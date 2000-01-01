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Будванская Ривьера — королевское наследие

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Мы начнем экскурсию ⛳ в оливковой роще, далее мы увидим живописную панораму на остров-отель — Свети-Стефан, посетим Королевский парк 🌳 Милочер, увидим крепость Кастелло и прогуляемся по тропе здоровья.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Будванская Ривьера — королевское наследие
Будванская Ривьера — королевское наследие

Что вы увидите

  • Петровац
  • Панорама на Свети-Стефан
  • Свети-Стефан
  • Тропа здоровья
  • Архитектурные объекты на маршруте
  • Древняя олива
  • Мельница
Древняя олива
Мы начнем экскурсию ⛳ в оливковой роще, где растет оливковое дерево 🌲, которому 2000 лет. Далее осмотрим старую мельницу, на которой делали оливковое масло.
Свети-Стефан: остров-отель
Свети-Стефан — остров 🏝️, соединённый с берегом тонким перешейком. Он закрыт для посещения туристами и работает как отель 🏨. Из рыбацкой деревушки с несколькими домиками он превратился в дорогой и презентабельный отель, в котором отдыхают звезды. Панорама на остров — один из красивейших видов в Черногории.
Королевский парк 🌳 Милочер
История парка Милочер начинается с сербской королевской семьи, которая построила рядом с парком одноименную виллу. Парк расположен возле пляжа, и в нем растут оливы, высокие туи и множество разных растений со всего мира. Мы расскажем вам историю 📖 этой королевской семьи, что стало с ними при Югославии и как сложилась судьба их потомков.
Петровац
Петровац был основанный на месте поселения древних римлян. А сейчас второй по величине город 🏙️ Будванской Ривьеры. Мы увидим крепость Кастелло и прогуляемся по тропе здоровья. Это прогулочная дорога, ведущая к пляжу. Она проходит по сосновому бору вдоль побережья. Виды открываются потрясающие, а в воздухе пахнет морем и соснами.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида и комфортный автомобиль
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Будванская Ривьера — королевское наследие
Будванская Ривьера — королевское наследие
Будванская Ривьера — королевское наследие
Будванская Ривьера — королевское наследие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Chernyshev
Chernyshev
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