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Гастрономическая экскурсия в Черногории

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Гастрономическая экскурсия в Черногории
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Гастрономическая экскурсия в Черногории
Гастрономическая экскурсия в Черногории

Что вы увидите

  • Устричная ферма
  • Котор
  • Пераст
  • Негуши
  • Панорамы на Боко-Которскую бухту
Добро пожаловать в Черногорию, страну, в которой любят покушать. Наша экскурсия ⛳ включает в себя путешествие по злачным вкусным местам Черногории. Производство черногорских специалитетов разбросано по разным городам страны, поэтому с нами вы сможете попробовать все!
Устричная ферма
В водах Боко-Которского залива сложились идеальные условия для выращивания устриц и мидий. Поэтому мы заедем на устричную ферму, где вы попробуете свежих устриц или мидий в фирменном соусе с бокалом белого вина и видом на бухту.
Помимо устричной фермы пройдемся узким мощеным улочкам Котора и Пераста. Фотографии 📸 в этих местах получаются очень красивыми 🤩 главный национальный деликатес – пршут. Это копченые свиные ноги, которые производят по старинному рецепту только в одной деревне возле нац. парка Ловчен. Там же можно попробовать негушский сыр, ракию, медовуху и домашнее вино 🍷. Дегустация будет проходить в доме одного из фермеров. Хозяин покажет вам, как и где коптятся свиные ноги и где делается ракия.
Мы будем проезжать по крутой дороге из 28 поворотов. На дороге есть панорамные площадки, с которых открываются потрясающие виды на всю Боко-Которскую бухту.
Сыроварня
Отдельное место занимают национальные сыры, которые вы сможете попробовать на ферме, где их производят. Хозяева вынесут для вас разные виды домашних сыров на пробу.
Что входит
  • Услуги гида
  • автомобиль и топливо
Что не входит
  • Устричная ферма: от 1 до 2 евро за устрицу
  • Сыроварня: дегустация стоит 8 евро на всю группу
Начало
🚩 Мы заберем вас возле вашего отеля
Место завершения
🏁 После экскурсии доставим обратно
Гастрономическая экскурсия в Черногории
Гастрономическая экскурсия в Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Chernyshev
Chernyshev
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