Мы проедем по панорамной дороге вдоль реки Црноевича, которая впадает в Скадарское озеро. Остановимся на панорамной площадке, где река образует изгиб, огибая горы ⛰️. Оттуда мы увидим и Скадарское озеро.
Мосты Черногории
На протяжении экскурсии 🧭 нам будут встречаться мосты с интересной историей 📖. Мы пройдёмся по подвесному мосту над каньоном, увидим ж/д мост и каменный Данилов мост.
Каньоны
Каньоны рек Тара и Морача — важные природные достопримечательности 🏛️ Черногории. Мы проедем по панорамной дороге вдоль каньонов. Будем останавливаться на смотровых площадках с потрясающими видами. Организационные детали:Выберете удобную одежду и захватите теплую кофту. На севере может быть прохладно.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.