Скадарское озеро

Мы проедем по панорамной дороге вдоль реки Црноевича, которая впадает в Скадарское озеро. Остановимся на панорамной площадке, где река образует изгиб, огибая горы ⛰️. Оттуда мы увидим и Скадарское озеро.

Мосты Черногории

На протяжении экскурсии 🧭 нам будут встречаться мосты с интересной историей 📖. Мы пройдёмся по подвесному мосту над каньоном, увидим ж/д мост и каменный Данилов мост.

Каньоны

Каньоны рек Тара и Морача — важные природные достопримечательности 🏛️ Черногории. Мы проедем по панорамной дороге вдоль каньонов. Будем останавливаться на смотровых площадках с потрясающими видами. Организационные детали:Выберете удобную одежду и захватите теплую кофту. На севере может быть прохладно.