Добро пожаловать в Черногорию, страну, в которой любят покушать. Наша экскурсия ⛳ включает в себя путешествие по злачным вкусным местам Черногории. Производство черногорских специалитетов разбросано по разным городам страны, поэтому с нами вы сможете попробовать все!

Устричная ферма

В водах Боко-Которского залива сложились идеальные условия для выращивания устриц и мидий. Поэтому мы заедем на устричную ферму, где вы попробуете свежих устриц или мидий в фирменном соусе с бокалом белого вина и видом на бухту.

Помимо устричной фермы пройдемся узким мощеным улочкам Котора и Пераста. Фотографии 📸 в этих местах получаются очень красивыми 🤩 главный национальный деликатес – пршут. Это копченые свиные ноги, которые производят по старинному рецепту только в одной деревне возле нац. парка Ловчен. Там же можно попробовать негушский сыр, ракию, медовуху и домашнее вино 🍷. Дегустация будет проходить в доме одного из фермеров. Хозяин покажет вам, как и где коптятся свиные ноги и где делается ракия.

Мы будем проезжать по крутой дороге из 28 поворотов. На дороге есть панорамные площадки, с которых открываются потрясающие виды на всю Боко-Которскую бухту.

Сыроварня

Отдельное место занимают национальные сыры, которые вы сможете попробовать на ферме, где их производят. Хозяева вынесут для вас разные виды домашних сыров на пробу.