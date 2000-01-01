Древняя олива

Мы начнем экскурсию ⛳ в оливковой роще, где растет оливковое дерево 🌲, которому 2000 лет. Далее осмотрим старую мельницу, на которой делали оливковое масло.

Свети-Стефан: остров-отель

Свети-Стефан — остров 🏝️, соединённый с берегом тонким перешейком. Он закрыт для посещения туристами и работает как отель 🏨. Из рыбацкой деревушки с несколькими домиками он превратился в дорогой и презентабельный отель, в котором отдыхают звезды. Панорама на остров — один из красивейших видов в Черногории.

Королевский парк 🌳 Милочер

История парка Милочер начинается с сербской королевской семьи, которая построила рядом с парком одноименную виллу. Парк расположен возле пляжа, и в нем растут оливы, высокие туи и множество разных растений со всего мира. Мы расскажем вам историю 📖 этой королевской семьи, что стало с ними при Югославии и как сложилась судьба их потомков.

Петровац

Петровац был основанный на месте поселения древних римлян. А сейчас второй по величине город 🏙️ Будванской Ривьеры. Мы увидим крепость Кастелло и прогуляемся по тропе здоровья. Это прогулочная дорога, ведущая к пляжу. Она проходит по сосновому бору вдоль побережья. Виды открываются потрясающие, а в воздухе пахнет морем и соснами.

Организационные детали: