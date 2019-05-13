Что вас ожидает

Познать ремесло винодела

Вы прогуляетесь по старому поселку Риека Црноевича, который когда-то был крупнейшим портом на Скадарском озере. А после отправитесь в винодельческое хозяйство, где его владелец, гостеприимный Божидар проведет для вас мастер-класс по выращиванию винограда. Он объяснит, как высаживать, подрезать, хранить плоды, и проведет вас в подвал, где идет процесс созревания будущего вина. Вы не только познакомитесь с ремеслом винодела, но и попробуете 4 разновидности местных вин и натуральных настоек. Божидар и его жена расскажут «биографию» каждого напитка и откроют секреты их семейного дела.

Попробовать пршут и узнать его историю

После посещения винодельческого хозяйства мы отправимся в деревню Негуши, расположенную на склонах горы Ловчен. Именно здесь производится национальная гордость Черногории — негушский пршут. В частной «сушаре» я расскажу об истории возникновения этого продукта, и вы увидите, как готовится легендарный продукт, который когда-то помог черногорцам выжить. И, конечно, попробуете пршут, негушскую колбаску и негушский сыр.

Мы также остановимся на одной из лучших обзорных площадок, откуда открывается вид на излучину реки Црноевича и Скадарское озеро — некогда затопленную равнину.