзывов
Посетить каньон Тары и Жабляк, преодолеть перевалы Дурмитора и насладиться красотой Пивского озера
Слово «горы» не случайно оказалось в названии нашей страны — регион славится своей необыкновенной природой. Во время поездки вы полюбуетесь головокружительными ландшафтами, побываете на смотровых площадках, увидите каньон реки Тара и искупаетесь в озерах удивительного цвета. А еще посетите древние монастыри и мост Джурджевича, который гармонично дополнил пейзаж.
Национальный парк «Биоградская гора»Национальный парк «Биоградская гора»Национальный парк «Биоградская гора»
160 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Дикая природа, пикник на озере, горный город Колашин и монастырь Морача
Вы побываете в одном из последних нетронутых лесопарков Европы — национальном парке «Биоградская гора». Познакомитесь с богатой флорой и фауной комплекса, увидите самое высокое озеро в Черногории, покатаетесь на лодочке и пройдете по тропинкам древнего красивого леса. На территории парка можно будет организовать атмосферный пикник с национальными закусками и шашлыком. Также по пути мы заедем в горный город с фонтанами, работающими круглый год, старинную обитель и живописный каньон Морача.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопадеСкадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопадеСкадарское озеро, Риека Црноевича и обед на водопаде
150 за экскурсию
7 часов
7 отзывов
Невероятные пейзажи Балканского полуострова и отголоски средневековой Черногории
Этот маршрут создан для тех, кто хочет познакомиться с красивейшим озером Балкан и его живописными окрестностями. Вы насладитесь дикой нетронутой природой Скадарского озера, увидите колоритные деревушки, спуститесь в Липскую пещеру и посетите средневековый Жабляк, где зародилась Черногория. А наградой нам станет обед из вкуснейших национальных блюд в ресторанчике у водопада речки Циевна!
Путешествие на Пивское озероПутешествие на Пивское озероПутешествие на Пивское озеро
250 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Автомобильный тур по природным красотам и уникальным достопримечательностям севера Черногории
Предлагаю тур в одно из удивительных мест Черногории — рукотворное Пивское озеро. Кроме него, мы посетим несколько интересных исторических мест, а по пути я расскажу о стране, ее правителях и населении, о истории Балканских войн и их последствий на современный мир и о многом другом.

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