Крепости и форты полуострова

За время экскурсии 🧭 мы посети крепости, которые очень хорошо сохранились и дошли до наших дней ещё со времен, когда австрийцы обороняли бухту. С берега увидим крепость-тюрьму Мамула и узнаем её историю 📖. Пройдёмся по лабиринтам крепостей и форта кабала. Узнаем, что случилось с ними и какую историческую роль сыграли эти крепости. Заедем на старые соляные копи с красивыми 🤩 видами.

Подводные лодки Югославии

На полуострове расположена югославская база подводных лодок. Мы пройдемся по ней и узнаем как она соединялась с крепостями поближе. Мы расскажем вам про систему подземных ходов. Затем посетим затонувший корабль.

Монастырь Архангела Михаила

По преданиям, которые переходили из уст в уста, на месте монастыря вел проповеди апостол Павел — ученик Христа. Древний храм, который был основан в VI веке, является для черногорцев местом силы.

После экскурсии по желанию заедем на дегустацию сыров.

Организационные детали: