  1. Черногория
  2. Будва
  3. Экскурсии

Полуостров Луштица: оборонительный рубеж

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Необычная экскурсия ⛳ по оборонительным крепостям и рубежам Боко-Которской бухты.

Мало кто знает какие удивительные крепости и оборонительные форты расположены в Черногории.

В конце экскурсии 🧭 дегустация сыров по желанию.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Полуостров Луштица: оборонительный рубеж
Полуостров Луштица: оборонительный рубеж

Что вы увидите

  • Две крепости времен Австро-Венгрии
  • Форт Кабала
  • Соляные копи
  • База подлодок Югославии
  • Монастырь Архангела Михаила
  • Затонувший корабль
  • Несколько секретных мест
Крепости и форты полуострова
За время экскурсии 🧭 мы посети крепости, которые очень хорошо сохранились и дошли до наших дней ещё со времен, когда австрийцы обороняли бухту. С берега увидим крепость-тюрьму Мамула и узнаем её историю 📖. Пройдёмся по лабиринтам крепостей и форта кабала. Узнаем, что случилось с ними и какую историческую роль сыграли эти крепости. Заедем на старые соляные копи с красивыми 🤩 видами.
Подводные лодки Югославии
На полуострове расположена югославская база подводных лодок. Мы пройдемся по ней и узнаем как она соединялась с крепостями поближе. Мы расскажем вам про систему подземных ходов. Затем посетим затонувший корабль.
Монастырь Архангела Михаила
По преданиям, которые переходили из уст в уста, на месте монастыря вел проповеди апостол Павел — ученик Христа. Древний храм, который был основан в VI веке, является для черногорцев местом силы.
После экскурсии по желанию заедем на дегустацию сыров.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Автомобиль и услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
  • Дегустация сыров по желанию.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Полуостров Луштица: оборонительный рубеж
Полуостров Луштица: оборонительный рубеж
Полуостров Луштица: оборонительный рубеж
Полуостров Луштица: оборонительный рубеж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Chernyshev
Chernyshev
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Chernyshev проводит ещё 5 экскурсий

Будва: старый город
35
1 час
Будва: старый город
Будванская Ривьера — королевское наследие
150
5 часов
Будванская Ривьера — королевское наследие
3 каньона Черногории
150
7 часов
3 каньона Черногории
Каньоны и мосты Черногории
200
7 часов
Каньоны и мосты Черногории
Боко-Которская бухта и устричная ферма
130
5 часов
Боко-Которская бухта и устричная ферма

Еще несколько необычных экскурсий в Будве

По Скадарскому озеру с черногорцем
138
6 часов
По Скадарскому озеру с черногорцем
92 отзыва
Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны
Будва. Очарование Старого града
50
1.5 часа
Будва. Очарование Старого града
50 отзывов
Знакомство с наследием нескольких эпох на обзорной прогулке по древнему городу
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
108
6 часов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
49 отзывов
Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
300
13 часов
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
30 отзывов
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
Винные дороги Черногории
скидка20%
100
80
5 часов
Винные дороги Черногории
27 отзывов
Частные винодельни и красота Скадарского озера в дружеском путешествии
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
190
8 часов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
26 отзывов
Путешествие на автомобиле по главным святыням Черногории и обзорная прогулка по столице