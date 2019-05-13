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  4. Деликатесы Черногории: Негушский пршут, сыр и вино Вранац

Побывать на винодельческом хозяйстве, попробовать пршут и полюбоваться видом на Скадарское озеро

Олег
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Олег – ваш гид
О национальной гордости Черногории — местном сорте винограда Вранац и негушском пршуте слышал каждый, кто бывал в этой стране.

Но в чем же их аутентичность, почему пршут — это не хамон и что общего между местным вином Вранац и итальянским Примитиво? Чтобы разобраться в этих вопросах, отправимся в Старую Черногорию, где в течение нескольких веков формировались черногорская нация, культура и вера.

Именно здесь, среди суровых скал и плодородной долины реки Црноевича, вы поймете, почему местные вина и деликатесы отличаются неповторимым вкусом, и почувствуете истинное гостеприимство.
185 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Деликатесы Черногории: Негушский пршут, сыр и вино Вранац
Деликатесы Черногории: Негушский пршут, сыр и вино Вранац

Что вас ожидает

Познать ремесло винодела
Вы прогуляетесь по старому поселку Риека Црноевича, который когда-то был крупнейшим портом на Скадарском озере. А после отправитесь в винодельческое хозяйство, где его владелец, гостеприимный Божидар проведет для вас мастер-класс по выращиванию винограда. Он объяснит, как высаживать, подрезать, хранить плоды, и проведет вас в подвал, где идет процесс созревания будущего вина. Вы не только познакомитесь с ремеслом винодела, но и попробуете 4 разновидности местных вин и натуральных настоек. Божидар и его жена расскажут «биографию» каждого напитка и откроют секреты их семейного дела.

Попробовать пршут и узнать его историю
После посещения винодельческого хозяйства мы отправимся в деревню Негуши, расположенную на склонах горы Ловчен. Именно здесь производится национальная гордость Черногории — негушский пршут. В частной «сушаре» я расскажу об истории возникновения этого продукта, и вы увидите, как готовится легендарный продукт, который когда-то помог черногорцам выжить. И, конечно, попробуете пршут, негушскую колбаску и негушский сыр.

Мы также остановимся на одной из лучших обзорных площадок, откуда открывается вид на излучину реки Црноевича и Скадарское озеро — некогда затопленную равнину.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включена работа водителя, транспорт и дегустация на производстве пршута.
  • Экскурсия может начинаться в Будве, Бечичи, Петровце и Подгорице. Из других курортов — по согласованию. Я также могу забрать вас из гостиницы.
  • Дополнительные расходы: дегустация в винодельческом хозяйстве с закусками (10 евро/чел), личные покупки, обед (10-14 евро/чел), при желании прогулка по Скадарскому озеру на лодке (25 евро/час за всю лодку и 4 евро/чел вход в национальный парк).
Деликатесы Черногории: Негушский пршут, сыр и вино Вранац
Деликатесы Черногории: Негушский пршут, сыр и вино Вранац
Деликатесы Черногории: Негушский пршут, сыр и вино Вранац
Деликатесы Черногории: Негушский пршут, сыр и вино Вранац
Деликатесы Черногории: Негушский пршут, сыр и вино Вранац

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Добродошли у Црну Гору! На свои авторские экскурсии я приглашаю всех, кто хочет увидеть Черногорию глазами местного жителя. Информация об истории, культуре, гастрономии и виноделии нашей замечательной страны органично сочетается в каждом маршруте. Даже популярные и известные места я показываю в новом ракурсе, большинство экскурсий проходит в интерактивном формате. Уверен, что будет познавательно, интересно и вкусно!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 мая 2019
Великолепная экскурсия, познакомились с виноделом, продегустировали вина, нам даже сыграли на народном инструменте, посмотрели производство вина и пршута, экскурсия лучшая. Однозначно рекомендую.

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